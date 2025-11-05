Es cierto que hay muchos casos de victorias en el Mega Millions, pero también hay que decir que no todos son iguales. El de esta nota, por ejemplo, ha sorprendido bastante. Y es que trata de una persona de Chesapeake (Virginia, Estados Unidos) que ganó $2 millones en el juego de una manera muy singular y después de haber adquirido su boleto en un local que te mencionaré más adelante, así que presta atención.

Primero que nada, te comento que el nombre de la afortunada persona de esta historia no ha sido revelado, ya que el/la participante pidió que su identidad no salga a la luz y eso se respetó, ya que la ley de Virginia permite que cualquier ganador de un premio de $1 millón o más lo reclame de forma anónima.

Habiéndote recalcado lo anterior, te digo que la persona, que vive en Chesapeake, según fox5dc.com, participó en el sorteo del 26 de septiembre, cuando los números ganadores fueron 4, 21, 27, 33, 49 y la Mega Ball fue 21.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

¿Por qué ganó la fuerte suma de dinero?

La propia Lotería de Virginia también subrayó la fecha a la hora de informar la situación, asegurando que, para participar, utilizó la opción de selección automática y permitió que la computadora eligiera aleatoriamente los números de su boleto. Esto le permitió acertar los primeros cinco números, fallando solo el de la Mega Ball.

Si bien normalmente eso significaría una ganancia de $1 millón, el premio se duplicó debido al Megaplier que tenía el ticket. Justamente, con respecto a dónde fue adquirido ese boleto, pues te recalco que fue comprado en Wawa, que se ubica en 471 Kempsville Road en Chesapeake, Virginia. “¡Casi me desmayo!”, fue lo que contó la persona ganadora a los funcionarios de la lotería cuando se enteró que había ganado una fuerte suma de dinero.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP)

El próximo sorteo del Mega Millions

Cabe mencionar que este viernes 7 de noviembre hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Para esa fecha hay un gran premio estiamdo de $843 millones, con la opción en efectivo de $391.7 millones. ¿Te animas a participar en el juego?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.