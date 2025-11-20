La Gran Final de Miss Universo 2025 está lista para celebrarse en Bangkok, Tailandia, con más de 100 candidatas compitiendo por la codiciada corona. El evento, que este año se rige bajo el lema “El Poder del Amor”, coronará a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig (Miss Universo 2024, de Dinamarca). La gala principal se llevará a cabo en el Impact Challenger Hall de Pak Kret el viernes 21 de noviembre de 2025, a las 8:00 a.m. hora local de Tailandia, y será transmitida a nivel mundial. Para que los fanáticos en Latinoamérica, Estados Unidos y España puedan seguir en directo el certamen, la hora de inicio se ajusta drásticamente. Así que, ajusta tus alarmas y no te pierdas la transmisión de la coronación de la nueva soberana de la belleza mundial.

Consulta a qué hora empieza Miss Universo 2025 en México, Estados Unidos y España. Horarios por estado: California, Texas, Florida y más, para no perderte la gala en vivo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Horario confirmado en México del Miss Universo 2025

La transmisión de Miss Universo 2025 en México está programada para las 19:00 hrs del jueves 20 de noviembre (hora del centro), y podrá verse por cable por la señal de Telemundo Internacional y en streaming gratuito por el canal oficial de YouTube de Miss Universe. Este horario permite que el público mexicano disfrute de la gala en un horario accesible, adaptado a la diferencia de 13 horas respecto a Tailandia.​

Horario en Estados Unidos (California, Texas y Florida) del Miss Universo 2025

En Estados Unidos, los horarios varían según la zona. En California (PST), la gala del Miss Universo 2025 será a las 5:00 p.m.; en Texas (CST), a las 7:00 p.m.; y en Florida (EST), a las 8:00 p.m. del jueves 20 de noviembre. La transmisión estará disponible en televisión por Telemundo y por streaming vía Peacock.​

Conoce cómo y dónde ver Miss Universo 2025 en vivo. Te mostramos los horarios y canales por país para disfrutar el certamen de belleza más esperado del año en TV y online. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Horario en España del Miss Universo 2025

Para España, Miss Universo 2025 podrá verse en directo la madrugada del viernes 21 de noviembre, a la 01:00 horas, exclusivamente vía streaming en el canal oficial de YouTube de Miss Universe, ya que no se retransmite por televisión abierta. Este horario está calculado según la diferencia de 7 horas con Tailandia, sede del certamen.​

¿A qué hora comienza el Miss Universo 2025 desde México, USA (California, Texas, Florida) y España?

