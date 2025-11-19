La emoción del Miss Universo 2025 está al máximo y, gracias a la tecnología, puedes seguir la gala final desde la comodidad de tu móvil o tablet sin estar atado a un televisor. La edición de este año se transmitirá desde Tailandia y quienes deseen apoyarla desde Perú, Chile, México o cualquier país de Latinoamérica cuentan con varias opciones digitales disponibles. Recuerda que la final y la coronación se vivirán el viernes 21 de noviembre.

ASÍ ES CÓMO PODRÁS VER EL MISS UNIVERSO 2025 DESDE TU CELULAR O TABLET

Para verlo en tu dispositivo móvil, lo primero es asegurarte de tener buena conexión a internet (idealmente Wi-Fi o una red 4G/5G estable) y que tu smartphone o tablet tenga la app adecuada o acceso vía navegador compatible. En Perú, por ejemplo, se menciona que se podrá ver el certamen a través del canal de YouTube oficial del evento, además del canal de televisión por cable.

Aquí va la guía paso a paso: abre tu tablet o móvil, accede a YouTube o a la aplicación oficial del concurso, busca la transmisión del Miss Universo 2025, y selecciona “ver en vivo”. Debido al huso horario —en Perú la final será a las 20:00 horas aproximadamente— asegúrate de ajustar la hora en tu dispositivo o convertir la hora local.

¿CUÁLES SON LOS DISPOSITIVOS COMPATIBLES?

Entre los dispositivos compatibles están los smartphones Android o i OS y tablets de ambas plataformas. También puedes enviar la señal a un televisor inteligente si tu móvil/tablet tiene opción de “cast” o “AirPlay”. Aunque el enfoque es móvil/tablet, esta opción ofrece mayor flexibilidad para quienes prefieran pantalla grande.

Si utilizas datos móviles, revisa que tu plan permita streaming sin cortes y recuerda que el video en vivo puede consumir de 1 a 2 GB por hora dependiendo de la calidad. Si usas Wi-Fi, verifica la velocidad mínima (idealmente más de 5 Mbps) para no perder detalle del concurso: desfile de trajes, presentación de candidatas y el momento de la coronación.

UN DETALLE IMPORTANTE SOBRE EL IDIOMA

La transmisión en YouTube o en la app oficial podría estar en inglés o subtitulada, dependiendo de la región. En el caso de Perú, se menciona que la señal estará disponible pero en idioma original (inglés) desde YouTube. Por ello, si prefieres comentar el evento en español, puedes usar redes sociales o plataformas de chat simultáneas mientras ves la gala.

Calcula unos minutos antes de la hora oficial para conectarte, revisar que el sonido e imagen funcionen bien y que no tengas interferencias de notificaciones o apps abiertas. De ese modo podrás disfrutar sin interrupciones el momento clave: la coronación de la nueva Miss Universo.

¿A QUÉ HORA INICIA EL MISS UNIVERSO 2025?

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Bolivia y Venezuela: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Chile, Argentina y Brasil: 9:00 p. m.

9:00 p. m. México, Nicaragua y El Salvador: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Estados Unidos (hora del Pacífico – PST): 4:00 p. m.