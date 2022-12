En entrevista con gestion.pe, Giovanna Vega Vásquez, presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) de Ucayali señaló que la ocupación de hoteles se ubica entre el 20% y 30% en esta temporada del año, debido a las cancelaciones por las protestas que piden adelanto de elecciones.

“Con el tema del bloqueo de carreteras se afecta a la economía e ingresos de los hoteles, restaurantes y operadores turísticos. Han habido cantidad de cancelaciones para el sector; porque en Pucallpa, nuestros atractivos no están en la ciudad, están a dos o tres horas vía terrestre; y al no haber pase por los bloqueos no se puede hacer turismo”, comentó.

“Hay gente, turistas, que han llegado a Pucallpa pero no se le puede dar el servicio por tema de seguridad. Además, por las protestas, hay hoteles que están al 20% y 30% de ocupación, una cifra bajísima si se compara con años previos, cuando la ocupación no bajaba de 70% en esta temporada del año”, agregó Vega Vásquez.

Otro rubro afectado es el gastronómico, según Capatur Ucayali. “Los restaurantes también se han visto afectados porque el precio de los insumos han aumentado. Hay un desabastecimiento de las verduras que llegan desde Huánuco por el bloqueo de carreteras. Hoy [ayer, martes] recién han entrado camiones para abastecer los malls y mercados”.

Ciudad logística

La representante gremial indicó también que Pucallpa es una ciudad logística por naturaleza, con mucha recepción corporativa, “llegan muchos a hacer negocios, empresas de comercio, petroleras, entre otros, porque tenemos conectividad vía terrestres, aérea y fluvial, para ir a Iquitos, por ejemplo”.

“Tenemos un movimiento económico en nuestro puerto para llevar carga a Iquitos, pero si no llegan los camiones al puerto, las embarcaciones no pueden salir a Iquitos”, advirtió.