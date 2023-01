Dirigentes de Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho acordaron, en un encuentro macrorregional (en Arequipa), desplegar acciones para pedir también el adelanto de elecciones para el 2023, la convocatoria a asamblea constituyente y la libertad de Pedro Castillo.

Algunos indicadores de las regiones

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las regiones implicadas en las posibles protestas tuvieron una avance de ejecución de inversión mayor al del conjunto de gobiernos regionales en el 2022 (67%). Destacan Apurímac (90.8%) y Cusco (81%).

Para Carlos Durand, presidente de Perucámaras, el avance en el indicador de ejecución es importante, pero si este no tiene un correlato por el lado de calidad, el esfuerzo no se refleja en mayor bienestar social.

Mencionó el problema de obras paralizadas en los gobiernos subnacionales, que canalizan gasto pero no brindan servicios o benefician al ciudadano.

“Muchas de estas regiones involucradas tienen recursos relevantes por canon que sirven para poder cubrir las brechas que ahí existen, sobre todo en el sur, sea el caso de Apurímac, Cusco, Ayacucho o Puno. Por un lado, el presupuesto no se ejecuta en su totalidad, y por otro, no hay calidad de gasto. Las cámaras de comercio de las regiones hemos advertido de obras que realmente no reflejan las necesidades primarias que ahí requieren. Asimismo, muchos de los gastos y ejecuciones que están contabilizadas este año, al igual que en anteriores, forman parte de los varios miles de millones de soles que están paralizados en obras”, afirmó.

Asimismo, el PBI de cuatro de esos departamentos (Arequipa, Cusco, Ayacucho y Madre de Dios), al tercer trimestre del 2022 alcanzó un nivel más elevado que la cifra nacional (2.9%). Sin embargo, también hay contracción en Apurímac (-11.4%) y Puno (-0.3%), según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Para el gerente de Inteligencia de Negocios y Mercados de la consultora Maximixe, Henry Álvarez, las cifras de crecimiento elevadas pueden responder a una reactivación que es heterogénea en las regiones, por sus distintas estructuras productivas.

“Las tasas de crecimiento obedecen a la recuperación hacia niveles de antes de la pandemia. No todo el país se reactiva al mismo tiempo, y cada departamento con una dinámica diferente. Las regiones se reactivan sí, pero no significa que haya una sensación de mejora respecto de lo que era antes”, indicó.

No obstante, hizo hincapié en los datos de pobreza como parte de la explicación de descontento social. Según las últimas estadísticas sobre pobreza monetaria (2021), departamentos como Puno y Ayacucho están en el segmento con mayores niveles de pobreza (rango de 36.7% - 40.9%, mientras que a nivel nacional es 25.9%), aunque Apurímac está un escalón por debajo del promedio del país. Según analistas y el MEF, la pobreza como cifra nacional se mantendría estancada en el 2022.

“El principal problema pasa por la desigualdad, que se separa de los niveles prepandemia por varios puntos, y que se ha concentrado en zonas rurales, las cuales tienen bastante trascendencia en estos departamentos. Aquellas regiones, como algunas involucradas, que no tienen capacidad para generar gran valor agregado, y que sustentan crecimiento en, por ejemplo, la producción de materia prima, ven menos un carácter redistributivo, hay más carencia de oportunidad y acentúa el escenario de pobreza”, dijo Alvarez.

Otro factor que se agrega a un escenario negativo de las regiones es la inflación y su relación con el deterioro de poder de compra, lo que acentúa el escenario de pobreza. En seis de estas regiones, si se toma como referencia los datos del INEI para las ciudades más representativas, es más alta que el registro nacional (8.56% en el 2022) -ver tabla-.

Impacto de protestas

Otros analistas advirtieron, en el episodio de protestas violentas de diciembre pasado, que ese escenario podría gatillar una mayor inflación del mes (por el desabastecimiento), además de un reflejo en las cifras de actividad económica y deterioro de las expectativas de las empresas. Todo ello con un foco especial en las regiones en conflicto.

Durand coindice en que podría haber impacto en esos canales es un escenario de protestas no pacíficas.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, detalló que las protestas en el país generaron pérdidas de S/ 1,000 millones en total, lo que representa una reducción de un punto porcentual del PBI de diciembre último.

“El antecedente de las protestas violentas de diciembre nos indica del potencial de pérdidas diarias, que podían llegar a S/ 100 millones. Las protestas deben ser pacíficas y no limitar al libre tránsito de personas y mercancías, pues esto último impacta en los precios, como pasó”, indicó.

Producción en el sur

Según INEI, con datos al tercer trimestre la zona sur (Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Tacna y Ayacucho) incrementó su producción en 2.8%, explicado por los sectores transporte, almacenamiento, correo y mensajería (14,2%), construcción (11,6%), agropecuario (9,1%) y manufactura (3,8%). Contrariamente, se redujo el sector minería e hidrocarburos (-3,4%).

Datos