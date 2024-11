Hay que remontarse al 13 de septiembre último. En esa fecha, el Gobierno -tras la renuncia del anterior directorio- aprobó finalmente el Decreto de Urgencia N° 013-2024, que establece medidas para superar la coyuntura financiera de Petroperú.

Entre lo que se aprobó, se destacó un “salvavidas” financiero para la empresa. Por ejemplo, se aprobó, de manera excepcional, la capitalización de un apoyo financiero transitorio hasta por el monto en soles equivalente a US$ 750 millones más los intereses.

Además, se dio luz verde a la operación de endeudamiento de corto plazo, bajo la modalidad de otorgamiento de la garantía del Gobierno nacional hasta por un monto en soles equivalente a US$ 1,000 millones, derivadas de un préstamo que el Banco de la Nación debe otorgar a favor de dicha empresa para financiar capital de trabajo, entre otros.

Otro tema clave es que se dispuso que Petroperú pueda contratar los servicios de una firma especializada que se encargue de diseñar y gestionar la implementación del proceso de transformación integral. La firma debe proveer a la petrolera de un Oficial Principal de Transformación (Chief Transformation Officer - CTO). Esto hace referencia al gestor privado.

También se encargó a ProInversión la venta de todos los bienes inmuebles y predios de propiedad de Petroperú, con excepción de los activos críticos nacionales y aquellos que sean necesarios para la operación de la empresa conforme a su objeto social. Ya el anterior directorio había mostrado su interés de que el edificio ubicado en San Isidro (Lima) sea vendido y que los trabajadores de la petrolera puedan instalarse en el mismo Talara (Piura). Aunque, en su momento, el sindicato de trabajadores se mostró en contra de esto.

Los números de la petrolera

En un reciente reporte del tercer trimestre de Petroperú, los números aún no favorecen a la empresa. En ese periodo, los ingresos totales se redujeron en 28% (US$ 43 millones) en comparación con julio - septiembre del 2023.

Esto se dio como consecuencia, principalmente, de las menores ventas registradas en el mercado interno respecto al mismo periodo del 2023 y en promedio la reducción en el precio de ventas. Esto debido a las fallas imprevistas que afectaron la operación de la Unidad Flexicoking de la Refinería de Talara, por lo cual fue necesaria la ejecución de una parada de planta no programada que inició en marzo y culminó en junio.

El reinicio de las actividades de arranque de dicha unidad se dio a partir del 23 de julio de este año, logrando alcanzar la estabilidad de su operación en el mes de agosto.

Ingresos y margen bruto trimestrales. Fuente: Petroperú

La pérdida bruta se incrementó en más del 100%, pasando de una utilidad bruta de US$ 35 millones en julio - septiembre del año pasado a -US$ 126 millones en el trimestre anterior.

La pérdida operativa también se incrementó en más del 100%, pasando de -US$ 68 millones a -US$ 180 millones. Y, la pérdida neta en el tercer trimestre de este año fue -US$ 293 millones en comparación a los -US$ 150 millones de julio - septiembre 2023, un incremento en la pérdida de 96% .

Incluso, el EBITDA ajustado pasó de US$ 1 millón en el tercer trimestre del año pasado a -US$ 101 millones entre julio - septiembre del 2024.

Ebitda Petroperú. Fuente: Petroperú

Participación en el mercado

A setiembre 2024, la participación en el mercado interno de combustibles líquidos se estimó en 24%. El diésel y gasolinas, son los combustibles de mayor venta en Petroperú, su participación en el mercado se encuentra alrededor de 29% y 34% respectivamente.

Participación de Petroperú. Fuente: Petroperú.

