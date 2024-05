Incluso, se alista un Decreto de Urgencia (DU) que tendrá un único propósito: acelerar procesos para que las obras de los grandes proyectos que hoy están encaminados avancen. Aquí te contamos todos los detalles.

-El proyecto para modificar la ley de puertos buscaba zanjar el tema de la exclusividad de servicios en inversiones privadas portuarias, así como ampliar por 30 años las concesiones de puertos. Pero, el texto se frenó en el pleno del Congreso.

Entiendo que no ha habido la suficiente información sobre el proyecto, particularmente por el tema de la renovación (de la concesión). Algunos han leído que la renovación por 30 años es automática, pero no. Estará condicionada a que la empresa plantee una propuesta de compromiso de inversión y que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) esté de acuerdo con ello.

-Si el proyecto se aprueba, ¿cómo se procederá con la demanda de la Procuraduría del MTC contra la exclusividad otorgada a Cosco Shipping Ports por el puerto de Chancay?

Estamos evaluando si corresponde o no un acto de sustracción de la materia; que el procurador diga: “ya no tiene sentido que se cuestione algo cuando ya hay un proyecto”. Hay una discusión administrativa: si no existe una ley aprobada (y solo un proyecto), la sustracción de la materia no podría darse. Pero, estamos viendo la estrategia que corresponde, desde el punto de vista legal, aplicar.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

-Se intenta adelantar la entrega del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para diciembre de este año. Pero, tomando en cuenta que a fin de año hay más movimiento en el aeropuerto, ¿se podría evaluar que mejor se mantenga la fecha de enero 2025?

Lima Airport Partners (LAP) pretende que en diciembre de este año se inaugure el aeropuerto, a nosotros también nos gustaría que fuera lo más pronto posible. Pero, nuestra preocupación -y de las aerolíneas- es cómo se va a administrar el proceso de mudanza. Este proceso va a ocurrir en seis horas.

-¿Van a discutir la fecha?

Hay otros organismos públicos, como la Superintendencia Nacional de Migraciones, que también estaban preocupados por las fechas. Hemos conformado una mesa de trabajo conjunta, en la que estamos incorporando a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), de forma tal que todos puedan expresar sus preocupaciones y tener un espacio de coordinación.

-Aún siendo en enero, ¿están dentro de los plazos?

Sí, el plazo era hasta el 25 de enero. Si lo hacemos el 20 de ese mes no habría problema. Entiendo también la preocupación de LAP de tener esto en diciembre para poder controlar cualquier imprevisto que pueda surgir y que haya un margen hasta el 25 de enero para resolverlo. Pero, creo que podemos darle un régimen de excepción por unos 15 a 20 días para que esto no genere alguna presión por algún incumplimiento contractual.

-Entendemos que había la necesidad de hacer un mecanismo de financiamiento para la construcción de vías internas en el aeropuerto. ¿Cómo va?

Estamos aún cerrando este tema. Probablemente vamos a tener que tratarlo en el marco de un DU, planteando cómo se resuelve el tema del financiamiento.

-¿Esto tiene que ver con la vía que unirá los puentes temporales y el nuevo terminal?

Sí, los puentes temporales acceden. Una vez que ya ingresan a la infraestructura del aeropuerto, necesitan llegar al nuevo acceso internamente.

-¿Lo asumiría el Estado o LAP?

En la medida que esto es una obligación de LAP que va a tener que ocurrir en 2027-2028, estamos trayendo esta obligación al presente. Una opción que estamos evaluando es que nosotros pongamos la plata, los recursos y que ellos, cuando ocurra esa obligación, nos lo devuelva.

-¿Los puentes temporales son suficiente para no tener que compensar a LAP por no llegar con el puente Santa Rosa?

En principio no tendríamos que compensar a LAP por este tema. Habrá el acceso, son puentes que tiene dos carriles en un sentido y otros dos en el otro sentido.

