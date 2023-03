Al asumir la gerencia general de Terpel Perú, ¿qué objetivos se ha planteado?

Tenemos tres pilares en Perú. El primero es la optimización general de la operación, teniendo un tamaño adecuado para responder en cada negocio. El segundo es ser muy eficientes en el contexto de inflación para entregar los mejores precios. Y el tercero es tener una oferta muy hecha a la medida del Perú.

El 2022, ¿qué proyectos han ejecutado?

En el área de lubricantes, introdujimos una nueva línea para minería (Mobil Delvac Modern). Tenemos la planta de lubricantes más grande y moderna del país, e invertimos para hacerla más eficiente. Ahora está en capacidad de producir más de 500,000 barriles al año en diferentes presentaciones. En combustibles obtuvimos la licencia mayorista y no solo atendemos nuestras estaciones de servicios, sino también a la industria, minería y hasta estaciones blancas (no afiliadas a ninguna cadena).

¿Qué oportunidades les abre esta inversión en la planta de lubricantes?

El año pasado crecimos 5% en volumen (de venta) de lubricantes. Las inversiones del año pasado, y las que haremos adicionalmente este año, nos permitirían incluso duplicar la capacidad. Buscamos ser más eficientes, asumir menos costo y trasladar parte de ese valor al mercado. Este año vamos a empezar la instalación de un mezclador en línea, para fabricar y mezclar de una manera mucho más rápida y no tener que mantener inventario.

La planta está en el Callao, tiene una conexión directa con el muelle, recibimos nuestras bases de lubricantes desde Europa y Golfo de Estados Unidos.

¿Abrieron estaciones de servicio?

Tuvimos tres nuevas estaciones de servicio, en Chimbote, y la estación icónica en Lurín en la Panamericana Sur, con una tienda de conveniencia muy importante. En combustibles de aviación, crecimos a pesar de la contracción a final del año. Y en la operación de combustibles en el Aeropuerto de Lima, operamos sin fallas. Llegamos a 38 estaciones en Lima y alrededores.

¿En cuánto creció la venta de combustibles?

Más de 15%. Vendimos más de 50 millones de galones, impulsados por nuestra idea de atender al mercado mayorista no solo en estaciones de servicio, sino empezar también a atender a la industria, minería y estaciones blancas.

Proyecciones para el 2023

¿Ven factible replicar los crecimientos el 2023 en combustibles o cual es la meta?

Para este año, en lubricantes, buscamos crecer en 11% al menos y, en el negocio de estaciones de líquidos, nuestro crecimiento aspira a ser mayor, 21%, a través del impulso del canal mayorista.

Para lograrlo, ¿qué iniciativas ejecutarán?

En lubricantes, introduciremos una nueva línea para camiones con capacidad de funcionar en costa y sierra, en el segundo semestre. Adicionalmente, una línea para motocicletas, que han tomado una relevancia cada vez mayor. En el mercado de lubricantes para industria, somos líderes de lejos con más de 50% del mercado y queremos hacer eso en otros segmentos. Excepto una proporción pequeña (no más del 5%), todo se fabrica localmente (mezcla y envasado) con tecnología importada, en nuestra fábrica del Callao, con materia prima que viene de afuera.

En venta de combustible, nos dedicaremos mucho a la oferta para estaciones blancas, son más del 50% de las estaciones del país. En aviación, buscamos opciones para tener mayores fuentes de turbo jet y, en el caso del aeropuerto Jorge Chavez, apuntamos a la excelencia operacional.

Para el negocio mayorista, ¿requerirán infraestructura de almacenaje? Hay temporadas de oleajes en las cuales se restringe el suministro…

Como mayoristas estamos en capacidad de almacenar, pero hasta que no tengamos cierto volumen no lo podríamos hacer. En este momento compramos a otras empresas, pero nos hemos asegurado de tener suministro con cada una, en diferentes zonas del país, a fin de asegurar a nuestros clientes del mayorista, y a nuestras propias estaciones.

En los últimos meses ha habido problemas y los barcos no han podido entrar a ciertos muelles, pero teníamos capacidad de adquirir de diferentes proveedores y es lo que continuaremos haciendo. Pero tenemos el objetivo de largo plazo de eventualmente entrar a tener nuestro propio almacenamiento.

En estaciones de servicio, se anunció anteriormente un “corredor de carreteras” con ubicaciones fuera de Lima, ¿el proyecto sigue en pie?

Está en el portafolio, pero dada la situación actual de las carreteras, está en ‘stand by’ esperando que tengamos una situación más estable que nos permita invertir en sitios neurálgicos, donde el negocio sea rentable. Ese negocio está en la nevera por ahora.

Así, ¿la red propia se mantendría básicamente como ya está?

Hay proyectos que venían en proceso. Estamos revisando solo aquellos que veamos que en corto plazo puedan atender la demanda estimada, mientras tanto estamos optimizando la red para que tenga un mejor servicio, precio e imagen.

La apuesta por el gas natural vehicular y electrolineras

¿Mantienen el esfuerzo por la distribución de gas natural?

