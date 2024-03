En este contexto, Gestión supo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo el liderazgo de José Arista, habría puesto sobre la mesa del Consejo de Ministros hace unos días cinco medidas de reactivación económica para impulsar la inversión privada.

Las cinco medidas se resumen en: impulso a Asociaciones Público Privadas (APP); destrabe de proyectos de irrigación; impulso a proyectos mineros; programa de crédito para mypes a través de Cofide; y programa de flexibilización de la economía.

Flexibilización de la economía

Como parte de la flexibilización económica, una de las acciones está relacionada a lo mencionado por el ministro Arista recientemente: “Me interesaría (...) de alguna manera replantear la actual (Ley Agraria) a fin de que podamos tener éxito en la incorporación de las más de 350,000 hectáreas que posiblemente vamos a poner en venta con los cuatro grandes proyectos (de irrigación), en los cuales estamos comprometidos ahora”, dijo.

“Si se llega a un consenso y se aprueba una mejor ley, ya para el segundo semestre habrían nuevas inversiones, mientras se esperan salgan los proyectos de irrigación”, comentó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap).

Aunque no hay más detalles, la flexibilización económica incorporaría también una reforma de la Ley del Notariado, así como reevaluar tasas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Asociaciones Público Privadas

Para este año, la meta es ambiciosa: se pretende adjudicar proyectos bajo APP por US$ 8,000 millones, concentrándose principalmente en obras de transportes (US$ 5,395 millones).

El MEF planearía –junto con ProInversión– coordinar de manera permanente con los ministerios, que son los titulares de los proyectos, para prevenir retrasos en la cartera antes mencionada. A esto se sumará la emisión de nuevos lineamientos para estandarizar los procesos de las APP.

De hecho sobre este segundo punto, se propone actualizar seis lineamientos para el diseño y desarrollo de APP: elaboración del Informe Multianual de Inversiones en APP (IMIAPP); formulación, estructuración y transacción; criterios de elegibilidad; cuantificación de riesgos; asignación de riesgos; diseño de contratos.

“Este año debería superarse lo alcanzado en el 2023. Es más, debería pasarse los US$ 5,000 millones. Pero lo que necesitas es la estabilidad del país. Tiene que haber señales claras de que se respeta la inversión. No puede ser que se hayan dado señales donde las concesiones no son respetadas. Tenemos que hacer un doble esfuerzo para decir que el Perú se va comportar como lo ha hecho desde que se iniciaron las concesiones. Tenemos que asegurar que vengan los postores ”, comentó Camilo Carrillo, Infrastructure, Strategy & Transactions Associate Partner de EY Perú.

Proyectos de irrigación

Uno de los focos del MEF será el acompañamiento al destrabe de irrigación. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Gobierno Regional de Arequipa están negociando un convenio para transferir Majes Siguas II y la puesta a punto de Majes Siguas I al Midagri. Lo que falta definir es si las obras se harán por APP o convenio de Gobierno a Gobierno.

Pero también hay otros proyectos en la mira: Chavimochic III; el proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura (el Gobierno Regional de Piura requiere el financiamiento de S/ 945 millones para el proyecto, que cuenta con la opinión favorable del Midagri; una dirección del MEF está evaluando la propuesta); y Chinecas (ProInvesión ha contratado al consultor para que haga el perfil del proyecto y se obtenga la viabilidad en el segundo trimestre del 2025).

Amaro destacó que el Gobierno apueste por avanzar con el destrabe de los proyectos. Sin embargo, subrayó que en estos cuatro proyectos el camino para tenerlos totalmente operativos es largo, lo que superaría este 2024.

Por ello consideró que se debe avanzar con estas obras, sin dejar de poner el foco –como ya adelantó el ministro Arista– en una nueva Ley Agraria que favorezca la inversión.

Minería

La cuarta medida es un acompañamiento al destrabe de proyectos mineros. Si bien inicialmente en el documento al que tuvo acceso Gestión se hablaba de US$ 19,097 millones destrabados, a lo que podría sumarse US$ 1,400 millones si saliera finalmente Tía María (Arequipa), lo cierto es que este monto incorporaba inversiones ya realizadas y otras que claramente no se concretarían este año.

Para sacar adelante los proyectos, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, ya había comentado a Gestión que el gran problema es la permisología que está ligada, en parte, a sectores como el Ministerio de Cultura y del Ambiente. A eso se suma el temor de los funcionarios estatales que no quieren tomar decisiones y pasan a otros.

Por ello, el experto consideró que la Ventanilla Única es sustancial y el actor interesado en eso debe ser el Minem porque es el promotor de la inversión minera.

Instrumentos

El MEF también plantea impulsar la inversión privada con instrumentos para el desarrollo de las mipyme: Fondo Crecer, Fondo Mipyme emprendedor y Fondo de Capital de Emprendimientos Innovadores.

Números a considerar

1) PBI enero. La economía creció 1.37% en enero de este año. Si bien esto resulta un buen arranque para este 2024, no se puede ignorar que hay un efecto estadístico: en el primer mes del 2023, el PBI se contrajo 0.9%.

2) Proyección. El BCR mantuvo proyección de crecimiento de 3% para este año, aunque con sesgo al alza.

3) Inversión minera. Tras caer 13.3% en el 2023, aumentaría 7.8% en el 2024, según proyecta el BCR. “Con una actitud más positiva de algunas empresas mineras, podría ser algo mayor (la proyección). Sí sería una diferencia con relación al año pasado”, dijo el presidente del banco, Julio Velarde.

