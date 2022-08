El mandatario Pedro Castillo presentó hoy un proyecto ley ante el Congreso con carácter de urgencia que busca que se declare de “interés nacional” la adopción de medidas por parte del Ejecutivo que garanticen la culminación de la presa Palo Redondo que forma parte la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic en La Libertad.

¿Qué plantea la propuesta normativa? que se autorice al Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) -en su calidad de concedente- a negociar y acordar modificaciones en el contrato de concesión suscrito para Chavimochic III con las empresas Odebrecht y Graña y Montero.

OEC (ExOdebrecht) tiene una participación de 73.5% y Aenza (ExGraña y Montero) de 26.5% en la Concesionaria Chavimochic SAC.

Ello -refiere- para viabilizar la culminación de las obras de la presa de la Presa Palo Redondo asi como la terminación anticipada del contrato una vez concluida las pruebas de puesta en marcha de la presa que garanticen su funcionalidad.

Asimismo, se especifica que las modificaciones contractuales que se acuerden -como parte de la renegociación del contrato de concesión- no podrá reconocer el pago de intereses o prestaciones adicionales que no hayan sido expresamente establecidos en el contrato de concesión, ni el pago de ninguna compensación o indemnización a favor del concesionario.

Lo que se busca desde el Gobierno -según lo explica en la exposición de motivos- es que configure la terminación anticipada del contrato de concesión una vez que se acredite la culminación y recepción de la presa Palo Redondo.

De este modo, tras la culminación del contrato de concesión será el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) que asuma la operación del proyecto de manera provisional.

Igualmente se pretende que una vez suscrita la adenda con el concesionario (para terminar la presa) el Midagri gestionará ante ProInversión la realización de un nuevo proceso de promoción que contemple la culminación de las obras restantes del proyecto así como la operación de las obras del proyecto en su conjunto.

De esta manera, de aprobarse en el Congreso el proyecto de Castillo no solo se viabilizará la culminación de la presa Palo Redondo sino que -además- contiene disposiciones orientadas a garantizar la obtención de los beneficios totales del proyecto.

-Papel del Midagri-

La propuesta normativa igualmente plantea que sea el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) la que solicite y sustente la necesidad y beneficios de la culminación de la presa Palo Redondo y posterior terminación anticipada del contrato de concesión mediante un análisis costo-beneficio.

Tras el análisis del Midagri, está entidad pedirá de manera excepcional a ProInversión evaluar y emitir una opinión exclusivamente sobre si las modificaciones contractuales pueden afectar la posibilidad de estructurar un nuevo esquema de concesión bajo la modalidad de APP, que considera la construcción de las obras restantes y la operación de las obras del proyecto en su conjunto, manteniendo el alcance original de las obras previstas en el contrato de concesión.

En tanto que el MEF emitirá una opinión previa, en los temas de su competencia, a la referida modificación contractual presentada por el Midagri, quien adjuntará la opinión de ProInversión. También se recogerá la opinión de la Contraloría General.

-Adenda para Palo Redondo-

A fines de julio -como se recuerda- se suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) y el concesionario de la tercera etapa de Chavimochic un acuerdo que amplía el plazo para la firma de la adenda, que permitirá la culminación de la presa Palo Redondo, a 30 días hábiles. Es decir, se tendrá plazo hasta la segunda semana de setiembre para firmarla.

Durante este laxo de tiempo, las partes continuarán negociando el contenido de la adenda para el reinicio de obras y ponerla en consideración -según supo Gestión- de ProInversión, MEF y Contraloría para su visto bueno.

La tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic incluye la construcción de la presa Palo Redondo y la continuación del Canal Madre en 128 kilómetros hasta llegar a las Pampas de Urricape, en San Pedro de Lloc.

El primer componente, que es la presa Palo Redondo, ya tiene un avance del 70%.

¿Qué indica la adenda en tratativas con los concesionarios sobre este componente? El gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), Edilberto Ñique Alarcón, detalló a Gestión.pe que la adenda establece que el concesionario culmine la presa con los fondos del préstamo realizado por la CAF al Estado peruano.

“El tema de la presa está muy claro, ya que tiene que terminarse. El Estado peruano está perdiendo US$ 2,000 millones anuales por tener una obra paralizada. En cinco años, se han perdido US$ 10,000 millones”, alertó. Para la construcción de la presa Palo Redondo se destinó US$ 226 millones.

Culminar la presa Palo Redondo -el 30% que falta- podría demandar US$ 150 millones, según el PECH.

El segundo componente es el Canal Madre que debe construirse en 128 kilómetros. Lo que se ha establecido entre el Midagri y el concesionario es que una vez suscrita la adenda -y de manera paralela la terminación de la presa Palo Redondo- se va llevar a cabo un estudio de diagnostico respecto al estado situacional del trazo y las tierras por donde va pasar esta infraestructura.

-Nota-

Solo terminar la presa Palo Redondo va a generar 5,000 puestos de trabajo inmediato (al reiniciar la obra), 50,000 por habilitación de terrenos y otros 150,000 por producción agrícola, según cálculos del PECH.

Además habilitará el sistema de riego para 30,000 nuevas hectáreas, generando US$ 1,500 millones anuales de divisas adicionales por agroexportaciones; US$ 1,000 millones en inversiones privadas adicionales y S/ 90 millones de nuevos ingresos para la economía de los hogares.

La I etapa de Chavimochic se permitió incorporar 40,457 hectáreas de tierras nuevas para la agricultura y agroexportación, generación de 8.14 Mw de energía eléctrica, mejoramiento del riego de 5,331 hectáreas en el valle de Chao y de 12,117 hectáreas en el valle de Virú.

Con la II etapa se logró el mejoramiento del riego de 10,315 hectáreas en el valle de Moche, la incorporación de 12,708 hectáreas de tierras nuevas y abastecer con agua potable a Trujillo.

-VIDEO RECOMENDADO-

