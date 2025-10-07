El Mega Millions de martes 7 de octubre de 2025, pone en juego un jackpot de 547 millones de dólares, uno de los premios más altos de la temporada. Los jugadores esperan con gran expectativa los resultados del sorteo para conocer si hubo un nuevo millonario en Estados Unidos.

El sorteo se celebra a las 11:00 p.m. ET (hora del Este de EE.UU.), momento en que se anuncian los cinco números ganadores y la Mega Ball. Los resultados oficiales estarán disponibles minutos después en megamillions.com y en las páginas de las loterías estatales.

Con cada edición, Mega Millions atrae a millones de participantes gracias a sus premios secundarios y la opción del Megaplier, que multiplica las ganancias no mayores. Además, el costo de un boleto es de $5 dólares, lo que lo convierte en uno de los sorteos más populares del país.

Resultados Mega Millions, martes 7 de octubre de 2025

Números Ganadores Mega Ball X, X, X, X, X X

¿A qué hora se sortean los números del Mega Millions?

El sorteo comienza a las 11:00 p.m. ET, equivalente a las 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT. Recuerda que cada estado establece un horario límite de venta de boletos, que suele ser entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde se compra?

Desde abril de 2025, el precio es de $5 dólares e incluye un multiplicador aleatorio que aumenta premios secundarios. Los boletos se venden en 45 estados de EE.UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE.UU., en gasolineras, supermercados y tiendas de conveniencia.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en Mega Millions?

Para jugar debes elegir cinco números del 1 al 70 y un número de la Mega Ball entre el 1 y el 24. La probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 23, mientras que la de llevarse el premio mayor es de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

¿Dónde ver los resultados del Mega Millions?

Los números ganadores y resultados oficiales se publican en megamillions.com, en su app móvil, en canales de TV locales y en los puntos de venta autorizados. El sitio web también ofrece un archivo con sorteos anteriores.