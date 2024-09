Luego de meses de espera, el Gobierno publicó el último viernes el Decreto de Urgencia (DU) con la intención de “salvar” a Petroperú. Este hecho se dio luego de la renuncia del directorio transitorio, liderado por Oliver Stark, quienes exigían al Ejecutivo una rápida decisión sobre el plan de reestructuración para la petrolera estatal.

En declaraciones a la prensa, tanto el premier Gustavo Adrianzén, como el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, indicaron que están evaluando cuál será la nueva composición del directorio, ahora que ya se ha establecido el camino hacia la reestructuración.

Fuentes del Gobierno habían comentado a este diario que esta semana se pondrían los nuevos nombres sobre la mesa. Advirtieron también que el directorio podrían mantenerse, pero “con cambios menores”.

Al respecto, el titular del MEF, José Arista, señaló que los directores que le corresponde nombrar a su ministerio en el directorio de Petroperú le han indicado que están dispuestos a continuar en el cargo.

“Por mi parte, he recibido con complacencia, la voluntad de los tres directores nombrados por el MEF de continuar en el trabajo. La verdad es que eso me alegra bastante porque no se pierde todo lo que se ha venido avanzando”, manifestó. Estas personas serían David Tuesta, Germán Boza y Pedro Gamio.

De igual forma, señaló que hoy por la tarde tiene una reunión con Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas (Minem) para definir la composición del nuevo directorio.

El Minem, vale recordar, tiene la facultad de nombrar dos directores en Petroperú. Junto a un director más, en representación de los trabajadores, es que se completa el directorio de la petrolera estatal.

Arista también mencionó que ya se tienen avanzados los Términos de Referencia (TDR) para la contratación del gestor privado que encabezará la reestructuración de Petroperú.

Al respecto, el premier Gustavo Adrianzén, sostuvo que lo primero que hará el Gobierno será nombrar a un nuevo presidente del directorio, puesto que aún ocupa, a falta de un nuevo nombramiento, Oliver Stark.

Sobre el gestor privado, Adrianzén indicó que es más probable que se trate de un ente extranjero. “Yo presumo que habrá un proceso de selección eventualmente, no sé si hay en el mercado nacional alguien que pueda ocupar esta posición. Si es así, traeremos personas o entidades de fuera, que se encarguen de ello (la reestructuración)”, refirió.

Temas relacionados a Petroperú

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.