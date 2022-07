El escenario base es que la inflación, a doce meses, cierre el año en 6.5% y que empiece con su descenso en agosto, pero hay riesgos que la inclinan al alza, al igual que con el estimado de 6.5% que se tiene para la tasa de referencia del Banco Central de Reserva (BCR), señaló Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a doce meses, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), alcanzó en junio 8.81% en Lima Metropolitana (9.32% a nivel nacional), la mayor desde hace 25 años. El Banco Central de Reserva (BCR) proyecta que la inflación cerrará el 2022 en 6.4%, y que descienda a la meta en el tercer trimestre del 2023, terminando ese año en 2.5%.

Prieto mencionó que el estimado de inflación de este año tiene presiones al alza, debido a factores como el menor precio del cobre que influye en el tipo de cambio, y por movimientos sociales como los paros de transportistas, que impactarían en los precios a través del desabastecimiento de insumos.

Destacó que para el próximo año, debido al riesgo de menor oferta de fertilizantes, la inflación podría cerrar en 3.5%, nivel por encima del rango meta. En ese sentido, la inflación acumulada del 2021, 2022 y 2023, estaría por encima del 15%.

“La inflación es uno de los factores que llevaría a la desaceleración de la economía en los próximos trimestres, impacta al bolsillo del consumidor. Hay riesgos hacia arriba sobre todo por las presiones por el lado del tipo de cambio, debido al menor precio del cobre (menor oferta de dólares en la economía). Asimismo, sí hay una menor disponibilidad de fertilizantes, se puede afectar el área sembrada y la productividad de las cosechas, lo que se traslada a precios. Esto último es el principal riesgo para la inflación del próximo año”, indicó.

En relación a lo anterior, el representante del BCP, mencionó que se espera que el BCR termine este año con un tasa de referencia de 6.5%, aunque, debido a las presiones que tiene la inflación, el estimado tambien tiene un sesgo al alza.

“Si hay una inflación con riesgos que puedan hacerla mayor, entonces la tasa de política monetaria también podría ubicarse del estimado base. Se espera que esta semana (jueves 7 de junio) el BCR suba las tasas a 6%. Si el tipo de cambio se deprecia más por las correcciones del cobre, entonces complicaría la labor del banco central con respecto a sus tasas”, apuntó.

Prieto destacó que es posible que a partir de la segunda parte del próximo año se pueda empezar a corregir la tasa de referencia del BCR.

“Si no hay nuevas sorpresas por el lado de alimentos y fertilizantes, con una caída de la inflación, y sobre todo de las expectativas de los agentes a doce meses, estando ya en la meta, el banco central podría recortar su tasas y cerrar el año en 4.5%. No creemos que le nivel de 6.5% se quede mucho tiempo. Aún no hay certidumbre por lo que pueda pasar con los fertilizantes”, mencionó.

Fuente: BCP

Sobre el tipo de cambio

Según el BCP el tipo de cambio podría cerrar el año entre S/ 3.75 y S/ 3.8, teniendo como base un precio del cobre que se estabiliza cerca de los US$ 4 la libra.

“El tipo de cambio va a depender de como le vaya al cobre Si la cotización del cobre cierra por debajo de US$ 3.5, eso generará un tipo de cambio bastante más depreciado Hacia mediano plazo esperamos que haya una demanda importante de cobre debido al cambio estructural a una economía verde, y uso de autos eléctricos. Es una dinámica interesante para el cobre, pero no significa que no pueda haber oscilaciones”, dijo Prieto.