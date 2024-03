El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) mantiene sus proyecciones para Perú. El presidente de ente monetario, Julio Velarde, señaló que no hay variaciones este mes respecto a su reporte de diciembre, por lo que se estima que la economía peruana se expanda 3% en el 2024.

“La cifra que ha salido de enero ha sido ligeramente más alta, 0.1 puntos porcentuales por encima de lo que esperábamos. En todo caso, si hay que hacer un ajuste (en la proyección anual) lo haremos ya en el reporte de junio”, señaló Velarde.

En la presentación se mencionó que se espera que la normalización de condiciones climáticas impulse el PBI primario y la recuperación del gasto privado favorezca a la actividad no primaria . En este contexto se mantienen las proyecciones de crecimiento para 2024 e incluso 2025 (3%).

PBI primario y no primario

Según las proyecciones del BCRP, la parte primaria de la economía crecería 2.8%, lo que se mantiene del reporte anterior.

“Con los resultados que ya se tienen completos del año pasado, se puede ver cuánto afectó el clima (...) el clima impactó particularmente en el segundo semestre (del 2023) por temperaturas mucho más altas que el promedio, derivadas de El Niño. Al menos, 2.8 a 2.9 grados más altas, que afectó rendimiento de cultivos y pesca. El sector agropecuario cayó casi 3% y la pesca casi 20%”, recordó.

Para este año, dijo Velarde, se espera una recuperación para ambas actividades: 3.5% de crecimiento para el sector agropecuario y 10.5% para la pesca.

“Es cierto que en enero la parte agrícola cayó casi 4% y el sector agropecuario 2.9%. Pero, esperamos una recuperación este año. Ya no lo he incluido (en el reporte, como un factor) porque prácticamente El Niño ya está descartado. Incluso una probabilidad de La Niña, si bien parece que habría, no sería tan fuerte, situación que favorecería fuertemente la pesca ”, apuntó.

Para la parte no primaria de la economía peruana, Velarde mencionó que tras su caída de 1.5% en el 2023, se esperaría se expanda 3.1% en el 2024. Manufactura, construcción y servicios saldrían del terreno negativo del 2023, para crecer este año.

Proyecciones económicas, BCRP, Julio Velarde, RI marzo 2024

Empleo agropecuario golpeado

Velarde recordó que el empleo formal ha crecido a un ritmo de solo 0.6% - 0.7% desde la segunda mitad del 2023, menor que los meses previos. “Esto es por empleo agropecuario. Este es el que ha sido severamente afectado”, subrayó.

De hecho, los puestos de trabajo formales del sector agropecuario han caído casi en 100,000 cada mes desde septiembre. “ Se trata de 100,000 personas que pierden su ingreso, 100,000 personas que demandan menos bienes. Es parte del efecto negativo del producto y consumo del año pasado. Con pesca, es algo similar, aunque en magnitudes menores”, mencionó.

Empleo agropecuario, enero 2024. Fuente: Sunat. Elaboración: BCRP.