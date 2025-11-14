El jackpot de la lotería Mega Millions continúa creciendo y ahora alcanza la impresionante cifra de $965 millones de dólares para el sorteo de este viernes 14 de noviembre de 2025. Esta cifra se elevó después de que nadie acertara la combinación ganadora del sorteo anterior, realizado el martes 11 de noviembre. Los números ganadores de ese sorteo fueron: 10, 13, 40, 42, 46 y la Mega Ball 1. De haber un afortunado ganador hoy, tendrá la opción de recibir un pago único en efectivo estimado en $444.6 millones. Aquí te contamos si hubo ganador, los resultados completos y los números ganadores de la noche.

Este millonario pozo marca el octavo jackpot más grande en la historia de Mega Millions, un juego que comenzó en 2002 y ha entregado premios de gran magnitud, como el récord de $348 millones ganado en Virginia este año. Los sorteos de Mega Millions y Megaplier se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET. Es fundamental que los jugadores de los 45 estados donde se vende el boleto, más Washington D.C. y las Islas Vírgenes, revisen los resultados para ver si el premio mayor encuentra un dueño.

Jugar es simple: puedes comprar tu boleto de Mega Millions en gasolineras, tiendas de conveniencia o supermercados, e incluso online en algunos estados. Cada jugador debe seleccionar cinco números del 1 al 70 (bolas blancas) y un número para la Mega Ball dorada, del 1 al 25; también puedes pedir una selección rápida (“Quick Pick”). Además, aunque el multiplicador no aplica al jackpot, sí incrementa el valor de todos los demás premios hasta diez veces (10X), lo que significa que puedes ganar hasta $10 millones si aciertas las cinco bolas blancas.

No te pierdas la oportunidad de ganar este gigantesco premio. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio en Mega Millions son de 1 en 23.07, aunque el gran jackpot es mucho más difícil de conseguir. Asegúrate de comprar tu boleto a tiempo para el sorteo de este viernes y visita el sitio oficial de Mega Millions para confirmar si los números ganadores EN VIVO te convierten en el próximo millonario.

Revisa esta nota sobre cuáles fueron los números ganadores del sorteo de Mega Millions del viernes 14 de noviembre 2025. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Resultados Mega Millions, viernes 14 de noviembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 14 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del premio mayor del Mega Millions del 14 de noviembre de 2025. El jackpot se incrementó a 965 millones (con una opción de pago en efectivo de $445.3 millones).

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia. Por ejemplo, el sorteo del próximo viernes 10 de octubre de 2025 podría tener un premio mayor de $575 millones, manteniendo la emoción en cada jornada.

Sorteo de Mega Millions del viernes 14 de noviembre de 2025 con un premio acumulado de $965 millones en Estados Unidos. (Foto: AFP)

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).