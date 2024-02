Un tema clave en las últimas semanas fue el cambio en la composición de la Junta General de Accionistas de Petroperú, dándole mayor poder de decisión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) frente al Ministerio de Energía y Minas (Minem). A través del Decreto Supremo Nº 004-2024-EM, se estableció que el MEF tendrá el 60% de las acciones suscritas y pagadas: el ministro de Economía y Finanzas, con 20%; el viceministro de Hacienda, con 20%; y el viceministro de Economía, con otros 20%.

Tras esta decisión, en entrevista con Gestión, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comentó que llevarían ante la junta una propuesta clara: la recomposición del directorio de Petroperú. “El directorio va a entrar en recomposición. Eso no implica que se va a cambiar a todos, pero todos los directores entran en una etapa de evaluación”, apuntó.

Aunque se tenía previsto que hoy tenga lugar la sesión de la junta donde se pondría sobre la mesa este tema, este diario supo que finalmente se postergó. Ahora, el foco es que la reunión se dé mañana .

Antecedentes

Cabe recordar que la petrolera estatal ha saltado a la palestra en los últimos meses, lamentablemente, por razones desfavorables. En Diario Gestión se puso en alerta a inicios del mes pasado que Petroperú buscaba hacer un pedido millonario de aporte de capital, capitalización de una deuda y unas garantías.

Puesto eso sobre la mesa, el Gobierno peruano tuvo que salir a decir que iban a evaluar este pedido. Posteriormente, la respuesta fue: no habría capitalización ni aporte de capital para la petrolera estatal. Lo que se daría era garantías para que se preste más barato.

Fitch aparece en la discusión y le rebaja la calificación a la petrolera estatal tras la decisión del Gobierno. Además reconoce que Petroperú tiene un “endeudamiento insostenible”. El MEF sale “optimista” diciendo que si bien Fitch bajó la calificación de la empresa, eso se iba a revertir con el plan de reestructuración que se tiene para la compañía del Estado.

Hace unos días la Junta de Accionistas de Petroperú fue cambiada, dándole más peso al MEF y quitándoselo al Ministerio de Energía y Minas (Minem). En entrevista exclusiva con Diario Gestión, el ministro del MEF, Alex Contreras, adelantó que presentarán ante la Junta de Accionistas una propuesta para recomponer el directorio.

Finalmente, Diario Gestión obtuvo en exclusiva lo que hasta ahora no se conocía: el plan de reestructuración de Petroperú planteado por Arthur D. Little en julio del 2023. La foto de ese momento: el valor de Petroperú estaba “en rojo”. Y, el expresidente de Petroperú, Carlos Paredes, advirtió que esta situación no hace posible que la petrolera estatal maneje más lotes (recordar que se le dio temporalmente los lotes del noroeste).

