Trump fue declarado vencedor en Arizona, lo que marca un triunfo absoluto en los siete estados disputados. Su decisiva victoria en las elecciones presidenciales ha provocado la celebración de la industria de los activos digitales, que gastó más de US$ 100 millones en respaldar a una serie de candidatos favorables a las criptomonedas.

El mayor token subió un 5.6% a una cifra sin precedentes de US$ 84,360 en Nueva York. La percepción alcista también apuntaló a criptomonedas más pequeñas, incluyendo el dogecóin, un favorito de la multitud de memes promovido por Elon Musk, partidario de Trump.

“Con la polvareda de la victoria de Trump aún asentándose, era solo cuestión de tiempo que se produjera un alza de algún tipo dada la percepción de que Trump está a favor de las criptomonedas, y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo Le Shi , director gerente en Hong Kong de la firma de creación de mercados Auros.

La agenda de Trump

Trump prometió durante la campaña electoral situar a Estados Unidos en el centro de la industria de los activos digitales, incluyendo la creación de una reserva estratégica de bitcóin y el nombramiento de reguladores amantes de los activos digitales. Los operadores jubilosos, por el momento, prestan poca atención a cuestiones como la velocidad de la probable implementación o si una reserva estratégica es una posibilidad realista.

Su agenda más amplia de avivar el crecimiento económico nacional, recortes fiscales y reducción de la burocracia ha alimentado una oleada de compras en acciones, créditos y criptomonedas. El índice bursátil S&P 500 alcanzó la semana pasada su 50º récord del año.

El Bitcoin supera su máximo histórico ante la victoria de Trump

El bitcóin ha subido cerca de un 94% en lo que va de 2024, ayudado por la fuerte demanda de fondos cotizados estadounidenses dedicados y los recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La subida del token, que también escaló nuevos récords tras la votación del martes en Estados Unidos, supera los rendimientos de inversiones como las acciones y el oro.

Los ETF, impulsados por el fondo iShares Bitcoin Trust de US$ 35,000 millones de BlackRock Inc., registraron el jueves una entrada neta diaria récord de casi US$ 1,400 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Un día antes, el volumen de negociación del ETF iShares saltó a un máximo histórico, en una muestra de cómo la victoria de Trump está remodelando el mercado cripto.

¿Cómo le va en el año?

En el año, el bitcóin se revaloriza más del 70% y los analistas de Binance atribuyen esa subida a una combinación “de tendencias macroeconómicas e innovaciones financieras estratégicas, con las elecciones estadounidenses como principal impulsor significativo de este aumento”.

Otro factor importante, recuerdan, fue el lanzamiento de los fondos cotizados (ETF) de bitcóin al contado en Estados Unidos en enero, “un hito significativo que ha amplificado la participación institucional en el espacio cripto”.

El director de Binance España y Portugal, Javier García de la Torre, destaca que los nuevos récord del bitcóin son un testimonio de su resistencia y atractivo como reserva de valor.

“Tras un periodo de estabilización, este hito pone de relieve el continuo optimismo que rodea a bitcóin y su potencial de crecimiento sostenible tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes”, concluye.

Con información de Bloomberg y EFE