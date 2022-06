¿Quiere postular a un puesto de trabajo o está pensando cambiar de empleo?

Cuando estemos en el proceso de postulación es importante leer cada requerimiento, pues, si bien los avisos laborales no contemplan todo el perfil, sí indican lo básico que se necesita para que la persona calce con el puesto.

Jonathan López, director de alianzas estratégicas de la Fundación Forge para Perú, Colombia y Ecuador, dijo a gestion.pe que el postulante debe tener claro su experiencia y también sus conocimientos. “Que hagan un match con lo que la empresa necesita para ese puesto en específico”.

“Es bueno comprender que no existe una fórmula matemática exacta que nos haga sumar o restar si calzamos en un perfil. Pero si es importante saber que para todo puesto existe un perfil de puesto, un documento donde se detalla los requisitos indispensables para cada puesto, así como las funciones, misión del puesto, competencias y conocimientos técnicos en general”, resalta.

En esa línea, sugiere analizar el puesto al que se postula. “Si luego de ese análisis cumples con un 85% de lo que requieren para ese puesto, ahí es a donde debes postular; ya que el otro 15% serán las nuevas experiencias que podrás sumar”.

¿Qué me dejan fuera de competencia?

López señala los errores más frecuentes que cometen los candidatos a un puesto de trabajo.

1. Postular a puestos diversos que no están alineados a nuestra experiencia o preparación. Debido a la necesidad de muchos candidatos por tener un trabajo inmediato postulan a “cualquier " oportunidad laboral, muchas veces minimizando su experiencia y otras cuando no cuentan con la misma.

“La desesperación no debe llevarnos a postular por postular, siempre es bueno identificar nuestra experiencia versus lo que requiere el puesto”.

2. Como un durante del proceso, falta de información o análisis sobre dos puntos importantes. “Sobre mis fortalezas y oportunidades de mejoras, aún sigue siendo un problema para muchos identificar en lo que son buenos y en lo que podrían mejorar sin que esto signifique quedar mal ante el evaluador, es importante el autoconocimiento local te dará seguridad para triunfar ante el proceso”.

Agrega que es importante saber a dónde se está postulando a modo de informarse “y también poder decir que es lo que me hace postular a esa empresa o que me parece atractiva no solo del puesto sino también de la empresa”.

3. Como un después, mantener la calma. Debemos entender que todo proceso lleva un tiempo, el mismo va a depender de la necesidad de la empresa o del nivel del puesto al que postulas.

“No olvidemos siempre mantener una comunicación acertada con la empresa y/o evaluador, no es necesario presionar para una respuesta tómate un tiempo máximo de 15 días y si hasta ese entonces no tienes una respuesta, continúa con tu búsqueda”, señala.

Los conocimientos

Ricardo Fernández, socio Amrop y director ejecutivo, comentó qué buscan del profesional que está por sumarse a la empresa.

“Para los reclutadores de talento, en cuanto a capacidades duras, siempre hay dos caminos marcados: el académico y la experiencia profesional”, explica.

En las capacidades blandas es donde vemos la evolución de los perfiles requeridos en la coyuntura por la que estamos atravesando.

“Hoy en día, por ejemplo, lo más importante y que no puede faltar en un perfil profesional es la capacidad de adaptación al cambio, así como la capacidad de auto gestionarse para poder sobre llevar el constante dinamismo del mundo digital en una realidad de trabajo remoto”, afirma Fernández.

Asimismo, destaca la importancia de transmitir todo ello durante la entrevista. “Un profesional debe prepararse para la entrevista de trabajo y no confiar en lo que viene. Se debe estudiar las características de la empresa a la que está aplicando y de ser posible a las personas que lo van a entrevistar”.

Un último punto, quizá el más relevante, para seguir en competencia durante un proceso de selección es considerar el grado de conocimiento/preparación.

“El puesto se debe alinear con las capacidades del talento. Si está menos calificado o sobre calificado, ambos son motivos para no conseguir la oportunidad laboral. En el caso de la sobre calificación tiende a ser porque las empresas no están dispuestas a apostar por alguien que puede cambiar de trabajo a los pocos meses, por algo mejor”, resalta el socio de Amrop.

