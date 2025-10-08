El sorteo del Mega Millions que se realizó el martes 7 de octubre, definitivamente, se ha convertido en uno muy especial para una persona de Estados Unidos. Y es que, a raíz del mismo, se convirtió en ganadora de $3 millones. Habiéndote dicho ello, ¿te gustaría descubrir en qué estado de EE.UU. compró su boleto de la suerte? Entonces, continúa leyendo la nota.

Como ya te mencioné el día en que probó suerte, toca decirte que aquella fecha los números ganadores fueron 17, 26, 33, 45, 56 y la Mega Ball 19. De todos esos números, la afortunada persona, cuya identidad se desconoce, acertó los cinco primeros.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Su premio inicial se triplicó

Debido a lo anterior, su ticket pasó a valer $1 millón, pero ese premio inicial se triplicó gracias al multiplicador x3 que estaba presente en el boleto. Sí, una verdadera locura. Ya había ganado una suma importante, y aun así terminó llevándose mucho más.

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: RINGO CHIU / AFP)

Ahora, con respecto a en qué estado de EE.UU. compró su ticket, te comento que, según northjersey.com, el boleto en cuestión fue adquirido en New Jersey, así que no estaría mal que pruebes suerte en el Mega Millions estando ahí.

¿Cuánto cuestan los boletos del Mega Millions?

El 5 de abril de 2025 empezó una nueva era del Mega Millions. A partir de esa fecha, cada boleto del juego pasó a costar $5. Dicho aumento (antes costaba $2), según la página web de la lotería, vino con “mejores probabilidades de ganar el premio mayor y premios mejorados en todas las categorías gracias al multiplicador incluido (2X, 3X, 4X, 5X y 10X)”.