El 30% de la energía que consumamos en el futuro tiene que provenir de que hagamos un mejor uso y seamos más eficientes, eso nos lleva a una diversificación. En Perú, fuimos pioneros con la marca Gazel -a la cual absorbieron- en la introducción de GNV (gas natural vehicular) y ha sido un mercado que se ha estabilizado. Ha tenido subidas y bajadas, de acuerdo con las diferencias con los precios de los combustibles.

Se requiere una oferta de todo el paquete para tener una matriz energética que sea segura, por eso seguimos apostando a los líquidos, al GNV y al GLP (gas licuado de petróleo).

En ese sentido, ¿ven opciones por GNL (gas natural licuado)?

El GNL no está mucho en la mesa de discusión, y hay muchos otros combustibles que se vienen y quizás están más cerca de nuestra matriz en el futuro. Apostamos a una matriz que nos ayude con la sostenibilidad ambiental, pero que también nos ayude con el crecimiento económico. No podemos decantarnos ni solo por la sostenibilidad ni solo por el crecimiento, tenemos que llegar a un buen punto medio.

¿De qué fuentes hablamos?

De la energía eléctrica. Aún no hemos llegado a Perú, pero en países como Chile y Colombia tenemos electrolineras, donde los vehículos se pueden cargar con nuestra marca Voltex y estamos pensando también, trabajando de la mano de fabricantes de motores, en equipos que trabajen con hidrógeno verde.

¿También prevén traer estas electrolineras a Perú?

Estamos en etapa de análisis. En Ecuador y Colombia queremos acercarnos al consumidor, presentarle nuestra oferta a ver cómo es la reacción, a ver si se ponen (electrolineras) en ciertos corredores, viendo cómo se comporta la gente. Una vez tengamos esa experiencia en esos laboratorios, empezaremos también aquí en Perú a trabajar inicialmente en las ciudades y después hacia otras rutas en un proceso que tomara algunos años.

¿Cuánto tiempo?

Nuestro cambio hacia el modo eléctrico tomará más tiempo que en países mas desarrollados, no estimamos que en un periodo menor a cinco años haya un cambio y sea notable, pero de cinco años para allá sí lo veremos.

Tiendas de conveniencia con nuevo nombre

¿Cómo ha evolucionado el negocio de tiendas de conveniencia?

En tiendas de conveniencia, tenemos 12. Inicialmente con la marca Alto y estamos migrando a la marca Yunta, donde queremos tener una experiencia y sabores de Perú, un lugar conveniente con la oferta diferenciada por lugar, si es una carretera o una zona industrial.

¿Van a abrir más de estas tiendas?

No tenemos un plan de expansión. Seguramente podemos tener algunas tiendas adicionales en los próximos años, pero queremos tenerlas sobre todo como complemento de nuestras estaciones de servicio.

¿Cuándo culminará esa migración a la marca Yunta?

Entre este año y el próximo deberíamos estar haciendo ya la migración.

Reclasificación de combustibles

En enero del 2023 entró en vigencia la reclasificación de combustibles hacia los tipos “regular” y “premium”, ¿qué impacto tiene ello en el negocio?

Permite optimizar el transporte y almacenamiento. Antes tenías que almacenar y transportar cuatro referencias (tipos), ahora solo dos. Eso reduce costos de operación, aumenta la capacidad de almacenamiento y la disponibilidad, y simplifica la oferta. Si los costos de los combustibles no variaran considerando factores globales, el precio sería menor.

¿El consumidor ha respondido bien a esta nueva propuesta?

Sí, ellos lo ven en el sentido de que es mucho más rápido el tanqueo. Hay más puntos de salida (de combustible) en cada estación, tendrán mayor disponibilidad, porque se puede aumentar la capacidad de trabajo en los tanques. En épocas donde se pone complicado el suministro, se podrá almacenar más y tener mayor stock de seguridad. Lo podrían sentir o no en el precio.

¿Esas eficiencias se pueden trasladar a una estrategia de menor precio final o el impacto positivo se diluye?

Los movimientos de los costos internacionales son mucho más grandes que el valor de las eficiencias, entonces no son tan visibles, pero de hecho se traslada. Este mercado es muy competitivo, la gente quiere tener buen servicio, pero también ve su bolsillo. Cualquier diferencia de céntimos hace que vayan un kilómetro más lejos o se desvíe para conseguir menores precios.

Investigación por concertación de precios

¿En qué situación se encuentra la investigación de Indecopi por presunta concertación de precios en GNV? Los involucraron a ustedes junto con otras empresas…

Ese proceso está abierto. Están ahí varias compañías, no se ha cerrado. Hemos colaborado todo el tiempo con las autoridades y lo seguiremos haciendo. Y que no solamente ahora, sino desde antes, tenemos unas normas y guías internas que se difunden todos los años a nuestros empleados para que conozcan lo que se puede o no hacer, y que no solamente tenemos que ser sino parecer.

Se supo que el Poder Judicial emitió un fallo y una sanción, ¿había instancias posteriores?

Así es, el proceso no se ha cerrado definitivamente.

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre completo: Luciano Macías.

Cargo: Gerente general de Terpel Perú.

Edad: 51 años.

Nacionalidad: Colombiana.

Profesión: Ingeniería Mecánica.

Número de años en el sector: 30 años.

Hobbies: aficionado a la historia y astronomía