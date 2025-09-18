Si alguna vez te has preguntado cuántos números debes acertar para convertirte en millonario con la lotería Powerball, no estás solo. Este popular sorteo en Estados Unidos ha cambiado la vida de miles de personas y, aunque todos sueñan con el premio mayor, muchos desconocen que hay varias formas de ganar. Aquí te explico de manera clara cuántos aciertos necesitas y qué otras combinaciones también reparten dinero.

¿Cómo se juega a Powerball?

El juego es sencillo en apariencia. Debes elegir:

Cinco números entre el 1 y el 69 (las llamadas bolas blancas ).

entre el 1 y el 69 (las llamadas ). Un número adicional entre el 1 y el 26 (la famosa bola roja Powerball).

Puedes seleccionarlos tú mismo en la papeleta o dejar que la máquina elija al azar.

¿Cuántos números debes tener para ganar el Powerball?

Para ganar el jackpot, no hay atajos: debes acertar los cinco números de las bolas blancas y el número de la Powerball roja. Las probabilidades de lograrlo son pequeñas —1 en 292 millones aproximadamente—, pero esa mínima posibilidad es lo que atrae a millones de jugadores cada semana.

Quien gane el premio mayor puede decidir entre 30 pagos anuales durante 29 años o un pago único en efectivo, según las reglas de Powerball.

Entender cómo funciona la lotería Powerball es clave antes de comprar un boleto y participar en el sorteo. | Crédito: Reuters

Otros premios que también puedes ganar

No necesitas acertar todos los números para recibir dinero. Hay otras combinaciones que entregan premios menores, aunque mucho más probables:

3 bolas blancas correctas → US$ 7 (probabilidad: 1 en 579).

→ US$ 7 (probabilidad: 1 en 579). 2 bolas blancas + Powerball roja → US$ 7 (probabilidad: 1 en 701).

→ US$ 7 (probabilidad: 1 en 701). 1 bola blanca + Powerball roja → US$ 4 (probabilidad: 1 en 92).

→ US$ 4 (probabilidad: 1 en 92). Solo la Powerball roja → US$ 4 (probabilidad: 1 en 38).

Eso sí: si logras 1 o 2 bolas blancas sin la Powerball roja, no recibes recompensa.

¿El orden de la bolas de Powerball importa?

Una duda común es si el orden de los números influye. La respuesta es no. Basta con que tus elecciones coincidan con las bolas sorteadas, sin importar en qué posición estén.

La lotería Powerball ofrece distintos niveles de premios, con probabilidades que varían según la combinación de números que aciertes. | Crédito: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images

¿Quién puede jugar al Powerball?

No necesitas ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar. Si estás en el país y compras un boleto, tienes exactamente las mismas probabilidades de ganar que cualquier otra persona.