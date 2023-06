El proyecto Parque Industrial de Ancón que estará ubicado en el distrito del mismo nombre ingresó a su última etapa (precalificación para las empresas) y se alista para su adjudicación en el tercer trimestre del año.

Así lo informó el Director Ejecutivo de ProInversión, José Antonio Salardi, al señalar que la obra demandará una inversión de US$ 750 millones en un horizonte de 22 años y se construirá sobre un terreno de 1,338 hectáreas (has), donde se habilitarán 715 has para uso comercial e industrial.

“Este proyecto será estratégico para la ciudad considerando que será el primer parque industrial en la zona norte del país. Cobra vital importancia tomando en cuenta su ubicación, estará en un punto medio entre el Puerto del Callao y el Puerto del Chancay”, sostuvo el ministro durante el evento “Infraestructura para la Diversificación Productiva”, en donde se presentaron los avances de este proyecto.

Si bien el Ministerio de la Producción (Produce) dijo que unas 15 empresas habían mostrado interés en este proyecto, ProInversión precisó que a la fecha son cinco las empresas globales operadoras de grandes proyectos de parques industriales dispuestos a realizar la obra.

¿Cuáles son los requisitos y próximos pasos?

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de la precalificación, donde las empresas que solicitan participar en el concurso deben presentar una serie de requisitos que forman parte del Sobre N° 1.

En detalle, el Director del Proyecto, Rogger Incio, indicó a Gestión que dicho sobre debe acreditar la capacidad técnica de la empresa , es decir, que desde el lado técnico demuestre haber desarrollado 100 hectáreas de suelo industrial o logístico en los últimos 15 años; y por el lado financiero, acreditar capital financiera -con un capital contable de US$ 56 millones al 2021-, contar con un nivel anual de ventas por US$ 23.2 millones en los dos últimos ejercicios fiscales y presentar los estados financieros desde el 2018 al 2021.

Agregó que, de acuerdo al cronograma, las empresas debe presentar los requisitos del Sobre N° 1 a partir de la fecha hasta fines de agosto, de manera que en setiembre próximo se pueda dar la buena pro.

“Quienes se precalifican tienen la opción de presentar los sobres de propuesta técnica y económica, que son los sobres N° 2 y N° 3. (...) Una vez adjudicado se firma el contrato y luego el inversionista tiene un plazo de hasta 14 meses para presentar todo su programa de inversión. Con ello a fines del 2024 o inicios del 2025 podría estar comenzando los trabajos”, sostuvo.

Se contemplará viviendas sociales

Por su parte, el titular del Produce, Raúl Pérez - Reyes, señaló que este proyecto forma parte de la Ciudad Bicentenario, por lo que se contempla unas 280 hectáreas que serán destinadas a las viviendas sociales a través del Programa de Generación de Suelo Urbano, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

“Estamos trabajando proyectos de vivienda social, con lo cual estamos trabajando espacios para que una buena parte de personas que trabajen en el parque industrial también puedan vivir allí”, dijo.

DATOS

Las 715 hectáreas (has) para el proyecto tendrá la siguiente distribución: 412.5 has para Área Industrial y Logística; 28.41 has para el Parque Tecnológico y Comercio industrial, 15.76 has para el Truck Center y 8.15 has para el Parque Empresarial.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR: