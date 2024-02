En conversación con Gestión, el ministro Mucho señala que la oposición de Tía María se ha reducido considerablemente y señala cuáles son las expectativas para la inversión minera en el primer trimestre y sus metas para el 2024. Además, comentó que si Petroperú fuera una empresa privada ya se le habría declarado en quiebra.

Situación de Petroperú

¿Qué posición llevará a la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú para definir los siguientes pasos para reestructurar esa empresa?

No podemos tomar decisiones si no conocemos a fondo el problema. La lógica dice que conozcamos que señalan los especialistas. Necesitamos saber qué dijo (la consultora) Arthur D. Little (en su estudio y propuestas para el plan de reestructuración financiera de Petroperú), pues ese informe no se publicó y no lo conocemos.

¿Qué más requieren para tomar una decisión?

Estamos pidiendo la opinión de expresidentes y profesionales que han estado a cargo de Petroperú, luego tomaremos una decisión. Tendremos una reunión con el premier (Alberto Otárola) y el ministro de Economía y Finanzas (José Arista), para tomar la mejor decisión para el Perú. Ya todo el mundo sabe la historia, que esa refinería (la de Talara) nunca debió de hacerse, pero ya está hecha. Vamos para adelante.

En unas declaraciones recientes mencionó que la petrolera estatal está quebrada. ¿Cuál es su situación realmente?

Viendo los números, las deudas (de Petroperú) son casi cuatro veces el patrimonio. Soy ingeniero, gerente, es fácil (prever que) quizás ese dinero nunca se recupere . Vamos a ver qué encontramos para minimizar las pérdidas, cómo hacemos más eficiente (la empresa), porque no todo es malo. Petroperú llega donde otras empresas no llegan. Vamos a ver todos los aspectos económico-financieros, el flujo de caja, el valor de los activos.

¿Qué tan “rescatable” es la empresa hoy?

El año pasado, mediante Decreto de Urgencia, se inyectó US$750 millones como deuda. Ahora están pidiendo US$ 2,550 millones como capitalización y como un aporte del accionista. Además, mediante otros aportes el Estado ha puesto ya dinero. (La empresa) ahora está pidiendo más, no solo como capital de trabajo, sino también para cubrir las deudas que tiene.

Si no tiene capital de trabajo, ¿hay el riesgo de que haya desabastecimiento de combustibles?

Eso es lo que dice Petroperú, que dentro de poco puede haber desabastecimiento. En eso somos varios los actores.

¿Se debe declarar a Petroperú en quiebra?

Hay que ver cómo hacemos, porque sobre inyectar dinero, creo que no hay. Bajo ciertas condiciones (se podría) dar las garantías para que pueda seguir (operando), pero hay que poner (eso) en blanco y negro. Pero no se puede permitir que se siga inyectando (recursos económicos a Petroperú) para perderlo.

¿Petroperú ha seguido las recomendaciones de Arthur D. Little?

No sabemos.

¿Una de las recomendaciones era -por ejemplo- incorporar a socios privados?

¿Quién entraría a una empresa quebrada?, eso es imposible, en el sector privado ya hace tiempo (se puede considerar a esa empresa) insolvente y quebrada, pero es del Estado y tiene una inversión ya hecha, vamos a echar por la borda (una inversión) de US$7,000 millones, que más intereses llegas a más, entonces, seamos sinceros.

¿Y cuál es la situación de la refinería de Talara?

La decisión más sincera (es) no mentir, por ejemplo, no sabemos realmente si está (la nueva refinería) al 100%, ya se dijo tres veces que estaba al 100% y después en diciembre (se dijo que) estaban al 99%.

¿Y usted qué información tiene, la refinería de Talara está al 100% con su planta de flexicoking (la que le genera mayor renta) funcionando (a toda su capacidad)?

Habría que visitarlos, tengo días en el despacho. Pero, además, en el mundo la tendencia es a la transición energética, todos invierten en las energías renovables, y se dice que los combustibles fósiles tienen los años contados, y si fuera así, se supone que casi es una inversión (en la nueva refinería) que no debió hacerse nunca.

¿Se podría ver la posibilidad de importar (todo el petróleo que usa el país)?

Hay países que no tienen nada de petróleo, pero tienen refinería, como ENAP (de Chile ), que ha arrojado utilidades de casi US$500 millones. Hay que entender el porqué; no estoy en contra de los trabajadores (de Petroperú), sino (a favor de) el gobierno corporativo, la gerencia; donde los gobiernos han metido la mano, hemos visto en los últimos tiempos ha sido peor.

El ex presidente de Petroperú, Carlos Paredes, ha observado que uno de los problemas que tuvo el directorio es que la gerencia no le habría dado toda la información completa

Es que (la empresa) se ha politizado, si hubiera funcionado como una empresa privada, independiente, meritocrática no estuviéramos hablando (de ella); puede tener pérdidas, pero razonables como para manejar el asunto, porque al final nos da cierta rentabilidad social.

LOTES PETROLEROS

Perupetro ha dado lotes a Petroperú, pero el Lote X quedó en suspenso, ¿Qué posición cree que se debe tomar sobre ese y otros lotes cuyos contratos están por vencer?

(Hay que preguntarse si) tomaron la decisión más técnica, ¿tiene (Petroperú) capital para explorar, para explotar?, no lo tiene, está endeudado y necesita plata. Desde que fui congresista en 2000 vengo analizando la situación del Perú, y cuáles son los males estructurales en el país: las empresas estatales que eran más de 175 cuando terminamos a fines de los 90, todas están quebradas.

