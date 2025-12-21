El esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 arranca este lunes 22 de diciembre en el emblemático Teatro Real de Madrid. La cita oficial comienza puntualmente a las 9:00 de la mañana (hora peninsular), momento en el que los bombos se cierran y la suerte empieza a rodar. Millones de españoles estarán pendientes de la televisión y la radio para seguir en directo cada tabla cantada por los niños de San Ildefonso. Esta tradición, que nació en el siglo XIX, reparte este año un total de 2.770 millones de euros en premios por todo el país.

Sobre la duración, el sorteo suele prolongarse entre tres y cuatro horas intensas, finalizando normalmente poco después de las 13:00 o las 14:00 horas de la tarde. El ritmo de la mañana lo marcan los niños del Colegio de San Ildefonso, encargados de cantar con su icónica melodía cada número y premio extraído. Los nervios alcanzan su punto máximo cada vez que se detienen los bombos para anunciar un premio especial, como los cuartos o quintos. El momento estelar llegará con “El Gordo”, que otorga 400.000 euros al décimo y tiene el poder de cambiar vidas.

Además del ansiado primer premio, el bombo repartirá segundos, terceros y la popular pedrea, que mantiene la emoción durante toda la mañana del lunes. El Teatro Real se llenará de disfraces, color y la ilusión compartida de los asistentes que buscan comprobar sus décimos en tiempo real. Es un evento único que combina la emoción del azar con una atmósfera festiva inigualable, marcando el inicio oficial de las fiestas. Si quieres saber si tu número es el ganador, mantente conectado desde primera hora para no perderte ni un solo detalle.

Guía FAQ del Sorteo de Navidad: Horarios y Duración de El Gordo 2025

Si ya tienes tus décimos listos, es normal que te preguntes cuándo empezará a rodar la suerte en el Teatro Real. Para que no te pierdas ni un solo “mil euros”, hemos preparado esta sección de preguntas frecuentes con los datos clave para seguir el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con total precisión desde cualquier punto de España.

¿A qué hora empieza oficialmente la Lotería de Navidad?

El sorteo arranca oficialmente a las 9:00 horas, momento en el que los bombos se cierran y las bolas comienzan a girar para que los niños de San Ildefonso inicien el canto. No obstante, si te gusta vivir la previa, los preparativos en el Teatro Real comienzan a las 8:30 horas. A esa hora se constituye la mesa presidencial y se verifica que todas las bolas pasen correctamente de la tolva al bombo ante el público.

¿Cuánto tiempo dura el sorteo de El Gordo?

La duración de la Lotería de Navidad no es matemática, pero la media suele rondar las cuatro horas de pura emoción. Dependiendo de la rapidez con la que se canten las tablas, el sorteo puede incluso superar las cinco horas de emisión en directo. Es un evento largo, por lo que lo ideal es tener a mano el buscador de premios mientras escuchas el ritmo constante de las bolas cayendo en el alambre.

¿A qué hora suele terminar la Lotería de Navidad y sale la lista oficial?

Lo más habitual es que el sorteo finalice entre las 13:00 y las 14:00 horas, momento en el que ya se conoce la lista completa de premios y pedreas. Para esa hora, es muy probable que El Gordo ya haya repartido sus 400.000 euros al décimo por alguna ciudad de España. Una vez que los niños cantan la última bola, se da por concluida la jornada y comienza el proceso de verificación para el cobro.

¿Dónde seguir el sorteo de la Lotería de Navidad en España?

Para no perderte nada desde España, basta con encender la televisión a primera hora: La 1 de RTVE y la plataforma RTVE Play emiten el sorteo en directo desde las 9:00, con la señal completa del Teatro Real. Si prefieres seguirlo online y consultar al momento si tu número ha salido premiado, los principales medios digitales habilitan directos minuto a minuto y comprobadores actualizados al instante con todos los premios.