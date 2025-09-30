El sorteo del Mega Millions de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, reparte un impresionante jackpot de $497 millones de dólares, con la opción en efectivo de $229.5 millones antes de impuestos. Millones de jugadores en Estados Unidos esperan los resultados para saber si habrá un nuevo millonario que cambie su vida esta misma noche.

El sorteo del Mega Millions se realiza a las 11:00 p.m. ET (hora del Este de EE.UU.), momento en el que se revelan en vivo los números ganadores y la Mega Ball. Minutos después, los resultados oficiales se publican en megamillions.com y en las páginas de las loterías estatales participantes.

En esta edición, la expectativa es alta, ya que el bote se ubica entre los más grandes de la temporada 2025. Además, Mega Millions sigue siendo uno de los juegos más populares en el país gracias a sus múltiples premios secundarios y la opción del Megaplier para multiplicar las ganancias.

Mega Millions HOY 30 de septiembre de 2025: números ganadores en vivo y resultados del jackpot de $497 millones en EE.UU. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Resultados Mega Millions, martes 30 de septiembre de 2025

Números Ganadores Mega Ball XX-XX-XX-XX-XX XX

¿A qué hora se sortean los números del Mega Millions hoy 30 de septiembre?

El sorteo comienza a las 11:00 p.m. ET, equivalente a las 10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT en otras zonas horarias de Estados Unidos. Los boletos deben comprarse antes de la hora límite de cada estado, generalmente entre 1 y 2 horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde se puede comprar?

Desde abril de 2025, el precio de un boleto estándar es de $5 dólares, incluyendo un multiplicador aleatorio que aumenta los premios no mayores. Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE.UU., en supermercados, gasolineras y tiendas autorizadas.

¿Cómo se juega y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para participar, debes elegir cinco números del 1 al 70 (bolas blancas) y un número adicional del 1 al 24 para la Mega Ball dorada. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23, mientras que las probabilidades de llevarse el jackpot son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

¿Dónde consultar los números ganadores del Mega Millions?

Los resultados oficiales estarán disponibles pocos minutos después del sorteo en megamillions.com, en la app oficial y en las páginas de las loterías estatales. También se difunden en estaciones de televisión locales y en puntos de venta autorizados.