Son seguros, de ambos lados tienen cuatro pilotes; de hecho, cada puente tiene ocho pilotes de 25 metros de profundidad y un metro y medio de diámetro.

Puente Santa Rosa

-Sobre el puente Santa Rosa, ¿ya se firmó con PMO Vías -el que está haciendo la Vía Expresa Santa Rosa- el acuerdo o la adenda para que hagan el puente Santa Rosa?

Tenemos el compromiso, estamos cerrando el tema de la adenda. Son formalidades administrativas que tenemos pendientes. Algunos temas que teníamos pendientes de la misma vía Expresa Santa Rosa. Pero, ya está encaminado. Le hemos manifestado por escrito nuestra intención. Estamos materializando el tema a través de un proceso de adenda.

¿Qué ha frenado que se materialice?

Teníamos algunos temas pendientes formales en relación con la Vía Expresa Santa Rosa. Cuando se hizo la vía expresa, a nivel de perfil tenía un valor y lo que ocurre es que ha aumentado con el expediente definitivo. Eso obliga a hacer modificaciones del lado del Invierte.pe.

Además estamos uniendo dos proyectos que nunca debieron estar separados: el puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa. Ahí hay todo un tema administrativo en el Invierte.pe para convertir dos CUI (código único de inversión) en uno solo. Hay todavía detalles administrativos que estamos resolviendo a más tardar esta semana, con lo cual estaríamos habilitado para la firma de la adenda. Igual, ellos están avanzando.

-¿Cuándo iniciaría la construcción y cuándo se entregaría?

Queremos que el proyecto se inicie en el segundo semestre del 2025 y se termine en el 2026, hacia la segunda mitad de ese año.

Línea 2 del Metro y un nuevo DU de destrabe

-Sobre la Línea 2, en una anterior conversación con este diario mencionó que se estaba trabajando estación por estación, liberando interferencias, por lo que no se había sincerado el cronograma. ¿Cree que ya es momento de sincerar el cronograma?

Vamos a tener una reunión con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para cerrar los principales temas pendientes, que eran asociados a enrutamiento, rutas alternativas, eso ya lo tenemos casi cerrado.

-¿Hay algo más que se pueda hacer?

Estamos planteando un DU que nos va a permitir acelerar algunos temas. Por ejemplo, cuando hay situaciones como esta, esto se debe reflejar en una adenda, por un tema contractual. El problema es que las adendas están pensadas, cuando son largas y con mucha intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para situaciones que tienen que ver con el desembolso de dinero o alguna alteración del equilibrio económico-financiero en la modelación del proyecto.

-¿Cuál será el cambio?

Cuando son temas operacionales, no deberían tomarnos todo el tiempo. Entonces, estamos planteando un DU en que se pueda resolver este tipo de situaciones a través de actas o adendas más sencillas . Eso, más la reunión con la MML, debería permitirnos pronto tener más fino el calendario del cumplimiento de avances de las obras de la Línea 2.

-¿Ese DU es solo para la Línea 2?

Es un DU que tiene que ver con varias infraestructuras, asociadas principalmente al aeropuerto.

-En resumen, ¿qué buscamos con este DU?

Acelerar procesos. Queremos destrabar procesos que se requiere mucho tiempo porque hay opiniones de varias instituciones. Hacer que esto se resuelva mediante actas y no necesariamente adendas. Un destrabe de proyectos. Va a ser para la Línea 2, aeropuerto, algunos proyectos en el Callao, la Línea Amarilla, entre otros . Todos estos interactúan alrededor del aeropuerto.

-¿Cuál es el avance concreto que se tiene de la Línea 2?

En términos de todo el proyecto, está alrededor del 54% de avance como obra física.

-¿Cómo van las conversaciones con LAP y el concesionario de la Línea 2 para la estación que debe estar dentro?

Parte del DU tiene que ver con esto también. Ya las conversaciones se han planteado a ambos. Lo que estamos esperando es que el DU salga y nos permita hacer más rápido los procesos.

