¿Camino a destrabarse? Uno de los proyectos de irrigación que estuvo paralizada desde el 2016 es la tercera etapa de Chavimochic, ubicada en La Libertad. Ayer, se concretó el primer paso para su destrabe.

La concesionaria Chavimochic (que tiene como principal accionista con 73.5% de participación a la constructoras OEC, exOdebrecht y con 26.5% a Aenza, antes conocida como Graña y Montero) interpuso -hace cinco años- una demanda contra el concedente de la obra, por entonces el Gobierno Regional de la Libertad ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), por la demora en la entrega de tierras/terrenos.

La emisión del laudo arbitral de este proceso (que implicaría en la práctica la caducidad del contrato de concesión) estaba previsto para el 26 de abril. Así, con miras a reiniciar la obras, ayer el Ministerio de Agricultura y Riego -que ahora es el concedente- con la concesionaria Chavimochic firmaron un acuerdo conjunto para solicitar el tribunal arbitral suspender la emisión del laudo arbitral.

LEA TAMBIÉN Chavimochic III: Midagri y Odebrecht firman acuerdo para pedir suspensión de laudo arbitral

El objetivo de esta medida es tener plazo suficiente para lograr las negociaciones entre el Midagri y la concesionaria Chavimochic para el reinicio de las obras. Este decisión se tomó a pesar que la Procuraduría del Midagri se mostró en contra.

El acta suscrito establece fecha claves. “ Lo que proyectamos es que para agosto se pueda reiniciar las obras de la presa Palo Redondo , que tiene un avance del 70%″, comentó a Gestión el ministro de Agricultura y Riego, Óscar Zea Choquechambi.

De acuerdo al acta firmada se han trazado las siguientes fechas claves :

1.- Un plazo máximo para las negociaciones entre el Midagri y la concesionaria Chavimochic de 60 días hábiles, pudiendo prorrogarse 30 días hábiles más para firmarse la adenda del contrato.

2.- En caso de no llegar a un acuerdo entre las partes -se especifica- que mediante comunicación escrita podrá solicitar al tribunal arbitral la emisión del laudo.

3.- La concesionaria Chavimochic estará obligada de reiniciar las obras de la presa Palo Redondo a los 30 días de suscrita la adenda acordada y terminarla en el plazo de 18 meses.

Igualmente -como parte de los acuerdos- la concesionaria Chavimochic se compromete a ejecutar la presa Palo Redondo en los mismos términos y condiciones pactados en el contrato, sin pago de intereses y adicional alguno diferente a los conceptos establecidos en el contrato, ni ninguna indemnización.

“Si no fuera por este acuerdo, no sabemos cuántos años más vamos a seguir esperando para destrabar esta obra”, mencionó. Agregó que -a la par- se va emitir un decreto de urgencia para “concretizar” los acuerdos suscritos con una línea de tiempo.

“Antes de firmar este acuerdo para solicitar la emisión del laudo arbitral, las partes hemos discutido y conversado ampliamente para no tener problemas posteriores. Tenemos totalmente claro las condiciones”, argumentó. Si bien -como se indica líneas arriba- la concesionaria se compromete a no solicitar un pago adicional, ¿cómo se asumirá los costos que dejó la paralización de la presa?

Al respecto, el ministro dijo que “de manera inicial” se ha tomado la decisión que se ejecute la presa Palo Redondo en los mismos términos y condiciones pactados en el contrato. “No va a ver indemnizaciones, costos adicionales ni intereses”, reiteró.

Ante ello, ¿con qué presupuesto se terminará la presa? Cabe recordar que hace cuatro años -específicamente el 2018- la concesionaria realizó un planteamiento similar al aceptado ahora: terminar la presa, desistir del arbitraje y salir de la concesión.

En aquella oportunidad, fuentes vinculadas a este proceso explicaron que la presa Palo Redondo se terminaría con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones, aproximadamente

A lo que sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión. Específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento, por más de US$ 36 millones, que presentó la empresa para llevar adelante el proyecto .

A lo que se añadiría las cuentas por cobrar, por cerca de US$ 20 millones, al Gobierno por obras que ya se han concluido, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos. Sobre este punto, falta aclarar -ahora- como se conseguirá este monto, si la concesionaria se ha comprometido a no solicitar adicionales ni reparaciones.

Tras la culminación de la presa Palo Redondo, ¿Qué pasará con la concesionaria Chavimochic y con su principal accionista Odebrecht? El ministro dijo que una posibilidad , que se analizará en su momento, es que está continúa con las obras de la tercera etapa , aunque -remarcó- que esta decisión aún no se ha tomado.

“Una vez concluida la presa Palo Redondo ya se verá si continúan o no”, acotó.

-Nota-

La inversión total en las obras de la tercera etapa de Chavimochic ascienden a los US$ 715 millones. Una vez culminadas garantizarán la regulación del riego en las áreas agrícolas en la etapa I y II y que las aguas del río Santa lleguen hasta el valle Chicama.

El monto de inversión solo para la construcción de la presa Palo Redondo, incluyendo 1.5 kilómetros del Canal Madre, asciende a US$ 356 millones . El monto de la supervisión de esta obras es de US$ 17′ millones. Actualmente la obra tiene un avance de 70%.

Culminada la construcción de la presa se permitirá incorporar 30,000 hectáreas a la agricultura, en la I y II etapa; generar 40,000 nuevos puestos de trabajo; incrementar el valor de la producción agroexportadora en la I y II etapa en US$ 700 millones adicionales a la agroexportación actual, incrementar el valor de las tierras en la I y II Etapa: mayor aporte al PBI nacional; incrementar la producción de energía eléctrica y agua potable; mayor demanda de servicios aéreos y marítimos para el embarque de los productos agroindustriales, entre otros.

-VIDEO RECOMENDADO-

Shanghái anunció el lunes tres muertes por covid-19, los primeros fallecimientos desde que la megaciudad china inició un prolongado confinamiento que ha generado enojo y protestas.