Con el avance de la vacunación contra el coronavirus, las compañías aéreas estadounidenses ven crecer las ventas de pasajes y algunas esperan volver a ganar dinero este año.

“Aunque la pandemia no terminó, pensamos que lo peor pasó en términos de severidad de su impacto sobre la demanda de viajes”, estimó el PDG de Southwest, Gary Kelly.

En el primer trimestre, la facturación de las aerolíneas siguió por debajo de igual período del 2020: -53% para American Airlines, -60% en United Airlines, -60% en el caso de Delta y -52% en Southwest.

American perdió en este período US$ 1,250 millones, United US$ 1,400 millones y Delta US$ 1,200 millones. Southwest en tanto logró un beneficio neto de US$ 116 millones gracias a las ayudas públicas.

“La situación sigue siendo difícil para todo el sector. No nos gusta perder tanto dinero”, reconoció Doug Parker, presidente de American Airlines en una entrevista con la cadena CNBC. Las cosas mejoraron al final del trimestre, añadió sin embargo.

Luego de un estancamiento en enero y febrero, todas las compañías aéreas vieron una clara mejoría de las reservas en marzo a medida que avanzaba la campaña de vacunación, con la mitad de los adultos de Estados Unidos vacunados.

La reapertura de atracciones turísticas también ayuda al sector. En el caso de American la demanda se vio impulsada por viajes de ocio en Estados Unidos, a México, el Caribe y América Latina.

¿Y los viajes de negocios?

La mejora de la demanda por pasajes permitió a las aerolíneas reducir el monto de dinero que pierden diariamente.

American US$ 27 millones diarios, frente a los US$ 30 millones en el cuarto trimestre del 2020. En marzo en particular, la situación mejoró a 4 millones diarios.

Southwest espera equilibrar las cuentas para junio. Delta prevé un retorno a la rentabilidad en el tercer trimestre.

United Airlines anticipa ganancias cuando la demanda por viajes de negocios y vuelos internacionales se ubique en alrededor de 65% de su nivel del 2019.

Los vuelos largos dependen “completamente de la reapertura de fronteras”, estimó Scott Kirby, titular de United, en una conferencia telefónica el martes.

Cuando United anunció el miércoles vuelos hacia Grecia, Islandia y Croacia, que reciben nuevamente turistas si muestran una prueba de vacunación contra el coronavirus o un test negativo, registró ese mismo día 3,000 reservas.

Si Washington y Londres deciden levantar las restricciones entre los dos países, “podríamos tener problemas para encontrar una habitación de hotel en el Reino Unido”, remarcó Kirby el lunes en otra conferencia telefónica.

Es difícil, no obstante, predecir el comportamiento de los clientes si el virus retoma fuerza en el otoño boreal. “Debemos ser flexibles”, sostuvo Parker. “Esto ha durado ya mucho más tiempo de lo que pensábamos”, señaló.