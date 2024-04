Roberto Mayser, presidente de la Junta de Propietarios de la Inmobiliaria La Chutana, detalló a Gestión que en 2023 no se logró los objetivos previstos ya que apenas se vendió una hectárea y media, cuando la meta trazada a inicios de aquel año era colocar tres hectáreas como mínimo. “Hubo mucho ruido político y económico que afectó la decisión de compra de las empresas”, comentó. No obstante, la situación comenzó a mejorar hacia el último trimestre de 2023, ya que se notó un mayor movimiento de visitantes al centro industrial, ubicado en Chilca, en búsqueda de terrenos y solicitando presupuestos.

Así, el objetivo para este año es vender 30,000 m2, que representa tres hectáreas. Ya en el primer trimestre de este año, se logró la venta de dos hectáreas (20,000 m2). Estos terrenos fueron adquiridos por dos empresas. Un espacio fue adquirido para establecer una fundición y otro para una fábrica de metalmecánica. Y actualmente están en tratativas con al menos dos empresas para concretar la venta de los 10,000 m2 faltan para alcanzar la meta trazada para este 2024. “Lo ideal es que sean más”, señaló.

Ante ello, Mayser agregó que hay posibilidades de que se vaya cerrando más ventas “en los próximos meses” ya que estas empresas están avanzando en tratativas con bancos para el financiamiento de los lotes a adquirirse, así como aprobaciones en el extranjero, en el caso de las extranjeras. Entre las empresas que tienen interés por arribar a centros industriales como La Chutana están las del rubro de metalmecánica, además de empresas de transformación de alimentos y aquellas que guardan información de empresas conocidas como file services tanto contable como otras. “Estamos esperando a empresas de transformación más que logísticas”, indicó.

Hasta el momento, La Chutana ha vendido lotes industriales a 72 empresas, de los cuales 14 ya se han instalado y otras cinco lo harán este año. “Pensamos terminar el año con cuatros clientes, dos del primer trimestre y otros dos que se añadirán en los siguientes meses”, remarcó. La estrategia para concretar las ventas está centrada, dijo, en el precio por m2, el que se mantendrá sin variación en relación al 2023, aunque no se va a llevar el precio a la baja. De acuerdo al reporte de Binswanger Perú los precios por m2 oscilan entre US$ 70 y US$ 210 por m2.

¿Cómo avanza la micro lotización?

De las 255 hectáreas que posee La Chutana, a la fecha tiene libre el 37% mientras que el 63% ya fue vendido. Una alternativa que esbozó hace dos años este parque industrial para alentar la presencia de pequeñas y medianas empresas era la micro lotización, que implicaba la venta de lotes con un tamaño mínimo de 2,500 metros cuadrados. ¿Qué resultados ha tenido a la fecha?

Sobre el particular, Mayser afirmó que no ha tenido la demanda esperada, por el contrario en el caso de La Chutana la demanda se ha centrado en lotes grandes, por encima de los 5,000 m2. Pese a ello, este centro industrial está dejando espacios, alrededor de 15 hectáreas, en caso se active la compra de lotes chicos. Asimismo, recordó que cuentan con la experiencia y zonas identificadas para el desarrollo de un segundo parque industrial, aunque este se concretaría cuando la situación económica mejore y sobre todo, cuando el panorama del sector sea más próspero.

