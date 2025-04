Los precios de los huevos en Estados Unidos aumentaron nuevamente el mes pasado, alcanzando un nuevo récord de 6,23 dólares por docena, a pesar de las predicciones del presidente Donald Trump, una caída en los precios mayoristas y la ausencia de brotes de gripe aviar en las granjas de huevos.

El aumento reportado el jueves en el Índice de Precios al Consumidor significa que los consumidores y las empresas que dependen de los huevos no deberían anticipar un alivio inmediato. La demanda de huevos suele ser elevada hasta después de la Pascua, que cae el 20 de abril.

A lo largo de 2025, los huevos han subido de precio constantemente en los supermercados de Estados Unidos (Foto: AFP)

Los expertos esperaban una caída en los precios porque los precios mayoristas de los huevos cayeron significativamente en marzo. La economista agrícola de la Universidad de Arkansas, Jada Thompson, dijo que los precios mayoristas no comenzaron a bajar hasta mediados de marzo, por lo que puede que no haya habido suficiente tiempo para que el precio promedio del mes disminuyera. Y es posible que las tiendas de comestibles no hayan trasladado inmediatamente los precios más bajos.

Los brotes de gripe aviar fueron citados como la principal causa de los picos de precios en enero y febrero, después de que más de 30 millones de gallinas ponedoras fueran sacrificadas para prevenir la propagación de la enfermedad. Solo 2,1 millones de aves fueron sacrificadas en marzo y ninguna de ellas estaba en granjas de huevos.

Las granjas que tuvieron brotes en otoño han estado trabajando para reanudar la producción de huevos después de desinfectar sus graneros y criar nuevas parvadas, pero las gallinas deben tener alrededor de seis meses de edad antes de comenzar a poner huevos. Thompson indicó que esas granjas no volvieron a estar operativas tan rápidamente como se anticipaba.

Un cliente de Costco en los estantes de los huevos. (Foto: AFP)

Trump intentó atribuirse la caída de los precios mayoristas de los huevos que el Departamento de Agricultura reportó en las últimas semanas. Pero los expertos dicen que el plan del presidente para combatir la gripe aviar, centrándose en fortalecer las defensas de los granjeros de huevos contra el virus, probablemente sea de más ayuda a largo plazo.

Desde que comenzó el brote actual de gripe aviar, más de 168 millones de aves han sido sacrificadas, la mayoría de ellas gallinas ponedoras. Cada vez que un ave se enferma, toda la parvada es sacrificada para ayudar a evitar que la gripe aviar se propague. Eso puede afectar el suministro de huevos porque las granjas de huevos masivas pueden tener millones de aves.

La enfermedad es difícil de controlar porque se propaga fácilmente a través de los excrementos de aves silvestres que portan el virus de la gripe aviar. La gripe aviar también ha infectado a otros animales, incluidos el ganado lechero.

Los precios de los huevos alcanzaron 5,90 dólares en febrero, un mes después de establecer un récord de 4,95 dólares por docena, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero los compradores encontraron precios mucho más altos que eso en algunos lugares; en California, el precio por docena superó los 12 dólares en algunas tiendas.

Al principio del brote, los precios de los huevos se dispararon hasta alcanzar 4,82 dólares en enero de 2023 antes de caer gradualmente hasta 2,04 dólares por docena en agosto de 2023. En general, los precios han aumentado de manera constante desde entonces.