El Mega Millions del martes 7 de octubre de 2025 entrega un jackpot de 547 millones de dólares. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
Renato Cardenas C.
mailRenato Cardenas C.

El Mega Millions de martes 7 de octubre de 2025, pone en juego un , uno de los premios más altos de la temporada. Los jugadores esperan con gran expectativa los resultados del sorteo para conocer si hubo un nuevo millonario en Estados Unidos.

El sorteo se celebra a las 11:00 p.m. ET (hora del Este de EE.UU.), momento en que se anuncian los cinco números ganadores y la Mega Ball. Los resultados oficiales estarán disponibles minutos después en megamillions.com y en las páginas de las loterías estatales.

Con cada edición, Mega Millions atrae a millones de participantes gracias a sus premios secundarios y la opción del Megaplier, que multiplica las ganancias no mayores. Además, el costo de un boleto es de $5 dólares, lo que lo convierte en uno de los sorteos más populares del país.

Resultados Mega Millions, martes 7 de octubre de 2025

Números GanadoresMega Ball
X, X, X, X, XX

¿A qué hora se sortean los números del Mega Millions?

El sorteo comienza a las 11:00 p.m. ET, equivalente a las 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT. Recuerda que cada estado establece un horario límite de venta de boletos, que suele ser entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde se compra?

Desde abril de 2025, el precio es de $5 dólares e incluye un multiplicador aleatorio que aumenta premios secundarios. Los boletos se venden en 45 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE.UU., en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en Mega Millions?

Para jugar debes elegir cinco números del 1 al 70 y un número de la Mega Ball entre el 1 y el 24. La probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 23, mientras que la de llevarse el premio mayor es de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

¿Dónde ver los resultados del Mega Millions?

Los números ganadores y resultados oficiales se publican en megamillions.com, en su app móvil, en canales de TV locales y en los puntos de venta autorizados. El sitio web también ofrece un archivo con sorteos anteriores.

SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

