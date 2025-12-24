El Sorteo Gordo de Navidad 224 ha generado mucha expectativa. Es por eso que muchos mexicanos esperan con ansias el 24 de diciembre, fecha donde se realizará el juego en el que participan 80,000 números (billetes), que van del 00001 al 80,000. El sorteo se lleva a cabo en 4 series y ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos repartidos en 16,722 premios. Dicho todo ello, en esta nota podrás descubrir cuáles son los números ganadores. Claro está, cuando ya salgan a la luz. ¡No te olvides!

¿Cuánto vale un Cachito?

Antes de que llegue el momento del Sorteo Gordo de Navidad, es fundamental que sepas el precio de un Cachito. Para hablarse sobre ese tema puntual, debo citar a laloterianacional.gob.mx, que compartió lo siguiente:

Un cachito del Sorteo Gordo de Navidad tiene un costo de 120 pesos.

El costo de una serie (20 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 2 mil 400 pesos.

El costo de dos series (40 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 4 mil 800 pesos.

El costo de tres series (60 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 7 mil 200 pesos.

El costo de las cuatro series (80 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 9 mil 600 pesos.

Es importante saber dónde comprar los Cachitos para poder participar en el Sorteo Gordo de Navidad. (Foto: Lotería Nacional / Facebook)

¿Cuánto se puede ganar con el Sorteo Gordo de Navidad 224?

En el sorteo mayor, uno de cada cinco gana. Por lo tanto, la persona que se lleve el Premio Mayor recibirá 204 millones de pesos, siempre y cuando haya comprado las cuatro series del Sorteo Gordo de Navidad.

Si en caso adquirió tres series, puede ganar hasta 153 millones de pesos. Si adquirió dos series, puede ganar hasta 102 millones de pesos. Si adquirió una serie, puede ganar hasta 51 millones de pesos. Por último, si adquirió un Cachito del Sorteo Gordo, puede ganar hasta 2 millones 550 mil pesos.

Es importante recalcar que en el Sorteo Gordo de Navidad se entregan premios directos, por aproximación, por terminación y reintegros. Todos ellos te los explicaré de manera más detallada a continuación.

Tipos de premios del Sorteo Gordo de Navidad 224

Premios directos

Vienen a ser los números que son cantados por los niños gritones durante la celebración del Sorteo Gordo de Navidad. En total, se entregan 526 premios directos, los cuales se reparten así:

Cantidad de premios Premios por serie Premio por cuatro series 1 PREMIO MAYOR

$51 MILLONES PREMIO MAYOR

$204 MILLONES 1 SEGUNDO PREMIO

$3 MILLONES 200 MIL SEGUNDO PREMIO

$12 MILLONES 800 MIL PESOS 4 $200 MIL $800 MIL 10 $100 MIL $400 MIL 20 $60 MIL $240 MIL 30 $20 MIL $80 MIL 30 $16 MIL $64 MIL 30 $14 MIL $56 MIL 400 $12 MIL $48 MIL

Premios por aproximación

Vienen a ser los 99 números que pertenecen a la misma centena de los números ganadores de los tres premios principales. En total, se entregan 198 premios por aproximación, los cuales se reparten así:

Número de premios por aproximación Monto 2 100 mil pesos cada una, a los números anterior y posterior del premio mayor 97 8 mil pesos cada una, para los números comprendidos en la centena del número del premio mayor 2 50 mil pesos cada una, a los números anterior y posterior del segundo premio 97 6 mil pesos cada una, para los números comprendidos en la centena del número del segundo premio

Ojo que la tabla que acabas de visualizar es de premios por serie. En la lista de premios podrán identificarlos con la letra ‘c’.

Premios por terminación

Vienen a ser los números cuyas últimas 4, 3 o 2 cifras son iguales a los números que ganaron los dos premios principales del sorteo. En total, se entregan 806 premios por terminación, los cuales se reparten así:

Cantidad de premios Monto 7 100 mil pesos para los números cuyas cuatro últimas cifras sean iguales a las cuatro últimas del premio mayor 7 50 mil pesos para los números cuyas cuatro últimas cifras sean iguales a las cuatro últimas del segundo premio 72 8 mil pesos para los números cuyas tres últimas cifras sean iguales a las tres últimas del premio mayor 720 6 mil pesos para los números cuyas dos últimas cifras sean iguales a las dos últimas del premio mayor

Ojo que la tabla que acabas de visualizar es de premios por serie. En la lista de premios podrán identificarlos con la letra ‘t’.

Reintegros

Ten en cuenta que el reintegro se determina si el último dígito es igual al último digito del premio mayor, segundo y tercer premio. En total, se reparten 15,192 reintegros así:

7,200 Reintegros por la última cifra del premio mayor.

7,992 Reintegros por la última cifra del segundo premio

Resultados del Sorteo Gordo de Navidad 224

En este punto de la nota se darán a conocer, en su respectivo momento, los resultados del Sorteo Gordo de Navidad. De momento, la información no está disponible.

¿Cómo saber si gané en el Sorteo Gordo de Navidad?

Lo primero que debes hacer para saber si ganaste en el Sorteo Gordo de Navidad es revisar la lista de premios se encontrará en los expendios de Lotería Nacional al día siguiente del juego. También puedes revisarla ingresando a este enlace.

Por otro lado, cuentas con la posibilidad de utilizar el verificador de Cachitos. En esa herramienta solo debes llenar la información que se te pide para acceder a la información. En este enlace podrás usarla.

Finalmente, puedes descubrir si ganaste en el Sorteo Gordo de Navidad revisando las redes sociales oficiales, donde se publican todos los días los resultados de los sorteos que se realizan.