NUEVA YORK.- Harvey Weinstein enfrenta una sentencia y un posible nuevo juicio en su caso de delitos sexuales en Nueva York, pero aún no está claro cuándo ocurrirán, y si el exmagnate del cine terminará frente a otro jurado.

El juez de Manhattan Curtis Farber dijo el miércoles que podría sentenciar a Weinstein el 30 de septiembre, pero solo si no hay un nuevo juicio por un cargo de violación que el último jurado no pudo decidir. Si hay un nuevo juicio, el juez quiere que ocurra este otoño.

El productor de cine estadounidense caído en desgracia Harvey Weinstein comparecerá ante un tribunal de Nueva York para una audiencia previa al juicio por violación y agresión sexual, el 23 de octubre de 2024. (Foto de Gregory P. Ma / POOL / AFP)

Los fiscales y los abogados de Weinstein prometieron el miércoles que estaban dispuestos a enfrentarse en otro juicio más; sería el tercero en Nueva York y el cuarto en total.

Sin embargo, los abogados de Weinstein no descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo para resolver el caso, aunque también enfatizan que él no está dispuesto a declararse culpable de violar a Mann, y están presionando a los fiscales para que simplemente abandonen ese cargo.

Weinstein, de 73 años, fue condenado en junio por realizarle sexo oral por la fuerza a la asistente de producción de televisión y cine y productora Miriam Haley en 2006. El cargo conlleva una posible sentencia de hasta 25 años de prisión.

Al mismo tiempo, el jurado lo absolvió de tener sexo oral por la fuerza con otra mujer, la exmodelo Kaja Sokola, pero no pudo decidir un cargo sobre que violó a la estilista y actriz Jessica Mann en 2013.

Los fiscales de Manhattan reiteraron el miércoles que ellos y Mann están listos para otro juicio por el cargo de violación. En este caso, cualquier condena podría implicar una sentencia de hasta cuatro años de prisión, menos de lo que Weinstein ya ha cumplido, y mucho menos que los posibles 25 años que enfrenta por su condena relacionada con Haley.

Los fiscales solicitaron una fecha de juicio en enero, pero Farber propuso el otoño.

¿Harvey Weinstein quedará libre? El productor de Hollywood permanece en una prisión de Nueva York desde hace cuatro años (Foto: AFP)

“El caso necesita ser juzgado este año”, dijo Farber.

El abogado de Weinstein, Arthur Aidala, estuvo de acuerdo, instando al juez a fijar la fecha más temprana posible.

Si se lleva a cabo un juicio en otoño, probablemente pondría el caso emblemático del #MeToo de Weinstein de nuevo en los tribunales mientras el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está en la etapa final de su campaña de reelección.

Bragg, un demócrata de primer mandato que hizo de la persecución de casos de delitos sexuales una prioridad, ha expresado satisfacción con la condena de Weinstein por un cargo de acto sexual criminal relacionado con Haley. Bragg ha dicho que Mann merece un veredicto en su parte del caso.

“Este trabajo, ante todo, es sobre los sobrevivientes, y por eso estamos preparados para seguir adelante”, dijo Bragg en junio.

Aidala dijo a los periodistas fuera del tribunal que, en su opinión, depende de los fiscales resolver el cargo de violación, ya sea desestimándolo y despejando el camino para la sentencia, o llevándolo rápidamente a juicio nuevamente.

Weinstein se sentó en el tribunal en una silla de ruedas mientras vestía un traje azul y gafas de montura negra. El productor de “Pulp Fiction” (“Tiempos violentos”) y “Shakespeare in Love” (“Shakespeare enamorado”) está comprometido a luchar contra el cargo de violación en otro juicio, dijo Aidala, aunque el abogado agregó: “He estado haciendo esto el tiempo suficiente para decir nunca digas nunca”.

En el primer juicio de Weinstein en 2020, los jurados lo condenaron por violar a Mann y tener sexo oral por la fuerza con Haley.

Luego, un tribunal de apelaciones anuló esas condenas y devolvió el caso para un nuevo juicio debido a problemas legales relacionados con el testimonio de otras mujeres.

Esta primavera, un nuevo jurado lo condenó nuevamente por agredir sexualmente a Haley y lo absolvió de hacer lo mismo a otra mujer que no formó parte del primer juicio. Pero en medio de deliberaciones fracturadas, el jurado mayoritariamente femenino no logró una decisión por el cargo relacionado con Mann.

Mann ha testificado que también tuvo una relación consensuada, intermitente, con el entonces casado Weinstein, pero que le dijo “no quiero hacer esto” mientras él la acorralaba en la habitación del hotel. Ella dijo que él perseveró con avances y demandas hasta que “simplemente se rindió”.

Weinstein también ha sido condenado por delitos sexuales en California y busca apelar ese veredicto. Niega todas las acusaciones en su contra.