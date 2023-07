Según datos de ProInversión, está previsto la adjudicación del Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones), Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 263 millones), Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 410 millones) y PTAR Puerto Maldonado (US$ 86 millones).

También un conjunto de cinco proyectos por US$ 180 millones de inversión: Enlace 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte; Enlace 500 kV San José - Yarabamba; Enlace ITC 220 kV Piura Nueva – Colán; ITC SE Lambayeque Norte 220 kV con seccionamiento; y Subestación Piura Este.

Además, el Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Enlace 500 kV Celendín-Piura, que requieren un monto de inversión total de US$ 830 millones. Además, la Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera con US$ 223 millones.

Pese a que se busca el reimpulso con una cifra significativa, el Consejo Privado de Competitividad alertó que la adjudicación de las APP se ha ralentizado en los últimos años.

“Se observa una caída en los últimos años: se pasó de adjudicar seis proyectos por US$ 5.8 mil millones en 2014 a tres proyectos por US$ 96 millones en 2022″, indicó en su Informe de Competitividad 2023 - 2024.

Precisó que la caída sistemática en el número de adjudicaciones se relaciona con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1224, en setiembre de 2014, y sus posteriores modificaciones. “Ello estaría explicado principalmente por la duplicidad generada entre las diversas opiniones ex ante y ex post de los actores vinculados a la gestión de una APP -entidad concedente, reguladores y la Contraloría General de la República (CGR)-”, apuntó.

Adjudicaciones fallan

Al respecto, Carlos Herrera, exdirector ejecutivo de ProInversión, manifestó que los procesos de adjudicación de APP están fallando, debido a falta de postores o los que hay no presentan ofertas .

“¿Por qué no se ha podido adjudicar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Maldonado si ya estaban precalificados los postores?, inclusive, dos fueron a la ceremonia de adjudicación y nadie presentó oferta, entonces, qué está pasando, qué falla”, expresó el experto a Gestión.

En esa línea, el exfuncionario recomendó a ProInversión que realicen una revisión de los procesos de adjudicación, para que los proyectos salgan adelante y no se sigan postergando. Bajo ese contexto, Herrera ve viable la adjudicación de los 12 proyectos anunciados para este segundo semestre.

“Es una gran oportunidad para que el Parque Industrial de Ancón pueda concentrar el desarrollo, en especial para que no se saturen ciertas áreas industriales que ya no soportan más y generan caos en el tráfico. Además, levantaría el interés de potenciales inversionistas coreanos, mexicanos y colombianos”, anotó.

Mejorar los proyectos

Para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), se necesita preparar mejor los proyectos, incluyendo los temas sociales, ambientales y prediales desde su origen y gestionar eficientemente la distribución de riesgos para que no se caigan los procesos de adjudicación.

“También debemos generar las condiciones favorables para que después de aprobados los proyectos, el inversionista no se encuentre con un sin fin de trabas y complicaciones, por la desarticulación que existe en las diferentes instancias y niveles de gobierno”, sugirió la entidad.

Agregó que es indispensable recuperar el respeto a lo que se pacta en los contratos de concesión y la seguridad jurídica en su conjunto. “Sin respeto a los contratos y a las decisiones de laudos arbitrales, no se van a atraer a grandes inversionistas”, puntualizó.

Datos

ProInversión informó que viene organizando roadshows en México y Chile para atraer a potenciales inversionistas de ambos países a los proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) (APP) y Proyectos en Activos que actualmente promueve la entidad.

La cartera que impulsa en ambos países consta de 52 proyectos por un monto superior a US$ 9,000 millones para ser adjudicados en el periodo 2023 – 2024, en sectores como energía, transporte, saneamiento, turismo, educación y salud.