El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Sunat están más cerca de cobrar IGV a quienes tengan una cuenta de Netflix u otro servicio de streaming, debido a “la preocupación por el equilibrio fiscal”.

“Dentro de esto, está la aprobación de un mecanismo de cobranza del IGV a (los servicios) de streaming. La tasa del IGV ya existe, es 18%. Lo que pasa es que en este caso el proveedor es externo. Cuando se hizo la ley del IGV, siempre se pensó que el proveedor del servicio o del bien sería interno, pero tenemos ahora un proveedor externo. La ley no está adecuada en estos términos, creaba el impuesto, pero no la forma de pago”, dijo recientemente el ministro José Arista.

Gestión conversó con Jorge Picón, abogado tributarista y socio de Picón & Asociados, para conocer el proceso que se debería realizar previo al cobro del IGV y el impacto que tendría en los peruanos.

¿Bancos cobrarían comisión por el pago de impuesto?

Jorge Picón indicó que para aplicar este impuesto, al uso de las plataformas de streaming, el Gobierno tendría que solicitar al banco que realice el cobro al cliente.

Así, las entidades bancarias se verían en la necesidad de “crear un sistema informático y aplicar las comisiones bancarias a los clientes. Con ello, el costo será mayor que el impuesto al recaudo. Esto debido a que no se tiene un sistema de pagos al exterior para la retención de impuestos; por lo que el banco tiene que desarrollarlo. Ese es un costo fijo y va a ser más alto que el impuesto mismo”.

El tributarista recordó que la medida fue evaluada anteriormente, pero no prosperó porque “en la recaudación de US$ 2 de impuesto, el cliente terminaba pagando US$ 3 o US$ 4″.

Además, precisó que “la técnica básica de cualquier país es que el costo de pagar impuestos no puede ser mayor que el impuesto en sí mismo y eso es lo que estaría ocurriendo si insisten con esta medida”.

Agregó que, aun si el Estado no cobra la tasa del IGV del 18% y opte por una preferencial, el costo del banco será el mismo porque este sistema informático que deberán implementar es costoso.

Actualmente, la tarifa del plan Premium de Netflix es de S/ 45 al mes (acceso a cuatro pantallas). De aplicarse el IGV, más la comisión del banco, el usuario pagaría alrededor de S/ 15 adicionales, en línea con los US$ 4 estimados por Picón.

Ello implicaría, un incremento de 30% a la tarifa que hoy pagan los usuarios. Pasaría de S/ 45 a S/ 60 para el plan premium.

Sin embargo, para Walker Villanueva, socio del estudio socio del Estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (PPU), la entidad bancaría no cobraría una comisión, “porque es parte del deber de colaboración con el Estado”. En ese sentido, dijo que solo cobraría al usuario el 18% del IGV que el ejecutivo propone.

Así, si el usuario tiene el plan premium de Netflix (S/ 45) se le sumaría el 18% del IGV (S/ 8), por lo que terminaría pagando al mes S/ 53.

¿Quién se haría cargo de implementar un sistema para el cobro de IGV?

“Los que se harán cargo de ese costo adicional serán los usuarios de las plataformas”, responde Jorge Picón.

Agregó que la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), comunicó que no existía este sistema para el cobro de impuestos por transacciones nacionales o extranjeras. Asimismo, dijo que el costo era de S/ 10 millones para crearlo.

Picón recordó el caso del ITF. “El Estado no se hizo cargo para las comisiones bancarias en las cuentas corrientes y “se dispararon”. Antes del ITF, el pago mensual por tener una cuenta corriente era de US$ 10, pero luego, este subió a US$ 50″.

En esa línea, dijo que si el Gobierno no se hace cargo económicamente de este sistema informático bancario, la población tendría que cubrir el gasto. Ello no impactaría al nivel socioeconómico medio alto o alto, sino al medio y bajo porque un servicio de streaming “no es una canasta básica, pero es un consumo masivo y este impuesto estaría agravando más al que menos tiene, pese a que consume de la misma manera que la población de medianos y altos recursos”.

¿Una necesidad?

Para el Poder Ejecutivo, cobrar IGV por usar los servicios de streaming, son una alternativa para aumentar la recaudación.

“En el pasado ya se ha estudiado, y en todos los casos no tenía sentido. Si se insiste con este cobro es porque están desesperados en aumentar la recaudación”, considera Picón.

Según indica, no se estaría analizando acciones mayores para combatir la problemática, sino, se propondría una ‘solución’ que perjudique económicamente a la ciudadanía.

“La recaudación peruana tiene problemas serios, pero un problema serio no tiene soluciones simples. Me parece que lo único que justifica esto es la necesidad exagerada de recaudación. Cuando se tiene una gran informalidad como la minería ilegal, delincuencia, etc., aplicar esta medida es ir por lo fácil”, cuestiona.

El titular del MEF calcula que de aprobarse esta medida, el cobro de este impuesto genera entre S/ 1,000 millones a S/ 1,200 millones al año para el Estado. Pero, ¿a cuánto más ascendería el pago de los peruanos por estos servicios?.

Picón señala que es difícil calcular la comisión que cobrarían los bancos. Recordó que “en el caso del ITF, en muchos casos la b subió mucho más que el monto que la cuenta pagaba de ITF”.

SOBRE EL AUTOR Fiorella Hokama Periodista. Bachiller en la Universidad San Martín de Porres con experiencia en medios digitales. Actualmente, me desempeño como Redactora Web en Gestión con gran interés en temas económicos y las finanzas.