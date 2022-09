Ya que el principal escollo se encuentra -ahora- en la burocracia y la falta de experiencia de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que cambió hace días nuevamente de ministro.

Tras la salida de Andrés Alencastre, la cartera está en manos de la agrónoma Jenny Ocampo.

La ley promulgada justamente autoriza al concedente de Chavimochic III -que es el Midagri- a negociar y acordar modificaciones en el contrato de concesión con el concesionario (que son las empresas OEC, exOdebrecht, y Aenza, exGraña y Montero) para viabilizar la culminación de la presa Palo Redondo que tiene un avance de obras de 70%.

¿En qué estado se encuentra la adenda? Al respecto Edilberto Ñique Alarcón, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), explicó a Gestión.pe que, si bien la adenda ya está hecha, la declaratoria de interés emitida el sábado exige que se le hagan algunos ajustes a lo que se suma el pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que está solicitando “mayores precisiones”.

“En la parte económica se ha solicitado sustentar de una manera mucho más técnica el costo-beneficio. El MEF nos está pidiendo mayores detalles. En eso estamos trabajando. Una de las ventajas es que tenemos el estudio de factibilidad con la evaluación económica, que contiene todo el desarrollo del proyecto, y que nos está sirviendo para añadir la información que el MEF está pidiendo”, acotó.

-Los tiempos del Midagri-

A inicios de mes se firmó el acta de ampliación de plazos (a 90 días hábiles) para la lectura del laudo arbitral por la demanda, valorizada en más de US$ 124 millones, que el concesionario de Chavimochic entabló contra el Estado Peruano. Lo que implica en la práctica que se tiene hasta diciembre para concretar la firma de la adenda.

De no suscribirse la adenda en el tiempo previsto (que incluso puede ser ampliado a 30 días) se haría efectiva la lectura del laudo con lo que se truncaría el proceso del destrabe.

Si bien la ampliación de plazo para la lectura del laudo da una holgura del tiempo, para el PECH el principal cuello de botella está en el Ministerio de Agricultura y Riesgo (Midagri) por la demora de parte de sus funcionarios y la burocracia que genera las adecuaciones que faltan.

“Ahí viene mi preocupación, de la eficiencia y sentido de responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Agricultura ya que ellos se toman sus tiempos en la elaboración de un informe, de otro informe. Documentos que deberían estar para ayer, lo hacen para pasado mañana. Es nuestra debilidad principal”, subrayó a Gestión.pe

Por esta situación es que se encuentra en Lima con un equipo del PECH para brindar soporte técnico y apoyo a los equipos de trabajo que están a cargo del destrabe de Chavimochic III.

¿Cuándo está lista la adenda con las adecuaciones solicitadas? “No quiero pecar de pesimista, pero prefiero no aventurarme en dar una fecha estimada. No debe pasar (la firma de la adenda) de diciembre ya que la voluntad política está. El propio presidente Castillo dijo que en agosto la adenda sería firmada, pero ya estamos setiembre y todavía no se firma”, puntualizó.

La tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic incluye la construcción de la presa Palo Redondo y la continuación del Canal Madre en 128 kilómetros hasta llegar a las Pampas de Urricape, en San Pedro de Lloc.

El primer componente, que es la presa Palo Redondo, ya tiene un avance del 70%. El gerente del PECH detalló que la adenda establece que el concesionario culmine la presa con los fondos del préstamo realizado por la CAF al Estado peruano.

“El tema de la presa está muy claro, ya que tiene que terminarse. El Estado peruano está perdiendo US$ 2,000 millones anuales por tener una obra paralizada. En cinco años, se han perdido US$ 10,000 millones”, alertó. Para la construcción de la presa Palo Redondo se destinó US$ 226 millones.

Culminar la presa Palo Redondo -el 30% que falta- podría demandar US$ 150 millones, según el PECH.

El segundo componente es el Canal Madre que debe construirse en 128 kilómetros. Lo que se ha establecido entre el Midagri y el concesionario es que una vez suscrita la adenda -y de manera paralela la terminación de la presa Palo Redondo- se va llevar a cabo un estudio de diagnostico respecto al estado situacional del trazo y las tierras por donde va pasar esta infraestructura.

Un punto a tomar en cuenta la declaratoria de interés establece que el concesionario concluirá la presa Palo Redondo, mientras que en el canso del Canal Madre se indica que el concedente, es decir, el Midagri gestionará ante ProInversión la realización de un nuevo proceso de promoción que contemple la culminación de las obras restantes del proyecto y la operación de las obras del proyecto en su conjunto.

Con lo cual, una vez terminado la presa Palo Redondo y realizado las pruebas hidráulicas correspondientes terminará el contrato suscrito con el concesionario.

