Ante la aprobación en segunda votación, Moody’s destacó la celeridad con la que se ha avanzado en el proceso, cuyo resultado de la votación se ve como un elemento positivo desde su perspectiva. Según Reusche, la reforma podría proporcionar un nuevo equilibrio de poderes y una mayor estabilidad al entorno político.

Quedan riesgos

Aunque reconoce que aún quedan temas legales por resolver antes de que la reforma se haga efectiva, considera este paso como un argumento sólido para mitigar la incertidumbre política y reducir la presión sobre la calificación crediticia del país. “Esto en los próximos meses amerita una reevaluación de la perspectiva negativa que tenemos sobre la calificación”, agregó. Ello implicaría llevarla a una perspectiva “estable”.

El vicepresidente de Moody’s también señaló la importancia de considerar las implicaciones políticas de la reforma en el futuro. “Si la ley no se deroga y si no hay ningún tipo de percance que no deje que pase, tendríamos que estudiarlo también”, advirtió

Reconoció que la medida puede generar opiniones encontradas entre la ciudadanía que, de no agravarse como las protestas sociales del año pasado, no generarían riesgos importantes.

Sobre la incorporación de la reelección de congresistas en el proyecto de ley de la bicameralidad, Reusche destacó este aspecto como un punto clave para la estabilidad política. “Le puede dar un poco más de continuidad a la clase política de tal manera que no tengas novatos cada periodo legislativo”, comentó.

No basta la bicameralidad

El exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, considera que la aprobación es irrelevante, ya que no ataca el fondo del problema político: los partidos políticos inestables y la calidad de los parlamentarios.

“Si no hay cambios en la reforma de partidos políticos ni en la forma en la que estos partidos eligen a sus candidatos, no importa la cantidad de cámaras que se tenga en el Congreso. Es un cambio que puede ser muy positivo si va acompañado con estas modificaciones”, precisó.

El exministro además indicó que es un tema de fondo y formas: “Hay que mejorar, sobre todo, la calidad de las leyes. No puedes tener un proyecto de ley, pedir opiniones a diferentes especialistas, incluyendo a las entidades gubernamentales, y al final aprobarlo sin un análisis económico serio de las leyes”.

Una solución para ello sería el fortalecimiento del área de estudios económicos del Congreso, para que las leyes sean aprobadas evaluandosu costo-beneficio.

Paquete de reformas

Luis Miguel Castilla, también ex ministro de Economía y Finanzas coincide con su predecesor: el retorno a la bicameralidad por sí sola no resuelve nada.

“La intención es buena desde el punto de vista de calidad regulatoria y de freno para que no se insistan en leyes sin sustento, pero si no está acompañado por una reforma de partidos, no tiene sentido. No hay garantías de que los senadores tengan capacidad de poner a un costado sus agendas personas para generar discusiones que favorezcan al país”, detalló.

Según refiere, lo que ayudaría a la institucionalidad del país sería la aprobación de leyes que no sean observadas por el Poder Ejecutivo, ni mucho menos llevadas al Tribunal Constitucional. “La inestabilidad crónica viene de las discusiones entre el Parlamento y el Ejecutivo. Se deben buscar reformas de pesos y contrapesos”, indicó.

Reforma integral

La bicameralidad forma parte de una serie de reformas políticas que se vienen discutiendo desde el periodo legislativo anterior. Algunas se han ido aprobando, aunque con cambios, y otras aún se esperan ver la luz.

Los exministros consultados por Gestión coincidieron que la bicameralidad es solo un eslabón para fortalecer la institucionalidad del país. Para Oliva, es necesario reforzar la creación de partidos políticos, “no puede ser que al año entren seis partidos y se inhabiliten catorce”.

Además indicó que habría que hacer cambios profundos respecto a cómo se procesan las leyes y a qué congresistas se eligen. “Al final, podríamos estar duplicando los problemas que ya tenemos. No puede ser tan fácil aprobar una ley”, detalló.

Castilla coincide en que existen muchos partidos, “el paquete de reformas debe incluir un proceso electoral que condicionen las postulaciones de los parlamentarios”. Además, insistió en que se deben tener mejores estándares en la aprobación de las leyes discutidas en el Congreso.

