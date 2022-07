El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) cuenta con un presupuesto para proyectos de S/ 41 millones 180,429 para el programa de mejoramientos y ampliación de los servicios del centro de empleo “Fortalece Perú”.

El viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral Adolfo Vizcarra Kusien, dijo a gestion.pe que a la fecha se ha ejecutado el 28% de ese monto, de acuerdo al cronograma de ejecución establecido.

“Este es un programa que tiene siete años y termina en mayo del 2023. Nosotros a diferencia de una institución regular, tenemos un cronograma de ejecución que se da por contratos, no tenemos un gasto operativo y a veces se evalúan los proyectos; y se asume que a medio año debes ir al 50%; pero en el caso de las instituciones públicas la evaluación se da de manera anual”, explicó.

“Si bien nos encontramos en una ejecución del 28% es importante mencionar que la totalidad del presupuesto se encuentra comprometido. Eso significa que se tiene contratos que están en ejecución”, resaltó.

Fortalece Perú

Según Vizcarra ya se culminó la implementación de los Centros de Empleo de Piura, Lambayeque, la Libertad, Ica, Arequipa y San Martín, que eran las regiones en las cuales interviene el programa.

“La delimitación del programa se establece en función a lo que determina el proyecto de inversión pública. No podríamos implementar en otra zona (...) El centro de Empleo de Piura, antes que sea intervenido por el programa Fortalece, atendía a 2,000 personas; pero con la llegada del programa ha subido a cerca de 10,000 y ha habido un cambio en la forma de atención”, mencionó.

Asimismo, el viceministro anunció que implementar tres centros de empleo en Lima Metropolitana, los cuales están financiados por Fortalece. “Esperamos tener uno para diciembre y los otros dos estamos esperando tenerlos hasta abril del 2023″.

Bolsa de trabajo

Dentro de los servicios que ofrece el Centro de Empleo está la bolsa de trabajo. “La cifra más importante en la bolsa de trabajo es que nosotros aseguramos 9,000 vacantes mensuales nuevas en la empresa privada, porque hay un equipo que está en la búsqueda de oportunidades en todo el país”, mencionó.

“A esto hay que sumarle que hemos incorporado la inteligencia artificial en la bolsa que permite que las personas puedan acceder a más oportunidades a través de sus personalidades y competencias”, mencionó.

¿Qué perfiles buscan? De acuerdo con el viceministro, ahora hay se busca más para cubrir el rubro de servicios.

De acuerdo con la última Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), sobre las empresas que contrarían personal adicional, el 21.8% (3,935) del total de encuestados dijo que demandaría personal para nuevos puestos de trabajo en 2022 (de carácter temporal y/o permanente); de estos, 64% (2,523) lo haría debido al incremento del nivel de producción o servicio, nuevas líneas de producción o servicios durante 2022.

Sin embargo, lo más relevante -dijo- es que es el alcance, ya que hay para vacantes dirigidas a profesionales juniors, así como para liderar para jefaturas.

“Ahora encuentras puestos hasta de S/ 12,000 tienes puestos de jefatura, por ejemplo. Entonces, el abanico que te abre esta bolsa es que es para todos. No importa si estás buscando un puesto con pocas habilidades o competencias o una índole de puestos de jefatura. En www.empleosperu.gob.pe encontrarán algún tipo de oportunidad”, mencionó.

Presencia en más regiones

El MTPE presentó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así como al BID un proyecto de endeudamiento para poder ampliar la cobertura de los centros de empleo en las regiones donde todavía no tienen presencia.

“Estamos gestionando ante el MEF y con el BID la posibilidad de tener un segundo tramo de endeudamiento para poder implementar centros de empleo y abordar más servicios públicos en regiones donde todavía no intervienen; que son alrededor de 18. Pero, con una particularidad. Hoy los centros de empleo funcionan en las capitales de región, en el segundo tramo buscamos que haya un centro de empleo moderno en las regiones, pero que además se puedan implementar agencias locales de empleo; que son como pequeños centros de empleo en las provincias de las regiones, para que aquellos que no tengan acceso a la tecnología no tenga que ir hasta la capital de la región”, sostuvo.

Dato

En dichos centros se entrega certificado único laboral, lo cual representa un ahorro de S/ 107 para las personas que buscan un trabajo porque la emisión es gratuita. Dicho documento incluye antecedentes penales, policiales y judiciales e información vinculada a la trayectoria académica formal que haya tenido el profesional.

Asimismo, cuenta con la bolsa de trabajo, orientación vocacional. Además brindan capacitaciones a las personas interesadas en conseguir un trabajo y cuentan con acercamiento empresarial.

