El premio mayor de la lotería Mega Millions ha escalado hasta la impresionante cifra de $965 millones de dólares para el sorteo de este viernes 14 de noviembre de 2025, con una opción de pago en efectivo de $450.1 millones. El jackpot creció exponencialmente luego de que nadie acertara la combinación del sorteo del martes 11 de noviembre. Los números ganadores de ese sorteo fueron: 10, 13, 40, 42, 46 y la Mega Ball 1, confirmando que el bote sigue en aumento. Aquí te contamos los resultados completos, los números ganadores y si alguien logró llevarse el tan esperado premio mayor.

Aunque no hubo un ganador del premio gordo, la jornada del martes dejó múltiples ganadores significativos. Destacan los boletos comprados en Iowa y Nueva York que acertaron las cinco bolas blancas y ganaron $3 millones cada uno gracias al multiplicador de 3X. Además, un afortunado jugador en Arizona se llevó $5 millones al acertar las cinco bolas y tener un multiplicador de 5X. Esto demuestra que, aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 290 millones, hay grandes premios en juego.

El sorteo de Mega Millions se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y viernes a las 11 p.m. ET (Hora del Este). Jugar es sencillo y cuesta $5 por boleto: debes elegir cinco números del 1 al 70 y uno adicional (la Mega Ball) del 1 al 24, o usar la opción Easy Pick. Una característica importante es que el juego incluye automáticamente un multiplicador que puede aumentar los premios menores hasta por diez veces, lo que sustituye al antiguo Megaplier.

Si resultas ser el ganador del jackpot de $965 millones, tendrás la opción de elegir entre la anualidad, pagada con un desembolso inmediato seguido de 29 pagos anuales (incrementándose un 5% cada año), o el pago en efectivo único por la suma total del fondo. Puedes seguir el sorteo EN VIVO en YouTube o consultar los números ganadores oficiales en el sitio web de Mega Millions.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: RINGO CHIU / AFP)

Resultados Mega Millions, viernes 14 de noviembre de 2025

Números ganadores Mega Ball Por confirmar Por confirmar

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del viernes 14 de noviembre de 2025?

Todavía no se anuncia si hubo ganador del jackpot del Mega Millions del 14 de noviembre de 2025. El premio mayor crece a 965 millones (con una opción de pago en efectivo de $445.3 millones).

¿Qué premios se pueden ganar en Mega Millions y cómo funciona el Megaplier?

Mega Millions ofrece hasta nueve niveles de premios diferentes. El premio principal, o jackpot, se gana al acertar los cinco números principales más la Mega Ball. Los premios menores se obtienen con diversas combinaciones, siendo el premio más bajo el de acertar solo la Mega Ball. Por solo un dólar adicional, puedes añadir la opción Megaplier, que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces, incrementando tus ganancias secundarias.

¿Cuándo y a qué hora exacta se realizan los sorteos de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan dos veces por semana, los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. hora del Este (ET), con transmisión en vivo desde Atlanta, Georgia.

Revisa esta nota para que sepas cuál es el gran premio estimado del Mega Millions para este viernes 14 de noviembre. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

¿Cuál es el procedimiento básico para jugar a Mega Millions?

Jugar a Mega Millions es muy simple. Debes seleccionar cinco números principales en el rango del 1 al 70, y luego escoger un sexto número, conocido como la Mega Ball, del 1 al 25. Si prefieres no elegir tus propios números, puedes optar por la función “Quick Pick” para que el sistema los genere aleatoriamente. Para ganar el gran premio, los seis números de tu boleto deben coincidir con los números sorteados.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y cuáles son las opciones de pago del premio mayor?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $2 por jugada. Si decides incluir la opción Megaplier, el costo total asciende a $3 por jugada. En caso de ganar el premio mayor, el ganador puede elegir entre recibir el monto total como una anualidad creciente pagada a lo largo de 30 años o, la opción más popular, recibir un pago único en efectivo (lump sum).