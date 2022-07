En concreto, lo que se suscribió es el aplazamiento -a 30 días hábiles- de la lectura del laudo respecto al arbitraje iniciado hace cinco años por el concesionario de la obra.

Estas son las empresas OEC (ExOdebrecht) con 73.5% de participación y Aenza (ExGraña y Montero) con 26.5% de participación en la Concesionaria Chavimochic SAC.

De esto modo, se proyecta que la adenda se firme a más tarda en la segunda semana de setiembre conjuntamente con un acta de transacción, a través del cual las partes desisten de continuar con el arbitraje.

LEA TAMBIÉN Chavimochic III: Midagri y concesionario acuerdan ampliar plazo a 30 días para firma de adenda

Edilberto Ñique Alarcón, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), explicó a Gestión que inicialmente el acuerdo para aplazar la lectura del laudo arbitral a 30 días sería suscrito la semana pasada. No obstante, desde la Procuraduría del Ministerio de Agricultura se solicitaban fundamentos e informes técnico para tal ampliación.

Las mismas que fueron respondidas -anotó Ñique- el último viernes. En ese contexto, mencionó que la adenda ya está elaborada. Lo que falta y es en lo que se va a poner mayor énfasis en estos días es trasladarla a ProInversión, MEF y Contraloría para su visto bueno. “Si las aprobaciones se logran antes de los 30 días hábiles, se firmaría la adenda antes de setiembre, en el mejor de los escenarios”, agregó.

¿Cuándo se destrabaría Chavimochic III? Una vez suscrita la adenda y el acta de transacción se le concede al concesionario un plazo de cuatros meses para la reorganizar todo los elementos necesarios para el reinicio de obras como la instalación de campamentos, la contratación de personal, la movilización de los equipos, entre otros, por lo que las obras podrían empezar en enero 2023.

-Presa Palo Redondo y Canal Madre-

La tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic incluye la construcción de la presa Palo Redondo y la continuación del Canal Madre en 128 kilómetros hasta llegar a las Pampas de Urricape, en San Pedro de Lloc.

El primer componente, que es la presa Palo Redondo, ya tiene un avance del 70%.

¿Qué indica la adenda sobre este componente? El gerente del PECH detalló que la adenda establece que el concesionario culmine la presa con los fondos del préstamo realizado por la CAF al Estado peruano.

“El tema de la presa está muy claro, ya que tiene que terminarse. El Estado peruano está perdiendo US$ 2,000 millones anuales por tener una obra paralizada. En cinco años, se han perdido US$ 10,000 millones”, alertó. Para la construcción de la presa Palo Redondo se destinó US$ 226 millones.

Culminar la presa Palo Redondo -el 30% que falta- podría demandar US$ 150 millones, según el PECH.

El segundo componente es el Canal Madre que debe construirse en 128 kilómetros. Lo que se ha establecido entre el Midagri y el concesionario es que una vez suscrita la adenda -y de manera paralela la terminación de la presa Palo Redondo- se va llevar a cabo un estudio de diagnostico respecto al estado situacional del trazo y las tierras por donde va pasar esta infraestructura.

Un punto a tomar en cuenta es que la adenda a firmarse abre la posibilidad de que el concesionario (OEC y Aenza) se encargue de construirla. A diferencia de la presa Palo Redondo que cuenta con financiamiento, para la construcción Canal Madre el financiamiento lo tendrá que hacer la concesionaria.

Esta obra está valorizada en cerca de US$ 240 millones.

-Nota-

Solo terminar la presa Palo Redondo va a generar 5,000 puestos de trabajo inmediato (al reiniciar la obra), 50,000 por habilitación de terrenos y otros 150,000 por producción agrícola, según cálculos del PECH.

Además habilitará el sistema de riego para 30,000 nuevas hectáreas, generando US$ 1,500 millones anuales de divisas adicionales por agroexportaciones; US$ 1,000 millones en inversiones privadas adicionales y S/ 90 millones de nuevos ingresos para la economía de los hogares.

La I etapa de Chavimochic se permitió incorporar 40,457 hectáreas de tierras nuevas para la agricultura y agroexportación, generación de 8.14 Mw de energía eléctrica, mejoramiento del riego de 5,331 hectáreas en el valle de Chao y de 12,117 hectáreas en el valle de Virú.

Con la II etapa se logró el mejoramiento del riego de 10,315 hectáreas en el valle de Moche, la incorporación de 12,708 hectáreas de tierras nuevas y abastecer con agua potable a Trujillo.

-VIDEO RECOMENDADO-

Candidatos a presidir el congreso de la república