Maurate insiste en que OIT ayude a reactivar el CNT.

Daniel Maurate, Ministro de Trabajo y Promocion de Empleo, propuso la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para contribuir a la reactivación del Consejo Nacional del Trabajo (CNT) en el país. El llamado de Maurate, en una entrevista con Canal N, se fundamenta en la importancia del diálogo social y la concertación de acuerdos entre empleadores, trabajadores y el Gobierno, con el fin de promover un ambiente laboral justo y equitativo.

En este sentido, la OIT podría desempeñar un papel crucial como mediador neutral y facilitador de negociaciones entre las partes involucradas, considera.

La propuesta de Maurate destaca la necesidad de revitalizar el CNT como un mecanismo efectivo para abordar temas cruciales como la formalización laboral, la protección social y el fortalecimiento de las relaciones laborales.

“Mucho daño hace cuando las leyes salen por fuera, sin el consenso, porque al final son atacados por los empleadores o son atacados por los sindicatos y nos genera un clima que no es bueno” dijo.

No es la primera vez que Maurate habla de la OIT en el CNT. Este espacio de consenso tripartito intentó ser reactivado por el ministro anterior de la cartera de Trabajo, Fernando Valera. Sin embargo, no se tuvo éxito y hasta ahora Maurate no ha logrado que haya sesiones continuas.

¿Cuáles son las desavenencias? Mientras la parte empresarial solicita se deroguen los Decretos Supremos que limitan la tercerización y un tema vinculado a las huelgas, los trabajadores solicitan se dé finalmente luz verde para el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Sobre este último punto, hay que mencionar que el ministro Maurate, así como José Arista, ministro de Economía y Finanzas, se han mostrado a favor de que se revise el tema en la última parte de este año, cuando -se entendería- Perú estaría más recuperado tras la recesión del 2023.

