La agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el Gobierno Regional de Ucayali y la Municipalidad Provincial Coronel Portillo (Pucallpa) presentaron hoy, ante potenciales inversionistas, una cartera de 30 proyectos por más de S/ 650 millones en Obras por impuestos (OxI) y Proyectos en Activos (PA).

Precisamente para fortalecer la promoción de este paquete de proyectos, ProInversión organizó el Foro “Ucayali Invierte” donde se presentaron 26 iniciativas en Oxl y cuatro mediante PA para construir y modernizar los servicios educativos, de saneamiento y transporte, así como un campo ferial, camposanto, terminal terrestre y proyecto turístico, entre otros.

En el evento, el Gobierno Regional de Ucayali presentó 26 proyectos de Obras por Impuestos, por S/ 582 millones, de los cuales 23 pertenecen al sector educación, 1 en saneamiento y 2 en transporte, así como una iniciativa para mejorar servicios turísticos en el zoológico Parque Natural de Pucallpa, por S/ 13.7 millones (US$ 3.7 millones) mediante Proyectos en Activos.

Se debe precisar que el Gobierno Regional de Ucayali cuenta con una capacidad de S/ 612.8 millones para ejecutar proyectos de Obras por Impuestos, según el tope máximo anual para la emisión de los Certificados de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público – CIPRL establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Igualmente, la Municipalidad Provincial Coronel Portillo presentó tres Proyectos en Activos por S/ 58.6 millones (US$ 15.5 millones) que incluye, entre ellos, el Terminal terrestre interprovincial de pasajeros de Pucallpa S/ 17.3 millones (US$ 4.5 millones), Cementerio de Pucallpa S/ 12.3 millones (US$ 3.2 millones) y Campo Ferial de Pucallpa por S/ 28.9 millones (US$ 7.8 millones).

La directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, brindó las palabras iniciales del evento, señalando la estrategia descentralizada que viene desplegando la agencia para promover proyectos público -privados y mejorar la infraestructura nacional.

“La agencia brinda el soporte necesario a entidades subnacionales para promover iniciativas de impacto social y valor público. Este año, el mecanismo de Obras por Impuestos viene rompiendo todo tipo de récord e incluso hemos superado S/ 3,000 millones en inversiones aseguradas mediante más de 100 adjudicaciones, resultado que respalda el trabajo que venimos realizando”, subrayó Miralles.