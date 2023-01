Las protestas han tenido repercusiones en distintos actividades de la economía, sobre todo vinculadas a turismo, pues se reportan suspensiones de las ventas de pasajes hacia las zonas de conflicto y cancelaciones de planes de viaje (lo que trae un impacto también para hoteles y restaurantes), amenazas de cierres de mercados. Además, se podría gatillar un posible impacto por el lado de precios, y expectativas de las empresas y consumidores, situación que fue advertida por analistas en los episodios de violencia de diciembre.

Según Provías Nacional, hay 20 vías que están interrumpidas y otras 18 restringidas a la fecha, casi todas de ellas con ocurrencia en los últimos tres días. Por su parte, el mapa interactivo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) indica que son 33 las carreteras bloqueadas desde el 4 de enero.

Con los bloqueos del mes pasado, algunos analistas y actores de la economía, advertían el impacto por el canal exportador, en particular agroexportador y minero (las manifestaciones de diciembre agudizaron los bloqueos en el corredor minero sur, paralizando las exportaciones de Las Bambas, así como su provisión de insumos para operar).

Bajo crecimiento e inflación

Para Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, las protestas son un riesgo para el escenario de inflación (hoy en 8.46%), dato que podría retomar los niveles de junio del 2022 (8.81%).

Enfatizó el impacto que podría tener también la convulsión social en el crecimiento del mes de enero, el cual, bajo su previsión, sería bajo y alrededor de 1.5% (1.9% en el cuarto trimestre del 2022, según Phase Consultores). En tal sentido, el escenario sería de acotado crecimiento y alta inflación.

El ministro de Economía, Alex Contreras, en declaraciones a la prensa, estimó que el PBI en noviembre y diciembre últimos habría crecido, en promedio, 2%.

“Para que la inflación toque nuevamente los niveles de junio y tienda más al 9%, el resultado de enero tendría que ser de 0.37%, escenario que no es improbable, sobre todo considerado posibles bloqueos que impactan en precios de alimentos por desabastecimiento. Esa presión de alimentos, que normalmente cede luego de diciembre, posiblemente no ocurra, en un marco donde ya se vería impacto en la oferta por el lado de fertilizantes. Asimismo, es previsible que la inflación salte en enero, pues la tasa de ese mismo mes en el 2022 fue casi cero. Los riesgos para el crecimiento en el mes están cargados hacia la baja, y el nivel que proyectamos es bajo para nuestra economía”, afirmó Odar.

Alfredo Thorne, director de Thorne y Associates, mencionó que las protestas podrían evitar que la inflación ceda y se ubique por debajo del 8% al cierre del primer trimestre, aunque tiene como escenario base 7.6%. Para enero espera que la inflación tienda a niveles de alrededor de 8.6%, sujeto al factor de convulsión social.

Ellos se daría en un contexto de crecimiento “plano” que prevé para los primeros tres meses del año, similar a lo que estima para el cuarto trimestre del 2022 (1.6%). Coincide en el que periodo sería de baja expansión y elevada inflación.

“Es difícil incorporar el efecto de las protestas, pues no se sabe cuánto va a durar y si bien se tiene mapeado la afectación al turismo y comercio, no se sabe el impacto por el lado de embarques mineros, en particular de Quellaveco o Las Bambas. El riesgo entonces es a la baja en el crecimiento que proyectamos. En el caso de la inflación, si las protestas se calmasen, y no hay desabastecimientos, vemos un descenso en esta. Lo más lógico es que sea (las protestas) un impacto transitorio”, dijo el también exministro de Economía y Finanzas.

Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información de Macroconsult, también espera que el crecimiento sea bajo, alrededor de 2%, en el primer trimestre (medio punto explicado por Quellaveco) y que podría tener un riesgo a ser menor por las protestas. No obstante, como escenario base, prevé que el impacto sea transitorio y focalizado, lo que no traería gran impacto en las cifras agregadas.

Respecto de la inflación el economista indicó que no espera que se ubique por debajo de 8% en el primer trimestre, independientemente de la turbulencia social. No obstante, esta podría tener influencia dependiendo de la intensidad de las acciones que se desplieguen.

“Si escalan (las protestas) habrá un impacto económico importante en el PBI de enero, y también podrían reflejarse en las cifras del trimestre. Por ahora son específicas y se espera que vayan reduciéndose. La inflación será resistente a bajar en el primer trimestre, y sobre eso podrían haber algunos efectos por las protestas y bloqueos. El dato anual sería un poco más alto en este primer mes, tomando en cuenta también que la base de comparación del año pasado es baja en enero”, apuntó.

Por su parte, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que por ahora se espera que las protestas tengan un impacto más localizado y no de escala nacional.

“Es difícil saber cómo van a evolucionar las protestas, y, por lo mismo, es complejo cuantificar el impacto desde ahora. Por lo pronto esperamos impactos temporales y localizados, con efecto más diluido en indicadores macro nacionales, pero obviamente esto podría cambiar”, indicó.

Otro riesgo

Según Odar, con un dato de inflación posiblemente más alto de lo esperado, podría haber un impacto en las expectativas que tienen los agentes sobre este indicador, el cual es un componente clave para la construcción de precios en el futuro (puede agudizar aumento de precios).

“Con estas presiones al alza (en la inflación) podría haber un deterioro en las expectativas de inflación. Va a ser clave el mensaje que pueda dar el BCR respecto de por qué se dio este nuevo aumento en el dato de precios”, manifestó.

Datos