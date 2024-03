¿Cómo toman la decisión del Congreso tras la aprobación de la bicameralidad?

Nos tomó por sorpresa porque pensamos que el debate se podría alargar un poco más, se vio el voto y el debate hoy, ya siguiendo lo que se vio en noviembre (en la primera votación). Vemos el resultado como un elemento positivo, sobre todo por el hecho de que lo vemos como un elemento que podría tratar de darle un nuevo equilibrio a los poderes y un poco más de estabilidad al entorno político que ha estado encrispado en los últimos años.

¿De qué manera suaviza la incertidumbre política, que es un factor que veían las clasificadoras de riesgo como Uds.?

Contribuye bastante, pero tenemos que absorber esta noticia. Faltas algunos temas legales para la promulgación de la ley y que se haga efectiva. Después tiene que haber ciertas medidas complementarias que va a tener que pasar el Congreso para ayudar a terminar con los dictámenes y todos los detalles necesarios para hacer la ley efectiva. En primera instancia sí lo vemos como un argumento bastante fuerte para tratar de suavizar y tranquilizar el tema político y bajarle el peso que se tenía sobre la calificación.

¿Revisarán la calificación?

Esto en los próximos meses sí amerita tal vez una discusión, una revaluación de la perspectiva negativa que tenemos a la calificación.

¿Irían a una perspectiva estable?

Estable en primera instancia, si es que se hace efectiva la ley y si no se deroga y si no hay ningún tipo de percance que no deje que suceda. Tendríamos que estudiar también lo que significaría para el espectro político porque no deja de ser una norma polarizante para el ciudadano de pie. Hay algunos que rechazan esta idea de regresar a la bicameralidad, desde un punto de vista que rechazan a toda la clase política. Tenemos que ver que no se revierta esta medida, pero sí sería un argumento bastante fuerte para regresar a una perspectiva estable.

Esta norma incorpora la reelección ¿es un factor importante que cambia la perspectiva?

Lo vemos como parte de este paquete de reformas, como una parte positiva. Tanto la bicameralidad como la reelección de congresistas, por el hecho que le puede dar un poco más de estabilidad a la clase política, de tal manera que no tengas novatos políticos cada ciclo que haya elecciones legislativas. Sí, es un elemento que también está considerado en este paquete de reformas como algo positivo.

¿Qué afectaría en su revaluación para una perspectiva de negativa a estable?

Lo que podría pasar en el ámbito social, si hay suficiente rechazo, si es que este tema genera o gatilla protestas violentas que vimos el año pasado. Es algo que tenemos que ver como progresa el entorno social y si es hay un nivel de aceptación de la población, porque hemos visto el efecto de los temas políticos sobre las manifestaciones, sobre la economía y la cuenta fiscal. El desvío fiscal del año pasado fue puramente por el hecho que la economia se contrajo y algo que tuvo mucho que ver son las manifestaciones sociales que le pasó una factura muy fuerte a la economía. Ahora, más que nada si vemos la noticia con ojo positivo, pero lo tomamos con algo de calma, no solo en la parte política, sino en la parte social.

Sin embargo, se cuestiona la calidad de los políticos, ¿es un riesgo?

Sin duda esto (la bicameralidad) no resuelve la calidad de la representación política, pero si ayuda, es un paso en la dirección correcta hacia establecer partidos políticos mucho más estables. Eso en realidad pasa por mayores reformas políticas y fortalecimiento de partidos políticos, en el que los ciudadanos se sientan representados.

¿Cuándo harían la revisión?

Hacia la segunda mitad del año, que queremos ver una revisión de dos cosas, las reformas políticas y la recuperación económica.

¿Cómo ven los inversionistas este cambio? ¿es una buena señal para la inversión privada?

Yo creo que sí, toda medida que le devuelve estabilidad a la parte política del país le devuelve la confianza y a repensar o al menos a incentivar la inversión privada. Los inversionistas lo van a ver de manera muy positiva, pero también tendrán cierto nivel de cautela hasta que digieran la medida. Efectivamente le baja el tono a la polarización política del país y le devuelve equilibrio a los poderes del Estado.

También se ha dado un cambió el jefe de gabinete de Dina Boluarte, sin cambios ministeriales ¿Cómo reciben ello?

Desafortunado que se haya dado este escándalo de los audios con el primer ministro. No ayuda a los ciudadanos sobre la clase política, pero en general se trata de darle algo de continuidad al gabinete y eso lo vemos positivo. Un nuevo recambio integral o parcial del gabinete es disruptivo para el Estado y lo vimos en el gobierno de Pedro Castillo que cambiaban oficiales y ministros, ello paralizaba al sector público y generaba que se den más espacios de incidentes de corrupción.