Sin embargo, el gran desafío está en superar la escasez de talento en este sector.

Daniel Galdos, gerente Comercial de ManpowerGroup Perú, dijo a gestion.pe que los empleadores buscan atraer otro tipo de perfiles, así como también plantear nuevos modelos de contratación, que brinden mayor flexibilidad, al mismo tiempo que se diseñan mejores planes de formación, que generen fidelización del personal.

“Es comprensible que exista dicha percepción [que no hay empleo], sin embargo, si hablas con los empleadores, la gran mayoría expresa también un gran “dolor” al no poder cubrir ciertos puestos de su organización, ya que los candidatos disponibles no cuentan con las habilidades necesarias para asumir la función. Esta brecha se ha duplicado en los ultimo diez años, y la pandemia ha acelerado aún mas este proceso, debido entre varios temas, a la evolución en los diferentes modelos de negocio, y la digitalización de los procesos”, indicó.

¿La falta de mano de obra calificada está configurando la nueva forma en que se trabaja? “Si, esta creciente escasez de talento también está generando consecuencias positivas, ya que ha exigido a los empleadores a romper con lo establecido, sobre todo con relación a los perfiles para ocupar sus vacantes”.

En ese sentido, añade que el primer paso lógico es el de darle mayor espacio al talento femenino, ya que está demostrado que la fuerza física no limita de la productividad del personal, y que incluso en muchos casos el efecto es bastante positivo.

Nuevos modelos de contratación

La demanda de talento está a todo nivel, siendo las más difíciles de cubrir aquellas posiciones operativas que están vinculadas directamente al corazón de este negocio, según ManpowerGroup Perú.

El ejecutivo mencionó que en economías más desarrolladas, se están utilizando modelos de contrato por productividad y/o por horas, que los habilita en contratar personal a demanda, lo cual les permite modificar su capacidad operativa, acorde a la necesidad de su negocio.

“Ello por un lado, permite elevar la competitividad, pero quizá el resultado más interesante, es que ha permitido que muchas personas encuentren una opción de empleo flexible, que complementa adecuadamente otro tipo de actividades que puedan realizar, ya sea de índole laboral, académico, personal y/o deportivo”, detalló.

A modo de ejemplo, mencionó que hace un año se conoció el caso de una marca de ropa en Francia, que, durante las noches o fines de semana, emplea a estudiantes de institutos y universidades, para realizar labores básicas de empaquetado y embalaje.

“Ello les permite a los jóvenes con nula o poca experiencia, conocer el funcionamiento de una operación logística, y ganarse un dinero para poder cubrir algunos gastos, sin tener que dejar de lado sus temas académicos”, explicó.

LEA TAMBIÉN: Los perfiles profesionales que ya demanda el metaverso

Perfiles más demandados

Entre los perfiles más demandados destacan: operario de almacén; operador de equipo Montacargas/Apiladores; conductores; analistas de datos; especialistas en seguridad ocupacional; ejecutivos de venta.

“Por otro lado, dentro de estas compañías se demanda también mucho personal de ventas, ingenieros, técnicos, personal de seguridad ocupacional, legal, tecnología de información, administrativos, entre otros”, comenta Galdos.

¿Cuánto es el salario mínimo/máximo aproximado?

• Auxiliar de Distribución - Entre S/ 1,100 a S/ 1,350

• Conductor de Distribución – Entre S/ 1,500 a 1,900

• Operario de Almacén/Picking – Entre S/ 1,150 a 1,250

• Operador de Montacargas – Entre S/ 1,250 – S/ 1,400

• Jefe de operaciones – Entre S/ 8,000 y S/ 10,000

“En muchos casos se les brinda adicionalmente la alimentación, y bonificaciones por productividad”, agrega.

Desafíos del sector

Con el fin de incrementar su productividad y/o disminuir los costos de operación, este sector viene incorporando nuevas tecnologías, que permiten incrementar las capacidades del talento, disminuyendo reprocesos, a la vez que minimiza la posibilidad de accidentes.

“Desde luego, estas nuevas tecnologías requieren un conocimiento mínimo del uso de dispositivos digitales; capacidad que no es muy habitual en el tipo de candidato que viene del sector. Tener esta evolución, no es un tema opcional, ya que las empresas que no incorporen este tipo de tecnologías perderán competitividad, y en un plazo reducido, podrían salir del mercado”, concluyó.