Más allá de Petroperú, la inversión petrolera ha ido cayendo, hubo cero perforaciones en seis años en pozos exploratorios, ¿Cree que hay que revisar la función de Perupetro (como promotor de la inversión privada en hidrocarburos)?

Creo que hay que revisar qué está haciendo Perupetro

¿Usted lo va a proponer?

Por supuesto; estamos en otra época, la época de la tecnología. Hablamos de productividad total de factores, de competitividad, no podemos darnos el lujo de seguir despilfarrando el dinero, cuando hay necesidades enormes.

MINERÍA

¿A qué proyectos le darán prioridad en el sector minero?

Los proyectos que deben iniciarse próximamente son Corani (Puno); Reposición Antamina (Áncash), con una inversión de casi US$ 2,000 millones; Chalcobamba (Apurímac); Coroccohuayco (Cusco) y Zafranal (Arequipa); (pero además, hay) algunos tienen todo, como Tía María, Conga, y antes que Conga está Yanacocha Sulfuros, que son US$2,500 millones.

¿Qué inversiones ya se han aprobado hasta ahora (en este gobierno)?

Hasta el momento se han aprobado 15 proyectos para exploración por US$100 millones, y se han autorizado proyectos para producción minera por US$500 millones, que salen el 2024, y con los proyectos que están en plena evolución, esperamos llegar al primer trimestre (de 2024) a casi US$3,000 millones en inversiones.

¿Cuál es la proyección de su sector en inversiones mineras para todo el 2024?

La meta que nos estamos poniendo es que no sea menor a los US$5,000 millones. Para eso necesitamos transmitir confianza hacia los inversionistas, y hoy el gobierno está en esa dirección, porque entiende que sin inversiones no vamos a poder mejorar el crecimiento económico.

¿Pero preguntamos a los abogados especialistas en minería y dicen que la normativa para los proyectos del sector aún no se ha destrabado?

Que vengan al Minem; la Ventanilla Única Digital para la minería hay que trabajarla (aun bastante) por si acaso, porque es multisectorial; pero si hay la voluntad de que se va a dar.

¿Pero, cuándo saldría esa ventanilla?

No puedo decirlo exactamente, tengo días en el ministerio. Si me entrevistas en un mes podré decir cuál fue el avance, la situación real de lo que estamos hablando. Ya estoy informado, pero las políticas (del sector) las pone cada ministro, siempre y cuando tengas el apoyo del gobierno central y los otros sectores, porque este es un esquema transversal, que lo lidera el Minem, y con eso quisiéramos destrabar inversiones.

TÍA MARÍA

¿Los empresarios han señalado que no se prevén proyectos mineros más grandes si antes no sale el proyecto Tía María?

Así es, creo que desde un inicio he trazado la cancha.

¿Pero si se ve Tía María junto con el desarrollo del valle del tambo, se podría entender que ese proyecto minero no se va a ver sino en otro gobierno?

Vamos a hacer todo el esfuerzo (por sacar adelante Tía María), pero además, puedo asegurar que hay bastante avance, en su inversión (por parte de Southern Perú); (además), se está tecnificando el agro, están fumigando el Tambo con drones, …

¿Pero no cree que falta que alguien (una autoridad) se compre el pleito por Tía María?

Hay que perder el miedo, porque la cantidad (de personas) que se opone (a ese proyecto) no va a desaparecer, hay ideología anti inversión, anti (industria) extractiva, eso no va a desaparecer, pero ya se ha reducido considerablemente (la cantidad de opositores) porque la necesidad del valle es grande.

¿Qué área de influencia tiene ese proyecto?

Desde Mollendo, Punta de Bombón, Dean Valdivia, Cocachacra, esos pueblos podrían estar bien desarrollados con una inyección de inversión, pero no sólo en dinero sino la generación de riqueza vía canon, regalías, (con eso) automáticamente se va a incrementar los presupuestos (aunque) el uso eficiente de los recursos generados (por canon) hubiera sido mejor.

¿Ira usted al valle del Tambo?

En su momento, no puedo decir ahora que voy, avancemos; pero ya hay avances significativos en lo que compete la empresa. Haremos (como gobierno) el esfuerzo, no sólo como Minem, porque hay problemas sectoriales, transversales.

¿Qué otros sectores van a participar?

Trabajaremos mucho con los ministerios del Ambiente, de Agricultura, de Cultura. Si estoy aquí, es porque el gobierno me ha convocado para aportar con mi conocimiento y experiencia. Pero ojo, no solo hay que invertir para ganar sino con respeto al medio ambiente y desarrollo de las comunidades.

MINERÍA INFORMAL

Minem: Hay que estudiar la formalización de mineros informales

El ministro Rómulo Mucho indicó que si bien no ha sostenido reuniones para abordar el tema de la formalización minera, indicó que evaluarán los resultados de éxito de quienes lograron formalizarse y las complicaciones de otros en ese proceso, que les ha impedido lograr ese objetivo.

“Sabemos que un pequeño porcentaje de mineros formalizados, queremos saber cómo lo han logrado, ellos nos van a enseñar, y si algunos procesos son demasiado complicados o complejos de cumplir, habrá que estudiar el tema”, anotó.

Refirió que hay cerca de 500 mil trabajadores vinculados a la minería informal y cerca de un millón de personas en total, involucrados en esa actividad e insistió en que van a estudiar esta problemática, para de alguna manera flexibilizar (la regulación para la formalización) y ayudar a los que están en ese proceso.

