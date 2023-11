Al ser un segmento que cuenta con un amplio abanico de productos y atiende a distintas actividades económicas, su crecimiento se pueda ver afectado cuando se contraen los otros sectores.

De acuerdo con datos que la Sociedad Nacional de Industria (SNI) propició a Gestión, la producción de sustancias y productos químicos retrocedieron 2.7% en los primeros ocho meses del 2023.

Además, las exportaciones de productos químicos al exterior registraron una caída de 17.5% en los primeros diez meses del 2023 frente al mismo periodo del año pasado.

Pero, ¿qué arrastró esta caída?

Amparo Pareja, jefe de estudios económicos de la SNI, señaló que, efectivamente, la industria química se caracteriza por la variedad de productos, por lo que tiene un “elevado encadenamiento productivo con distintos sectores y actividades económicas”.

Dicho esto, los tres sectores que tienen mayor incidencia son el agropecuario, construcción y consumo.

“Definitivamente la desaceleración en general y la caída de varios rubros, que se ve en el trascurso de este año, impacta en la producción química. Por un lado, el sector agro tienen una alta incidencia por medio de los abonos y fertilizantes . La crisis por la que pasa esta actividad ha impactado en la oferta de estos productos”, detalló a Gestión.

Cabe mencionar, que el factor climatológico tiene relación directa en los cultivos y siembras, por lo que las expectativas por un Fenómeno de El Niño fuerte también repercuten en la fabricación de productos químicos de uso agropecuario.

“La producción de pesticidas en los primero ocho meses ha retrocedido en un 20.6%”, comentó la experta.

Adicional a ello, la caída del sector construcción este año, luego del crecimiento que tuvo en el 2021, está teniendo un impacto en la producción de las pinturas, barnices y lacas.

“Esta categoría en específico ha disminuido 5.5% entre enero y agosto del 2023″, anotó Pareja.

El tercer factor que contribuyó a la menor producción de la industria química fue la desaceleración del sector consumo.

“Vemos un menor consumo de las familias, lo cual impacta en la demanda de productos químicos que está cayendo. Se observa un menor consumo en hogares de productos como detergentes, jabones y otros de limpieza” , sostuvo.

Esta categoría cayó 13.6% solo en el mes de agosto y 2% en los primeros ocho meses del año.

Exportaciones caerían a doble dígito

Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de ComexPerú, comentó a Gestión que las exportaciones del sector químico han venido retrocediendo alrededor del 16% entre enero y agosto de este año, ello asociado a factores internos y externos.

Por un lado, el ajuste en los precios de determinados productos que se envían al exterior se ha hecho notar este año con más fuerza, por lo que sus valores se han visto reducido.

En el 2022 los precios de la mayoría de insumos direccionados a la industria agro, como fertilizantes y abonos, se elevaron de gran manera. Por ejemplo, el costo del acido sulfúrico, que se utiliza mucho para la creación de abonos, creció el año pasado casi 170%, esto hizo que los envíos superaran los US$ 150 millones en valor durante los primeros ocho meses.

En ese mismo periodo de este 2023, las exportaciones alcanzaron el valor de US$ 93 millones, es decir, 16% menos. No obstante, Zacnich precisó que en términos de volumen se exportó lo mismo, la diferencia está en el valor.

“El sector químico el año pasado llegó a los US$ 2,300 millones, teniendo un crecimiento de 20%. Este año está retrocediendo alrededor de 16%, difícilmente va a recuperar los mismos valores del año pasado porque los precios no son los mismos, a un escenario normal, fuera del boom de precios que se dio durante la pandemia” , detalló.

Agregó que, en lo que va del año se viene exportado productos químicos por poco más de US$ 1,300 millones, esto quiere decir, un promedio de US$ 150 millones por mes.

“ Podríamos cerrar el año por encima de lo exportado en el 2019 (US$ 1,600 millones), pero lejos de los valores del 2022 (US$ 2,300 millones) ”, anotó.

El representante de ComexPerú refirió que el retroceso de la industria química para este año va depender del desempeño en los últimos meses del año, “pero definitivamente los envíos van a caer a dos dígitos”.

Principales productos

El sector químico es uno de los que tiene mayor niveles de exportación en el país. Amparo Pareja indicó que se observa la demanda local por productos químicos, alrededor del 60% es para demanda interna y el 40% es dirigida a una demanda final, que se usan tanto para hogares como exportaciones .

“Definitivamente estas (las exportaciones) tienen una participación significativa en la demanda final de la industria”, dijo.

Por su parte, Rafael Zacnich manifestó que, dentro de los diferentes productos que se envían al extranjero, el acido sulfúrico es el de mayor importancia, pues se emplea tanto para el sector agro (elaboración de abonos) como minería (fabricación de explosivos).

Las exportaciones de este producto cayó casi 40% en los primeros ocho meses del año.

De otro lado, los productos asociados a la industria alimentaria están experimentando un resultado positivo.

“Los aceites esenciales de limón están creciendo más de 100% en lo que va del año, alcanzando los US$ 60 millones; los colorantes naturales crecieron casi 20% con US$ 60 millones; el carmín de cochinilla se elevó casi 100%, llegando a los US$ 45 millones”, acotó a Gestión.

Los envíos de productos de limpieza, como lavavajillas y detergentes, también han experimentado un aumento de más de 26%, con montos cercanos a los US$ 30 millones.

Respecto a los destinos de exportación , de los US$ 1,300 que se vienen exportando a la fecha, US$ 240 millones son hacia Chile, cerca del 28%. Le sigue Ecuador (12%), Bolivia (9%) y Estados Unidos (1%).

Panorama al 2024

Como se ha observado, gran parte de la demanda de productos químicos depende del sector agro, por lo que existe mucha incertidumbre para el 2024. El factor climatológico va ser determinante.

“En abril vamos a tener un Fenómeno de El Niño que podría complicar la cadena de suministros por bloqueos de infraestructuras y carreteras. Por el exterior, no sabemos como va a seguir el tema económico, por lo que es complicado hacer proyecciones para el sector en estos momentos” , sostuvo Zacnich a Gestión.

Por su parte, Amparo Pareja coincidió en que va depender mucho el comportamiento final que tenga el FEN, teniendo en cuenta que han aumentado las expectativas de que será fuerte.

“Esto definitivamente no alienta al sector, pero también influye el comportamiento de otros sectores, como construcción, en caso mejoran las expectativas empresariales”, anotó.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.