Mucha gente que sabe que hoy, viernes 7 de noviembre, hay un nuevo sorteo del Mega Millions, desconoce el gran premio estimado que está en juego. Por esa razón, he decidido elaborar esta nota. Aquí les brindaré esa información. Si a te interesa recibirla, continúa leyendo.

Mega Millions: días de sorteo, precio de boletos y gran premio estimado

A pesar de solo tener dos sorteos por semana (el del martes y el del viernes), el Mega Millions es muy popular en Estados Unidos. Ojo que cada sorteo inicia aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este, y para participar, se debe comprar un boleto que, desde el 5 de abril, cuesta 5 dólares.

Además, te informo que, de acuerdo a USA Today, cada participante tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Sí, no es nada fácil ganar, pero hay quienes conocieron la gran victoria. No pierdas la fe.

El primer sorteo del Mega Millions se realizó el 6 de septiembre de 1996, con la participación de seis estados: Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y Virginia. (Foto: Jim WATSON / AFP)

Si llegaste hasta aquí, qué genial. Ahora mismo te digo que, según la página web del Mega Millions, el gran premio estimado para el sorteo de este viernes 7 de noviembre es de $843 millones, con la opción en efectivo de $341.7 millones. Nada mal, ¿no?

“El octavo más grande en la historia del juego”

Ahora que sabes lo anterior, te cuento que el propio Mega Millions ha indicado, en un comunicado, que el premio mayor de esta ocasión es “ahora el octavo más grande en la historia del juego”. Pero eso no es todo, ya que también es importante señalar que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que alguien ganó el premio mayor.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Mark RALSTON / AFP)

“Ganar un premio mayor siempre es impredecible y aleatorio”

“El sorteo del viernes será el número 38 desde que se ganó el premio mayor por última vez en Virginia el 27 de junio ($348 millones). Es la racha más larga sin un ganador del premio mayor desde que el juego comenzó en 2002. El récord anterior de 37 sorteos se estableció el 22 de enero de 2021, cuando se ganó un premio mayor de $1.050 millones en Michigan. Ganar un premio mayor siempre es impredecible y aleatorio”, subrayó la lotería.

Los números ganadores del último sorteo

Por otro lado, te comento que los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del martes 4 de noviembre) fueron 11, 14, 17, 50, 57 y la Mega Ball fue 6. En vista que ya compartí mis conocimientos contigo, ¿te animas a participar en el sorteo de este viernes?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.