En el primer caso, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), las mejores condiciones climáticas y mayor disponibilidad de agua permitió que, de enero a mayo, el sector agropecuario creciera 5.4%, impulsado por un aumento del subsector agrícola en 8.5%.

En esa misma línea, el Banco Central de Reserva (BCR) ha mantenido su proyección de crecimiento de 3.5% para el sector agropecuario este año, en su último Reporte de Inflación (RI) de junio, tan igual como su RI de marzo, pese a que esa actividad cayó en –0.7% en el primer trimestre del 2024.

Riesgo muy alto por heladas y friajes

No obstante, un estudio que ha elaborado para este periodo el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred), advierte diversos niveles de riesgo para la actividad agrícola y pecuaria, ante la ocurrencia de heladas y friajes a nivel nacional.

En base a pronósticos del Senamhi e información de otras entidades, el Cenepred elaboró un mapa de susceptibilidad a esos eventos climáticos según los cuales ha identificado 1´642,026 hectáreas de superficie agrícola con riesgo muy alto por heladas en 328 distritos en dieciséis regiones.

Fuente: Cenepred

Ese nivel de riesgo se concentra en su mayor parte en los departamentos de Puno (948,900 has), Cusco (200,827 has), Huancavelica (105,241 has), Junín (97,697 has), Ayacucho (66,352 has), Ancash (57,309 has) y Apurímac (48,977 has).

Asimismo, identificó 1´957,239 has en nivel de riesgo alto por heladas, en 17 regiones, y mayormente concentradas en Ayacucho (333,829 has), Huánuco (288,766 has), Apurímac (256,606 has), Cajamarca (203,308 has), Junín (133,338 has), Ancash (189,960 has), Huancavelica (118,193 has), La Libertad (103,66 has), y Amazonas (100,454 has).

Es decir, en total son 3´599,265 has de superficie agrícola con niveles de riesgo entre alto y muy alto, lo que comprende al 31% de las 11.6 millones de has de superficie agrícola que tiene en total el país.

Riesgo para sector pecuario

Además, indica ese mapa de riesgos, son 6.2 millones de hectáreas de pastos naturales en riesgo muy alto, así como que son 2.7 millones de alpacas, 4.5 millones de ovinos, y 1.1 millones de cabezas de ganado vacuno en riesgo muy alto, en su mayor parte ubicados en Puno, entre otras regiones altoandinas.

El riesgo por heladas en niveles entre alto y muy alto se extiende también a 5.5 millones de personas en esas 16 regiones, sobre todo en Puno, Cusco, y Huancavelica.

Según ComexPerú, en este contexto, los pronósticos de riesgo agroclimático del Senamhi para el periodo hasta agosto, alertan sobre los efectos de las bajas temperaturas de principales productos agrícolas, como son la papa, el arroz y el maíz.

Impacto en la papa

En el caso de la papa, que se cultiva en climas templados, con temperaturas entre 15 y 25 °C, es particularmente susceptible a heladas muy severas que afectarían su producción óptima, según la ficha técnica agroclimática del Senamhi para ese producto.

En Piura, la disminución de la temperatura prolongaría la última etapa de maduración del arroz en los valles de Chira, Bajo Piura y San Lorenzo, en la cual los granos endurecidos adquieren un color amarillo pálido y la planta se seca por completo.

En Lambayeque, de acuerdo con los reportes del Senamhi, las parcelas de arroz del valle Chancay se verían afectadas en agosto por las condiciones térmicas más frías, lo que retrasaría el crecimiento vegetativo de los almácigos.

Atraso en próxima campaña

En tanto, Sthefany Tisnado, especialista de la Subdirección de Predicción Agroclimática del Senamhi, refirió a Gestión que, en el caso de los principales cultivos, no se aprecia mayor impacto dado que la mayoría de campos está en periodo de descanso (tras concluir la campaña 2023-2024).

No obstante, indicó que sí hay impactos para algunos cultivos permanentes como el cacao y el café, pues las bajas temperaturas afectan su etapa de maduración, así como señaló que se registran efectos negativos en los camélidos sudamericanos en zonas altoandinas.

Además, señaló que, en los nuevos pronósticos hasta setiembre del 2024, se ha incluido la posibilidad de ocurrencia de lluvias por debajo de lo normal, lo cual podría generar el retraso del inicio de la próxima campaña agrícola 2024-2025 (que suele comenzar entre julio y agosto).

Déficit hídrico

En tal caso, Tisnado indicó que se ha previsto niveles de riesgo de bajo a medio (por déficit hídrico) para principales cultivos como el arroz, la papa o el maíz, entre otros, y retraso en su siembra.

A su turno, Ulises Osorio, experto en temas agroclimáticos, refirió a Gestión que (si bien muchos campos están en descanso), hay daños en cultivos extendidos como la papa sembrada fuera de estación.

Las bajas temperaturas, explicó, están “quemando” las hojas, y si bien pueden brotar nuevas, se reduce el rendimiento de las plantaciones del tubérculo. Otro producto que también se ve afectado es el del maíz, que es uno de los más sensibles a las heladas.

Heladas más frecuentes en Perú

Además, indicó que en la costa sur también se advierten impactos negativos en algunos cultivos para agroexportación como las uvas y el mango, debido a la neblina, que impide la polinización y formación de frutos.

Osorio advirtió que ésta situación de bajas temperaturas es ocasionada por dos factores, el primero la llegada de un frente de aire frío ocasionado por el Anticiclón del Atlántico Sur, que viene desde Chile, Argentina y Uruguay y llega hasta la zona de Junín, en el centro del Perú, y en segundo lugar, por el Anticiclón del Pacífico Sur.

Debido a esos factores, refirió que el Perú está enfrentando friajes más frecuentes, y que, si bien en condiciones normales nuestro país enfrentaba un promedio de 16 eventos de ese tipo por año, hoy llegan a veinte.

Por si fuera poco, el experto indicó que el riesgo crece por cuanto se espera que el Fenómeno La Niña (para el cual el Enfén ya se declaró en estado de alerta), pueda estar presente en nuestro país entre octubre a diciembre, lo cual puede extender o agudizar la sequía en el país.

Comex: Impacto se verá en segundo semestre

En tanto, Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, indicó a este diario que, si a los problemas de friaje se suman los de déficit hídrico que traerá La Niña, se puede afectar el inicio de la campaña agrícola 2024-2025, e impactar negativamente en el crecimiento del sector agrícola, a partir del segundo semestre del año.

Coincidió además que ya en este primer semestre se han apreciado afectación en los sembríos de uvas y mangos por las heladas en todo el país, lo que golpea sobre todo a productores que no tienen recursos para acceder a sistemas de riego.

Por eso, urgió al Gobierno a concluir la construcción de grandes proyectos de irrigación que están pendientes de avanzar, así como en modificar las políticas agrarias para adaptar a la agricultura nacional a las condiciones climáticas anómalas y reducir su exposición, pues se observa que los agricultores siguen sembrando lo mismo en las mismas zonas.

