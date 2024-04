Netflix sumó 9,33 millones de clientes en el primer trimestre de 2024, según un comunicado del jueves, lo que prácticamente duplica los 4,84 millones de la media de las estimaciones de los analistas. La empresa atrajo nuevos clientes de todo el mundo, mostrando especial fortaleza en Estados Unidos y Canadá. Esos nuevos suscriptores también ayudaron a Netflix a superar las proyecciones de ventas y ganancias.

Las previsiones para el primer trimestre de Netflix se disparó en los últimos días, al tiempo que un grupo de analistas publicaba pronósticos optimistas. La empresa cumplió con las expectativas y señaló que el crecimiento continuaría. Las ventas crecerán aproximadamente un 16% en el segundo trimestre actual, un ligero aumento con respecto al primero, predijo la compañía en una carta a los accionistas. El número de nuevos suscriptores será menor en este período que en el primero, afirmó la compañía, citando la estacionalidad.

Netflix se recuperó de una desaceleración en 2021 y 2022 para crecer a su ritmo más rápido desde los primeros días de la pandemia del coronavirus. Eso se debe en gran parte a sus medidas enérgicas contra las personas usaban la cuenta de otra persona. La empresa calcula que más de 100 millones de usuarios utilizaban una cuenta por la que no habían pagado. Aunque los ejecutivos de Netflix temían una reacción violenta de los clientes, la empresa ha conseguido convencer a millones para que paguen por el acceso.

Los nuevos agregados han tenido mucho que ver. Además, Netflix entregó un nuevo éxito cada dos semanas en lo que va del año, incluidas series limitadas como Fool Me Once y Griselda, The Gentleman y 3 Body Problem; así como el reality show Love is Blind. El servicio de streaming representa aproximadamente el 8% del consumo de televisión en EE.UU. y es una red de contenido líder en la mayoría de los principales mercados de medios del mundo.

“Con más de dos personas por hogar en promedio, tenemos una audiencia de más de 500 millones de personas”, dijo la compañía en la carta a los accionistas. “Ninguna empresa de entretenimiento había programado nunca antes a esta escala y con esta ambición”.

El reciente crecimiento ha elevado el precio de las acciones de Netflix a niveles récord. Se cotizaban a más de 608 dólares cerca del cierre del jueves, lo que le daba a la compañía un valor de mercado de más de US$ 260 mil millones. Todavía está aproximadamente un 12% por debajo de su máximo de cierre de 691,69 dólares en noviembre de 2021.

