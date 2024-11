“Según Osinergmin, este proyecto de ley permitirá que ocho millones de familias peruanas paguen 16% menos en sus tarifas eléctricas”, señala Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR).

No obstante, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advierte que esto podría afectar negativamente la masificación del gas natural y perjudicar a las regiones que reciben regalías por la producción de este recurso energético; además de un aumento en sus tarifas eléctricas, todo lo contrario al argumento previo.

El proyecto de ley, según detalla, tiene los siguientes objetivos: facilitar la entrada de nuevos operadores en el mercado eléctrico, potenciar la inversión en energía, modernizar el subsector eléctrico y promover la producción de hidrógeno verde.

Brendan Oviedo, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables.

Brendan Oviedo, presidente de la SPR, considera que la eventual aprobación de este proyecto tiene beneficios extraordinarios para el ciudadano. “Es un win, win (ganar, ganar)”, resaltó.

“Hay una competencia entre recursos. Lo que el proyecto está proponiendo, o sea, lo que el Ministerio de Energía y Minas está proponiendo, es que para que se pueda maximizar la eficiencia de la competencia de nuestros recursos, se debe hacer un cambio regulatorio para que cualquier empresa que pueda presentar un proyecto súper competitivo, pueda desarrollarlo”, dijo a Gestión.

Sin embargo, Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y especialista en valoración de proyectos minero-energéticos, sostuvo que la aplicación de energías renovables generará una subida en el peaje de transmisión y eso hará que suban las tarifas eléctricas.

“¿Y por qué va a subir los tarifas? Mire, el problema de la generación solar, primero, es que es intermitente. O sea, va a generar electricidad cuando hayan condiciones climáticas favorables. Es una tecnología que el Comité de Operación Económica del Sistema, el COES, no puede controlar, no la puede despachar, no puede ordenar, que prenda o apaga porque es una tecnología que se genera en función del recurso solar. Pero lo más problemático que tiene esta tecnología es que no despacha en la noche”, señaló en entrevista con Gestión.

Arturo Vásquez Cordano, exviceministro de Energía y Director de Investigación en GERENS.

Argumentos a favor

Para la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) el Perú es un país tiene que un potencial renovable extraordinario. Por tanto, aprovechar los recursos energéticos renovables que tiene el Perú, se condice con el principio de seguridad energética que se busca para el sistema eléctrico.

“El problema es que la dependencia en hidro genera una exposición a utilizar un energético extranjero, que es el diésel. Entonces, para simplificarlo, si no llueve o hay sequías, la probabilidad de tener que depender de un energético externo se hace más posible, se hace más real, y eso básicamente se justifica porque al día de hoy el desarrollo propiamente dicho de proyectos de energía renovable tiene una restricción regulatoria que no permite que cualquier generador que tiene un proyecto renovable pueda ingresar al mercado”, expresó Brendan Oviedo.

“Eso, obviamente, atenta con el principio de seguridad energética que busca utilizar máximo los recursos naturales y nacionales que tiene un país para evitar la dependencia externa, porque la dependencia a la que me refiero es el diésel. Entonces, en sencillo, cuando no llueve el gas natural no será vasto para suministrar toda la demanda y se tiene que quemar diésel para suplir esa deficiencia. Y esa deficiencia podría ser muy bien suplida por el ingreso de más proyectos de energías renovables”, agregó.

El gremio señaló que una propuesta del Congreso modificaría el marco regulatorio del sector eléctrico para favorecer las energías renovables, lo que afectaría a los usuarios y la estabilidad del sistema.

De aprobarse el proyecto de Ley N° 4565, la SPR considera que va a tener un impacto en el corto plazo, principalmente con la propuesta que incluye el proyecto, que es básicamente la modificación de la estructura de las licitaciones de las distribuidoras, que son las que compran la electricidad para todos los usuarios regulados. Hablamos de más de 30 millones de peruanos o más de 8 millones de familias peruanas.

“Fruto de esa competencia va a llegar un precio muy, muy eficiente. Las distribuidoras van a poder conseguir y van a trasladar a todos los usuarios regulados del Perú. Y ese precio también, paralelamente, se va a ver materializado en inversión en las regiones, generando trabajo, dejando divisas, pagando impuestos, etc. Digamos que todo sale ganando”, puntualizó.

Argumentos en contra

La situación se torna compleja al analizar los requerimientos para aplicar las energías renovables en el Perú, argumenta la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

“En Gerens hemos hecho un estudio que ha calculado cuánto va a ser ese daño en los próximos ocho años. ¿Cuánto le costaría al Perú ajustar el sistema eléctrico para la incorporación de energía renovable solo en transmisión eléctrica? Tendremos que invertir más o menos unos mil millones de dólares que tendrían que ser cargados al peaje de transmisión eléctrica, que tendrían que pagar todos los usuarios del Perú para poder establecer sistemas de regulación de la intermitencia de la generación solar y hasta baterías para mantener la electricidad y evitar que ésta se pierda cuando el sistema está congestionado”, sostuvo Arturo Vásquez, Senior Partner de Gerens Escuela de Posgrado.

Estudio de Gerens sobre producción de energía solar y eólica durante un día. Fuente: Gerens Escuela de Posgrado.

“Los tres supuestos beneficios de la energía renovable no se cumplen en el Perú”, dice Vásquez:

La generación de Recursos Energéticos Renovables (RER) no ayuda a reducir las emisiones en el Perú porque su matriz energética es muy limpia (el sector eléctrico genera el 6% de las emisiones totales del país y el Perú emite solo el 0.3% de las emisiones globales). La generación RER no reducirá las tarifas eléctricas porque esta no es capaz de abastecer con suficiente confiabilidad las horas punta (en la noche). Lo que va a hacer la aceleración desmedida e irracional de la generación solar y eólica con la aprobación del proyecto de ley es desplazar al gas natural del despacho de la noche, por lo que se va a tener que quemar diésel que es muy caro para producir electricidad. La consecuencia de todo ello serán aumentos en los precios de la energía en el mercado spot, lo que se traducirá directamente en incrementos en las facturas de los clientes grandes (mineras e industriales por ejemplo) y en las tarifas eléctricas que pagan los usuarios residenciales (amas de casa) a mediano plazo. La penetración acelerada de generación solar y eólica ayudará a diversificar la matriz energética del sector eléctrico, pero ello tendrá un costo para los consumidores toda vez que se tendrá que invertir mucho dinero a largo plazo para adaptar el sistema de transmisión nacional a la intermitencia de la generación RER (por ejemplo, inversiones en subestaciones de potencia, regulación de frecuencia, baterías para almacenar la electricidad renovable, etc.).

En síntesis, para Arturo Vásquez “subirá el peaje de transmisión y eso hará que suba la tarifa eléctrica”. El ejemplo que considera a analizar es el país vecino de Chile, que según medios locales existe una crisis de liquidez que afecta a varias generadoras de energía renovable.