Pero, en este caso, sí debe haber una adenda porque va a implicar un impacto de la modelación económica-financiera. Probablemente no resolvamos esto en un acta, pero sí con algún fast track para efectos de esta adenda que requiere recursos.

-¿El fast track también iría en el DU?

Sí, tenemos toda una discusión porque el DU no solo lo aprueba el ministerio, se discute con el MEF y con el Ministerio de Justicia (MinJus). Pero, yo diría que estamos casi listos para enviar esto a Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), una vez que se apruebe ahí, debería pasar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

-En un escenario óptimo, cuándo daría el visto bueno PCM.

Si todo va bien y no se demora esto en el CCV, deberíamos tenerlo en un par de semanas aprobado. Necesitamos que sea en mayo por varias razones vinculadas al desarrollo del aeropuerto. En un par de semanas debería estar listo.

Línea 3 y 4

-Línea 3 y 4. ¿Aún ser hará bajo acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G)? ¿Qué pasó con el fideicomiso de titulización?

Es todo un paquete de inversiones, en el que la Línea 3 y 4 es parte. También está el Tren de Cercanías a Barranca, el Tren de Cercanías a Ica, el Tren de Apurímac-Marcona, y un tren que saldría de Chota (Cajamarca) hacia Eten (Lambayeque) para sacar la carga minera de esa zona. Lo que es claro es que esto lo vamos a hacer en el marco de G2G. Entonces, de un lado está del G2G.

-¿Hay algo más que se esté contemplado para este paquete?

Un tema que estamos evaluando, porque es un paquete de casi US$ 37 mil millones de inversión que se recuperan en 40 años, es que un componente importante a la hora de elegir al Gobierno tenga que ver con obtener financiamiento a tasas soberanas del país que elijamos.

Un tema que estamos viendo es que parte importante en la elección debería estar asociada a la fuente de financiamiento que no es deuda pública. La idea es que esto no sea en el marco de deuda pública, sino bajo lo que se conoce como pasivos contingentes.

Alternativa para no frenar construcción de Chinchero

El titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, afirmó que se está trabajando en una solución para que la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero continúe.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó recientemente una adenda con el consorcio Natividad para adelantarle S/ 40 millones para las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Sin embargo, el consorcio ha insistido en que se le reconozca más de US$ 190 millones adicionales para cubrir gastos no previstos. Pero, el MTC no planea otorgar este monto, sino más bien, buscar otra salida.

“Recordemos que este es un proyecto que se hizo bajo la lógica de un concurso oferta, a suma alzada, donde la empresa planteó un valor contractual de US$ 427 millones, a todo costo”, mencionó el ministro del sector, Raúl Pérez Reyes.

Agregó que: “Esto se hizo en el 2021, y en el verano del 2022 hubo la problemática vinculada con Ucrania, entre otros puntos, que hizo subir algunos precios unitarios de algunos componentes, como cemento o fierro. Ellos han planteado que eso impacta al proyecto en alrededor de US$ 196 millones más. Lo que les hemos dicho es que no estamos de acuerdo con ellos porque el contrato está planteado a suma alzada, ellos firmaron ”.

Aunque Pérez Reyes reconoce que el consorcio Natividad podría llevar esta situación al Dispute Adjudication Board (DAB), instancia previa a un arbitraje, le han hecho un planteamiento. Cabe mencionar que Chinchero se está ejecutado bajo acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Corea.

“Lo que implica es que entregaríamos el dinero pactado sobre la base del contrato, en el marco de los US$ 427 millones, pero en lugar de darlo conforme vayan avanzando, se lo entregaríamos por delante”, apuntó.

Es decir, “se le pagaría por adelantado”, pero sujeto a la presentación de una carta fianza, subrayó Raúl Pérez Reyes. Si se llega a una solución, se tendría el aeropuerto en el primer semestre del 2026, de lo contrario, se agregaría seis meses más (de cara al segundo semestre de ese año).

