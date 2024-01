La información revela que el Gobierno nacional -conformado principalmente por ministerios y sus unidades ejecutoras- tuvo una ejecución mayor en 26.3% y los gobiernos regionales sostienen su crecimiento con una variación de 19.9% en el mismo periodo. Sin embargo, los gobiernos locales no lograron la misma dinámica y su inversión retrocedió 10.7% .

“Con fecha 28 de diciembre se emitió una Resolución Directoral que aprueba la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la segunda revisión excepcional del cuarto trimestre 2023. El recorte de la PCA considera un ajuste de 8.2% respecto a la PCA vigente. En consecuencia, el nivel de ejecución alcanzado es del 98% del nuevo techo presupuestal”, agrega el CPC.

Así, la modificación que sufrió el presupuesto institucional modificado (PIM) para inversiones ascendió a casi S/15,000 millones (pasó de S/65,996 millones a S/51,023 millones).

Primer año de subnacionales

A nivel subnacional, solo los gobiernos regionales registran un incremento en su inversión pública mientras que los gobiernos locales presentan una caída que fue sostenida mes a mes en el transcurso del 2023.

Sin embargo, a pesar de esta situación, en este primer año de autoridades subnacionales, ambos niveles de gobiernos incrementaron el monto ejecutado respecto al 2019, el primer año de las autoridades salientes, en 60%.

¿Ejecución superó al presupuesto? Un tema que llamó la atención es que la información publicada por Transparencia Económica del MEF (al 31 de diciembre) muestra que las municipalidades ejecutaron S/ 18,059.5 millones en proyectos; este monto superó al presupuesto asignado para ese fin: S/ 13,748.5 millones. Con ello, lo ejecutado es 131.4% sobre el PIM, algo que usualmente no debería suceder.

Proyectos con PIM

El número de proyectos con PIM mayor a cero y sin duplicados son 21,912 (existen 54,319 proyectos en el 2023). Para identificar el estado de los proyectos se utiliza la información registrada en el Formato 8-A (Formato de registro en la Fase de Ejecución para proyectos de inversión).

Se observa que el 18% de estos proyectos (3,550) se encuentra en una etapa hasta la aprobación del expediente técnico (ET), el 69% (13,808) tiene el ET aprobado y con o sin ejecución física iniciada . Finalmente, el 21% (4,554) no tiene información en el formato 8-A o son valores atípicos.

Sin ejecución

Otra forma de analizar el tema es mirando aquellos proyectos que pese a haber tenido PIM el año pasado, no ejecutaron ni un solo sol. E l total analizados por el CPC sin devengado son 3,128 . Algunos son proyectos en etapa aprobación de ET y otros con ET aprobado y con o sin ejecución física iniciada.

Balance

El resultado del análisis presupuestal del 2023 muestra que, a pesar del incremento de ejecución con respecto al año anterior, es necesario observar que persisten deficiencias que se originan desde la asignación presupuestal.

“Esto trae como resultados una enanización que se pone de manifiesto en la subasignación presupuestal para la elaboración del expediente técnico y ejecución, así como modificaciones de techos presupuestales al finalizar el año que redujo en S/15,000 millones el presupuesto y en más de 30,000 proyectos que quedaron con PIM 2023 igual a cero, pero con devengado”, argumenta el CPC.

Dinámica de ejecución en diciembre del 2023

Los datos revisados por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) muestran que, por lo menos en los últimos cinco años, la mayor parte de la inversión pública se concentró en el mes de diciembre. Así, en promedio, en diciembre se devengó el 20% de todo lo gastado entre 2018 y 2022.

En diciembre de 2023, se ejecutó el 21% (S/10,733 millones) de los S/50.2 mil millones. Esto es dos veces más lo ejecutado en el mes de noviembre. En la última semana de diciembre, del 27 al 31, se observa que por día la evolución promedio es de S/851 millones, siendo el día 29 el que alcanzó el mayor pico con S/1,672 millones ejecutados.