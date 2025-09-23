Un hombre de Missouri, Estados Unidos, tiene una suerte increíble: ganó el premio mayor del Powerball. Lo curioso es que si bien muchos podrían imaginar que, a raíz de la gran cantidad de dinero que ahora posee, su vida estaría libre de problemas, se le llegó a presentar uno muy singular después de conocer la noticia de su fortuna. Si te interesa saber más al respecto, este artículo es para ti.

Antes de profundizar en el tema que motivó la creación de esta nota, es fundamental que sepas que el sujeto, que prefirió permanecer en el anonimato, participó en el sorteo realizado el sábado 6 de septiembre del presente año tras comprar su ticket en una tienda de conveniencia QuikTrip en St. Louis.

En la fecha indicada, el gran premio estimado era de $1.79 mil millones (con la opción en efectivo de $820.6 millones), y él acertó los números 11, 23, 44, 61, 62 y el Powerball 17. Pero no fue el único, ya que otra persona de Texas también eligió dichos números.

Es por esa razón que el premio mayor de esa fecha acabó dividiéndose en dos. Según informó The New York Post, el hombre de Missouri, al conocer la buena suerte que tuvo, eligió recibir un pago único de aproximadamente $410,3 millones (la otra opción que tenía era recibir el pago completo de $893,5 millones pagado en 30 cuotas). Pero recién este último lunes reclamó su premio en la sede de lotería en Jefferson City.

Las horas límite de venta de boletos de Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

“El día perfecto es…”

Estando en dicho lugar, él indicó que prefería mantener su identidad en secreto y, a su vez, se animó a revelar cómo es su vida luego de la gran noticia. “Soy hogareño. El día perfecto es estar en casa haciendo lo que hago: relajarme. Soy millonario, multimillonario, y anoche lavé la ropa…”, comentó el hombre, que también señaló que el haber sido uno de los ganadores del premio mayor le llegó a provocar noches de insomnio. “Es el mejor problema que he tenido”, sostuvo.

“Voy a hacer lo que sea por un año”

En cuanto a lo que hará con el dinero, manifestó que él y su esposa planean centrarse en sí mismos durante el primer año. “Voy a hacer lo que sea por un año”, precisó. “Ahora me va a sacar de la ciudad”, bromeó después el hombre. Definitivamente, está viviendo el sueño de muchas personas.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: MARK RALSTON / AFP)

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

