Un Iris de Claude Monet nunca antes expuesto batió el récord de venta de una de sus pinturas sobre este tema en Sotheby’s, en París, el jueves por la noche. La sala de ventas contuvo el aliento durante cerca de 45 minutos de batalla entre compradores por teléfono. Este lienzo del maestro del impresionismo se presentaba al público por primera vez en el marco de la venta de una colección de la familia Schlumberger.

El cuadro alcanzó € 50 millones (US$ 56 millones), incluidas las comisiones del comprador, muy por encima del rango estimado por Sotheby’s, de entre € 22 millones y € 30 millones, y estableció un precio récord para cualquier obra de arte vendida en Francia.

El récord anterior para un Iris de Monet era de £ 10.8 millones —o US$ 17.1 millones en aquel momento—, alcanzado en una subasta de Christie’s en Londres en 2015.

El Iris de Schlumberger se considera una obra maestra de los últimos años de Monet, pintada entre 1924 y 1925 en su casa de Giverny, cerca de París, donde creó su famosa serie de nenúfares.

El récord para cualquier obra de Monet es de US$ 110.7 millones, alcanzado cuando Meules fue subastada por Sotheby’s en Nueva York en 2019.

El Monet pertenece a los herederos de Jeanne Schlumberger, esposa de Marcel Schlumberger, uno de los dos hermanos que fundaron la empresa que lleva su nombre. La compañía, que se convirtió en un gigante de los servicios petroleros y pasó a llamarse SLB Ltd. hace cuatro años, tiene ahora un valor de mercado de unos US$ 72,000 millones.

Jeanne Schlumberger, una reconocida coleccionista de arte, adquirió piezas excepcionales, entre ellas obras de Paul Cézanne y Gustave Moreau, gracias a su amistad con la galerista Katia Granoff.

La venta de Iris se produjo mientras el mundo del arte conmemora el centenario de la muerte de Monet con exposiciones especiales, entre ellas la del Musée de l’Orangerie de París, donde se exhiben sus famosos nenúfares.

Schlumberger siempre se negó a prestar Iris para exposiciones y conservó el cuadro en su residencia privada en París. Esta decisión ayudó a mantenerlo en un estado “milagroso”, ya que la obra permaneció intacta, sin barnizar y sin reforzar —una condición poco habitual para un cuadro de este calibre—, explicó el mes pasado a periodistas Thomas Bompard, codirector de arte moderno y contemporáneo de Sotheby’s Francia, quien supervisó la subasta.

Los cuadros de Monet de este periodo se encuentran ahora entre los más codiciados. A Schlumberger le atraían sus elementos contemporáneos y abstractos, más que los toques impresionistas por los que se conoce a Monet, explicó Bompard.

Detalles del Iris

El cuadro, de 1.60 metros de alto por 1.80 metros de ancho, nunca había salido de la mansión de la familia Schlumberger en París y solo se conocía a través de una fotografía en blanco y negro.

Fue adquirido por Jeanne Schlumberger (1889-1983), “una brillante coleccionista de arte”, de manos de la familia del pintor, según Thomas Bompard, codirector del departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby’s Francia.

“Iris” estaba estimado entre 22 y 30 millones de euros, es decir, “la estimación más alta jamás atribuida a una pintura presentada en subasta en Francia”, había señalado Sotheby’s durante la presentación de la venta en septiembre.

Ya sea con sus célebres nenúfares, sus paisajes campestres o sus vistas de Venecia, París o Londres, los lienzos del pintor francés (1840-1926) agitan regularmente las salas de subastas en todo el mundo.

Una representación de “Meules” en un campo de Claude Monet fue adjudicada por US$ 110.7 millones en 2019 en Nueva York. (Foto: AFP)

El jueves, otras tres obras de Monet fueron vendidas durante las subastas organizadas por Sotheby’s, entre ellas “Saule pleureur”, vendida por 9.6 millones de euros, y “La Seine à Vernon”, por 4.2 millones de euros.

“Esta colección es extraordinaria por su historia y por la calidad de las obras que la componen”, subrayaba a mediados de septiembre Thomas Bompard en el momento de la presentación de las obras.

Otra subasta fue organizada el jueves por la casa Christie’s.

Se adjudicaron 26 obras, entre ellas dos cuadros de Claude Monet, “Bord des falaises à Pourville”, vendido por 12.7 millones de euros, y “Trois pots de tulipes”, por 3.1 millones de euros.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE